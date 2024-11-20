Siyonist casuslardan akılalmaz savunma: "5 dil biliyorum MOSSAD'ı bilmiyorum"

İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ilişkin ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) paylaştıkları iddia edilen 20 sanığın "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 19 Kasım'da görüldü. Duruşma bugün de devam edecek.

MOSSAD (AA)

Duruşmada verilen aranın ardından sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklardan Amal Sallamı Ep Sıala, Tunus vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu sanık eşi Morched Sıala ile yasal yollardan Ocak 2022'de Türkiye'ye, çocuklarını burada daha iyi yetiştirecekleri düşüncesiyle geldiklerini söyledi.

Kendisinin reklam ve pazarlama şirketinde çalıştığını, çevrimiçi Fransızca dersleri verdiğini, eşinin ise profesyonel fotoğrafçı olduğunu ifade eden sanık Sıala, Ataköy'deki bir diş kliniğinde de pazarlamacı olarak çalıştığını öne sürdü.

"BEN MOSSAD'I BİLMEM" YALANI

Reklam ve pazarlama şirketinde çalışan ve iyi derecede Fransızca bildiği halde Mossad'ı bilmediğini iddia eden sanık Sıala, iddianamede yer alan Süleymaniye Camii'nin videosunu çekmesi ve üzerine atılı diğer suçlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Kızım çok küçük olduğu için Facebook'ta bir ilan gördüm. Emlak-gayrimenkul işi olduğunu söylediler ve videolar istediler. Kocamdan yardım istedim. Herhangi bir camiden Ramazan Bayramı için kutlama videosu istediler. Ben hasta olduğum için kocam çekti. Sonra bir site adı verdiler. Müşteriler buraya ulaşımın ve metronun yakın olup olmadığını öğrenmek istemişler, biz de bununla ilgili rapor yapıp gönderdik. Banka numaramı verdim onlar bana Bitcoin ödemesi yapmakta ısrar ettiler ve Bitcoin hesabı açmak için bana yardım ettiler. Birkaç ay sonra ben o parayı almak istedim, bana adres verip Karaköy'deki adresten çekebileceğimi söylediler. İki adet sim kartım var. Ben emniyette verdiğim raporları polislere gösterdim. Polisler bana bu kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu söylediler. Ben MOSSAD'ı bilmem. İsrail'i sevmediğim için polislerin işine yarar diye her şeyi anlattım. Casus değilim hiçbir zaman olmayacağım."