14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gözaltına alındı.



Diyarbakır'daki hükümlü PKK'lının telefon kayıtlarında Ahmet Özer'in adının geçmesiyle Temmuz 2023'te başlatılan Mersin'de devam eden soruşturmaya Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müdahil oldu.

Ahmet Özer ve PKK elebaşı Remzi Kartal (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





14 KEZ PKK ELEBAŞI REMZİ KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ



10 yıllık iletişim trafiği incelendi, tüm raporlar 28 Ekim'de dosyaya eklendi. Ahmet Özer'in kırmızı bültenle aranan, Avrupa'da firari bir hayat süren PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı isim ile irtibat halinde olduğu tespit edildi.



Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal'la içli dışlı olmasının raporlarla tescillenmesinin ardından akıllara yerel seçime giden süreçteki 'kent uzlaşısı' pazarlığı geldi.



31 Mart öncesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kendilerini desteklemesi için PKK'nın Avrupa ayağına DEM'lileri gönderdiği, 100 milyon dolarlık bir mutabakat imzaladığı çokça konuşulmuş, bahse konu iddialar uzun bir süre siyaset gündemine meşgul etmişti.