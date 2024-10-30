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14 kez PKK'lı Remzi Kartal'la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat

Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü tespit edildi. Bu durum akıllara 'kent uzlaşısı' pazarlığını getirdi. O dönem İmamoğlu'nun PKK'nın Avrupa ayağıyla Esenyurt ve 100 milyon dolar karşılığında mutabakat yaptığı çokça konuşulmuş, sürece müteakip Başak Demirtaş adaylıktan el çektirilmişti. Bugün günyüzüne çıkan Özer - Remzi Kartal trafiği "Ekrem İmamoğlu için mi pazarlık yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi. İmamoğlu'nun Özer çığırtkanlığının altında ise elebaşıyla yapılan pazarlıkların ortaya çıkma korkusu yattığı konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 21:01 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 21:09
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat

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CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki hükümlü PKK'lının telefon kayıtlarında Ahmet Özer'in adının geçmesiyle Temmuz 2023'te başlatılan Mersin'de devam eden soruşturmaya Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müdahil oldu.

Ahmet Özer ve PKK elebaşı Remzi Kartal (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ahmet Özer ve PKK elebaşı Remzi Kartal (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


14 KEZ PKK ELEBAŞI REMZİ KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ

10 yıllık iletişim trafiği incelendi, tüm raporlar 28 Ekim'de dosyaya eklendi. Ahmet Özer'in kırmızı bültenle aranan, Avrupa'da firari bir hayat süren PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı isim ile irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal'la içli dışlı olmasının raporlarla tescillenmesinin ardından akıllara yerel seçime giden süreçteki 'kent uzlaşısı' pazarlığı geldi.

31 Mart öncesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kendilerini desteklemesi için PKK'nın Avrupa ayağına DEM'lileri gönderdiği, 100 milyon dolarlık bir mutabakat imzaladığı çokça konuşulmuş, bahse konu iddialar uzun bir süre siyaset gündemine meşgul etmişti.

CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında İstanbul pazarlığı! İmamoğlundan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaşa böyle el çektirdilerCHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında İstanbul pazarlığı! İmamoğlundan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaşa böyle el çektirdiler

TAKVİM "100 MİLYON DOLARLIK KRİPTO MUTABAKAT" manşetiyle kirli pazarlığı satır satır yazmıştı.

DEM'Lİ AZAD BARIŞ: KANDİL AHMET ÖZER KONUSUNDA NET

DEM adına pazarlık sürecini yöneten Azad Barış, CHP heyetine "Önderlik Ahmet Özer konusunda net" diyerek Esenyurt'u istediklerini beyan etti.

Daha sonrasında Brüksel'deki PKK elebaşlarına önce 20 milyon ardından 80 milyonluk bir ödeme yapıldı.

Sürece müteakip Başak Demirtaş adaylıktan el çektirildi ve DEM seçmeninin Ekrem İmamoğlu'na konsolide olması sağlandı.

PKK'nın Avrupa Sorumlusu Remzi Kartal (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK'nın Avrupa Sorumlusu Remzi Kartal (Takvim.com.tr / Arşiv)


ELEBAŞI KARTAL'LA GÖRÜŞEN ÖZER EKREM İMAMOĞLU İÇİN PAZARLIK MI YAPTI?

Gelinen bu noktada terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili "PKK elebaşı Remzi Kartal'la 14 kez İmamoğlu için mi görüştü?" sorusu önem kazandı.

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer yanak yanağa (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer yanak yanağa (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İMAMOĞLU'NUN ZIPLAMASININ ALTINDAN PKK İLE PAZARLIK KORKUSU MU YATIYOR?

Bilindiği üzere Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu'nun hem akıl hocası hem de yakın çalışma ekibinde yer alan bir isim.

İmamoğlu'nun Özer'in gözaltına alınması sonrası yüksek perdeden verdiği tepkilerin altında PKK elebaşı Remzi Kartal'la seçim öncesi yapılan pazarlıkların ortaya çıkma korkusu yattığı değerlendiriliyor.



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