CHP içindeki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında devam eden "adaylık" kavgası gözle görünür hale geldi. Sağlı sollu saldırı altında olduğunu söyleyen Yavaş "Anketlerde birinci çıkıyorum" diyerek adaylığını ilan etti. Bu açıklama Saraçhane'yi küplere bindirirken Ekrem İmamoğlu kampanya direktörü Necati Özkan üzerinden Mansur Yavaş'a "sende ülke yönetecek vizyon yok" mesajı gönderdi.

Özkan, İmamoğlu için kitap yazmış, bu kitabın karşılığını da ihalelerle almıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)





İMAMOĞLU SÖYLETTİRDİ... "MANSUR YAVAŞ'TA ÜLKE YÖNETECEK VİZYON YOK"



İBB Hizmetleri Memnuniyet Araştırması panelinde konuşan Özkan, "Ekrem Bey tek alternatif, başka birisi yok... Elbette başka belediye başkanları da var Mansur Bey gibi, başka isimler de var… Ama bu ülkeyi kim yönetebilir, kimin vizyonu var, bu ülkeyi buradan ileriye kim götürebilir diye baktığınız zaman başka birisi yok" dedi.





Daha önce "Kahramanın Yolculuğu" isimli bir kitap kaleme alarak Ekrem İmamoğlu'na methiyeler düzen, yazdığı kitabın karşılığını da adrese teslim ihalelerle alan Özkan, "41 yıldır iletişimin içindeyim ve siyasetle ilgileniyorum. Ekrem Bey çok özel bir adam. Ekrem Bey'in ilk seçim belediyesini Beylikdüzü'nde yaptık ve kazandık, o zaman da rockstardı bugün de rockstar. Bu iletişimle ilgili değil, personasının kendisinde var. Böyle birinin iletişimini yapmak o kadar kolay ki. Kapasitesini, vizyonunu biliyorsunuz, hata yapmadığını biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.