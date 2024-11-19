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İmamoğlu Necati Özkan'a söylettirdi... "Sende ülke yönetecek vizyon yok Mansur Yavaş" | "Rockstar" diye gazladı İBB'nin bitik karnesini görmedi

Ekrem İmamoğlu kampanya direktörü Necati Özkan üzerinden Mansur Yavaş'a "sende ülke yönetecek vizyon yok" mesajı gönderdi. Daha önce kaleme aldığı "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabın karşılığını adrese teslim ihalelerle alan Özkan bu kez İmamoğlu'nu "Rockstar" olarak pazarlamaya kalktı ve açık açık "Olası bir seçimde Ekrem Bey’in aday olmasını hep beraber sağlamamız lazım" dedi. Öte yandan İmamoğlu Mansur Yavaş'ı ilk kez sütre gerisinden hedef almıyor... Daha önce de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Yavaş'la ilgili "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" demişti.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:24 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:55
İmamoğlu Necati Özkan’a söylettirdi... Sende ülke yönetecek vizyon yok Mansur Yavaş | Rockstar diye gazladı İBB’nin bitik karnesini görmedi

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CHP içindeki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında devam eden "adaylık" kavgası gözle görünür hale geldi. Sağlı sollu saldırı altında olduğunu söyleyen Yavaş "Anketlerde birinci çıkıyorum" diyerek adaylığını ilan etti.

Bu açıklama Saraçhane'yi küplere bindirirken Ekrem İmamoğlu kampanya direktörü Necati Özkan üzerinden Mansur Yavaş'a "sende ülke yönetecek vizyon yok" mesajı gönderdi.

Özkan, İmamoğlu için kitap yazmış, bu kitabın karşılığını da ihalelerle almıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)Özkan, İmamoğlu için kitap yazmış, bu kitabın karşılığını da ihalelerle almıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)


İMAMOĞLU SÖYLETTİRDİ... "MANSUR YAVAŞ'TA ÜLKE YÖNETECEK VİZYON YOK"

İBB Hizmetleri Memnuniyet Araştırması panelinde konuşan Özkan, "Ekrem Bey tek alternatif, başka birisi yok... Elbette başka belediye başkanları da var Mansur Bey gibi, başka isimler de var… Ama bu ülkeyi kim yönetebilir, kimin vizyonu var, bu ülkeyi buradan ileriye kim götürebilir diye baktığınız zaman başka birisi yok" dedi.

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Daha önce "Kahramanın Yolculuğu" isimli bir kitap kaleme alarak Ekrem İmamoğlu'na methiyeler düzen, yazdığı kitabın karşılığını da adrese teslim ihalelerle alan Özkan, "41 yıldır iletişimin içindeyim ve siyasetle ilgileniyorum. Ekrem Bey çok özel bir adam. Ekrem Bey'in ilk seçim belediyesini Beylikdüzü'nde yaptık ve kazandık, o zaman da rockstardı bugün de rockstar. Bu iletişimle ilgili değil, personasının kendisinde var. Böyle birinin iletişimini yapmak o kadar kolay ki. Kapasitesini, vizyonunu biliyorsunuz, hata yapmadığını biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve kampanya direktörü Necati Özkan (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve kampanya direktörü Necati Özkan (Takvim.com.tr / Arşiv)



"EKREM BEY'İN ADAY OLMASINI SAĞLAMALIYIZ"

"Olası bir seçimde Ekrem Bey'in aday olmasını hep beraber sağlamamız lazım" diyen Özkan, "29 Mayıs sabahı değişim videosuyla ortaya çıkan kimdi? Kim başlattı CHP içinde değişimi? Kim belediyecilikte bugüne kadar yapılmayan işleri yaptı? Elbette İmamoğlu'na bağlayacağız… Kim yaptı bunları? Kılıçdaroğlu mu? Bunları yapan Ekrem Bey. Olası bir seçimde Ekrem Bey'in aday olmasını hep beraber sağlamamız lazım." şeklinde konuştu.

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ÖZKAN'A HATIRLATALIM... 'ROCKSTAR EKREM'İN BİTİK KARNESİ

İBB Kampanya Direktörü Necati Özkan "Rockstar" olarak pazarlamaya kalkıştığı Ekrem İmamoğlu'nun 6 yıllık İBB karnesi ise herkesin malumu.

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Vatandaşa hizmet için harcanması gereken paralar 6 yılda PR ve konserlere akıtıldı. CHP'li İBB'nin konserlere 6 milyar TL'den fazla para harcadığı ortaya çıktı. Adrese teslim ihalelerle yandaşlar ihya edildi.

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YENİ İHALE İSTEDİĞİ İÇİN Mİ BÖYLE KONUŞUYOR?

Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten uzak, abartılı ve hayalperest bir şekilde öven Necati Özkan'la ilgili "İBB'den yeni ihaleler istediği için mi böyle konuşuyor?" sorusu akıllara geldi.

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SÜTRE GERİSİNDEN ÇARPIŞIYOR

Öte yandan Necati Özkan üzerinden Mansur Yavaş'a "sende ülke yönetecek vizyon yok" mesajı gönderten İmamoğlu sütre gerisinden çarpışıyor.

İmamoğlu daha önce de yakın çalışma arkadaşı Özgür Çelik aracılığıyla Mansur Yavaş'a "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" mesajı verdirmişti.

"İSTEDİĞİ ANKETİ YAPTIRSIN ÜLKEYİ YÖNETECEK POTANSİYELİ YOK..."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı "anket yaptık böyle çıktı" diyerek belirlenmemeli. Halka, 'Kimin aday olmasını istiyorsunuz' diye sorduktan sonra 'ülkeyi kim yönetebilir' sorusunu da sormamız lazım?" demişti.

Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını işaret eden Çelik, "Kimin iktidar olma potansiyeli var? Bunu da partinin kurulları değerlendirir.
Çok net söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihin belli evrelerinde seçimler kazandık, ama iktidar olamadık. Seçim kazanmak başka bir şey, iktidar olmak başka bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

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