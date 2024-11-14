CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü

İstanbul'da devasa konserlerle vatandaşın parasını çarçur eden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yerel seçimlerden sonra ağustos ayına kadar yapılan 4 meclis toplantısında 5 milyar 200 milyon liralık iç borç, 250 milyon 361 bin 766 dolarlık ise dış borçlanma yaptığı ortaya çıktı.

Bu durum İBB'nin kasasındaki paraları 16 milyon İstanbulluya hizmet yerine lüks gezilere harcadığı bir kez daha belgelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP yönetimi, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları için aileleriyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e çıkarma yapmıştı.