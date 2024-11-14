CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü

Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te İBB bütçesiyle rakı ve şarap servisi. (Takvim.com.tr / Arşiv)
ÖZEL ŞEF TUTULDU
Gündüzleri Olimpiyat oyunlarını izleyen ekip, akşamları da partilerde boy göstermişti. Partide yemekleri hazırlayacak şef bile İBB tarafından özel olarak tutulmuştu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş, İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırlamıştı.
"Party"den sosyal medyaya yansıyan lüks ve şatafat görüntüleri "İstanbul'un kaynakları çarçur ediliyor" şeklinde tepkilere neden olmuştu.
MURAT ONGUN'DAN SPONSOR İDDİASI: ŞARTSIZ BAĞIŞLARLA ÖDENDİ
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ise gelen tepkiler üzerine Paris'teki etkinliklerin sponsorlar tarafından üstlenildiğini öne sürdü.
Ongun, müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro yani 9 Milyon 137 Bin 871 lira ödeme yapıldığını bunun sponsorlar tarafından "Şartsız bağış" karşılığı ödendiğini iddia etti.
SPONSORLARI AÇIKLAMADILAR
Ancak davetlilere rakı, şarap ikram edilen şatafatın dibine vurulan gecede yer alan materyallerin hiçbirinde sponsorların ismi ya da logosu yer almadı.
ONGUN'U YALANLAYACAK KAYIT
Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yansıyan ihale kayıtları da Ongun'u yalanladı.
12 MİLYONU GEÇKİN HARCAMA YAPILDI
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; İhale kayıtlarına göre; İBB'nin peş peşe düzenlediği partilerle gündeme gelen İstanbul Evi organizasyonu kapsamında 12 milyon 114 bin 697 Türk Lirası harcama yapıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yine ʺzaferʺ işaretiyle poz verdi. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Kayıtlarda, İBB iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Tic. A.Ş. tarafından 'İstanbul Evi Projesi Kapsamında Uçak Bileti, Konaklama ve Ulaşım Hizmeti Alım İşi' başlığında iki farklı ihale açıldığı görüldü.
İlk ihale 11 Temmuz, ikinci ihale ise 23 Temmuz'da sonuçlandı. Her iki ihaleyi de Erdem Turizm Yatırım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi alırken, ilk ihale bedeli 1 milyon 713 bin 697 Türk Lirası ile ikinci ihale ise 8 milyon 848 bin Türk Lirası ile söz konusu firmada kaldı.
İşte ihale belgesi. (Takvim.com.tr / Arşiv)
6 Ağustos tarihinde İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş (Kültür A.Ş) tarafından yapılan ihalenin sonuç ilanı 17 Eylül tarihinde açıklandı. İhaleyi "Y Kültür Sanat Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" 1 milyon 550 bin lira ile aldı.
PEKİ ETKİNLİKTE KİMLER VARDI?
- İBB yöneticileri Fatih Keleş, Erdem Aslanoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
Ahmet Özer
- DEM Parti kadrosundan CHP adına seçime giren eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer.
Özer, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bugün İstanbul Evi için bulunduğumuz Paris'te, sinemamızın devrimci ismi, idealleri ve dik duruşuyla bizlere ilham veren büyük sanatçımız Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret ettim. Esenyurtumuzda da bir Yılmaz Güney Müzesi açarak, milyonların gönlünde taht kuran Yılmaz Güney'i daima yaşatacağız. Işıklar içinde uyu Çirkin Kral" ifadelerini kullandı.
Özer'in 31 Mart seçimlerinden sonra PKK/KCK ile iltisaklı 6 kişiyi Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı öğrenidi.