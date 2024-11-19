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İstanbul'da yangın çıkaran PKK'lı teröristlere müebbet!

İstanbul’da farklı tarihlerde PKK’nın talimatıyla 4 ayrı noktada yangın çıkaran teröristlerin cezası belli oldu. İstanbul’u kundaklamak için Fransa’daki Agit-Lejvan kod adlı Yusuf Sürer’den para aldıkları ortaya çıkan isimlere müebbet hapis cezası verildi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 15:02 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 15:11
İstanbul’da yangın çıkaran PKK’lı teröristlere müebbet!

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Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla farklı tarihlerde İstanbul'un 4 ayrı noktasında yangın çıkarmaya çalışan sanıklara yönelik davada, müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezaları verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanıkların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Emin Yıldırım, Serhat Doğan, Yusuf Edis ve Sinan Aslan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yıldırım, Doğan ve Edis hakkında "örgüt faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakmak" suçundan da müebbet hapis cezasına hükmeden heyet, Aslan'ın ise kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verdi.

Doğan, Edis ve Aslan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük Doğukan B'ye ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 29 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen Doğukan B. hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "mala zarar verme" suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına, "örgüt faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakmak" suçundan ise yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Sanık Mehmet İhsan Güney, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, üzerine atılı diğer suçlardan kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti.

Suça sürüklenen çocuklar Bilal S. ve Çetin K. ile sanıklar Alişan Bulut, Mehmet Oktay Yılmaz, Özgür Günez, Fetullah Arslan, Muhammet Yanıt ve Veysel Elboğa hakkında, üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

PARA AKIŞI FRANSA'DAKİ TERÖRİSTTEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde şüpheli cisim patlaması meydana geldiğine ilişkin emniyete ihbarda bulunulması üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, patlamayı gerçekleştiren sanık Sinan Aslan ve yaşı küçük Doğukan B'nin burada yakalanması, tespit edilen diğer sanıkların gözaltına alınmasıyla soruşturmaya başlandığı kaydedilmişti.

İddianamede, 1 Ağustos 2023'te Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 24 Haziran 2023'te Esenler Otogarı'nın etrafındaki otluk alan ile bir giyim mağazasında , 1 Ağustos 2023'te Şile ve Sultangazi Kent Ormanı'nda terör örgütü PKK/KCK tarafından yangın çıkarılmaya çalışıldığı, bu yolla Türkiye'nin zarara uğratılmak istendiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Fransa'da yaşayan "Agit-Lejvan" kod adlı sanık Yusuf Sürer'in terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapması için sanık Mehmet İhsan Güney'e para gönderdiği, sanıklar Fethullah Arslan ve Güney'in de aldıkları talimatla birlikte hareket ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu paraların sanıklar Özgür Günez ve Veysel Elboğa aracılığıyla sanık Serhat Doğan'a verildiği aktarılmıştı.

İddianamede, Doğan'ın da yaşı küçük çocuklar ile diğer sanıklara talimat vererek, bomba yapımında kullanılacak maytap, kibrit ile küçük yoğurt kutuları gibi malzemeler almalarını istediği, bunlar temin edildikten sonra sanık Yusuf Edis'in talimatıyla patlayıcı ve yanıcı madde düzenekleri oluşturulduğunun belirlendiği, Şirinevler'de örgüt tarafından kiralanan Serhat Doğan'ın yaşadığı evde sanıkların bomba düzeneği hazırladıklarının tespit edildiği ifade edilmişti.

Sanıklar Serhat Doğan, Sinan Aslan, Yusuf Edis, Yusuf Sürer, Alişan Bulut, Fethullah Arslan, Mehmet Emin Yıldırım, Mehmet İhsan Güney, Mehmet Oktay Yılmaz, Muhammet Yanıt, Özgür Günez ve Veysel Elboğa hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör amacıyla orman yakma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 16 yıl 6'şar aydan 47'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yaşları küçük Doğukan B, Çetin K. ve Bilal S. hakkında ise aynı suçlardan 44,5'er yıldan 61,5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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