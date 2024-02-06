'Bay Kemal'ci isim patlattı! CHP'de "anket" oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...

ŞİMDİ ESAS SORULARA GELELİM

Mehmet Ali Çalışkan'ın başında olduğu Reform Enstitüsü Avrupa Birliği ve Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanıyor mu?

SEBEBİ VERİLEN İHALE Mİ?

Hatay'da anketlerde önde çıktığı iddia edilen Lütfü Savaş'ın anketlerde her seferinde önde çıkmasının sebebi İmamoğlu'nun Danışmanı olan Necati Özkan'ın Öykü Ajansına Hatay Büyükşehir Belediyenin vermiş olduğu 6.180.000 ₺ lik Hatay Expo Fuarının Sosyal Medya Tanıtım ihalesi olabilir mi?

Necati Özkan ile Ekrem İmamoğlu

Öykü Ajansın birçok Belediyeden ihale aldığı kamuoyunun zaten malumu!

MYK VE PM YANLIŞ MI YÖNLENDİRİLDİ?

Peki Öykü Ajans ve Mehmet Ali Çalışkan ismi İmamoğlu'nun istediği isimleri anketlerde önde çıkarıp MYK'yı ve Parti Meclisini yanlış yönlendirmiş olabilir mi ? Cevaplarını sabırsızlıkla bekliyoruz..."