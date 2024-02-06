'Bay Kemal'ci isim patlattı! CHP'de "anket" oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden iç çekişme ve krizlerin sonu gelmiyor.
Parti Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan çekişmeyle bölünmüş durumda. Güç mücadelesi devam ederken taraflardan bomba ifşalar da geliyor.
KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM ANKET BOMBASINI PATLATTI
CHP depremzedelerin tepkisine rağmen Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tepkilere karşı, "Anketlerde önde çıkıyordu. Alternatif bulamadık" şeklinde bir savunma yaptı.
Lütfü Savaş - Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel
Son dönemde parti içine yönelik itiraflarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu yandaşı Tolgahan Erdoğan bu "anketlere" ilişkin bomba bir iddia ortaya attı.
ANKETİ YAPAN İSİM İMAMOĞLU'NA YAKIN MEHMET ALİ ÇALIŞKAN
Erdoğan, Hatay'da yapıldığı söylenen ve Lütfü Savaş'ın önde çıktığı iddia edilen anketleri Ekrem İmamoğlu'nun adamı Mehmet Ali Çalışkan'ın yaptığını öne sürdü.
6 MİLYONLUK İHALEYLE NE İLGİSİ VAR?
Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre Lütfü Savaş'ın önde gösterilmesi için de Hatay Expo Fuarı'nın sosyal medya tanıtım ihalesi İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın şirketine verildi.
Öykü Ajans'a verilen ihalenin belgesi
Tolgahan Erdoğan'ın iddiası şu şekilde:
"CHP'de Genel Merkezde anket çalışmaları için kamuoyu araştırmalarının başına Mehmet Alı Çalışkan ismi getirilmişti.
Mehmet Ali Çalışkan
Mehmet Ali Çalışkan aynı zamanda Reform Enstitüsünün Direktörü ve TEAM A.Ş (Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi A.Ş) Kurucusu
Mehmet Ali Çalışkan bu göreve iddialara göre İmamoğlu'nun Danışmanı Öykü Ajansın sahibi Necati Özkan'ın isteğiyle getirildi.