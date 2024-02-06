SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

'Bay Kemal'ci isim patlattı! CHP'de "anket" oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan iç çekişme ses getiren ifşaları da beraberinde getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan, Hatay'da yapıldığı söylenen ve Lütfü Savaş'ın önde çıktığı iddia edilen anketleri Ekrem İmamoğlu'nun adamı Mehmet Ali Çalışkan'ın yaptığını öne sürdü. Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre Lütfü Savaş'ın önde gösterilmesi için de Hatay Expo Fuarı'nın sosyal medya tanıtım ihalesi İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın şirketine verildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 20:17 Güncelleme 06 Şubat 2024, 20:46
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden iç çekişme ve krizlerin sonu gelmiyor.

Parti Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan çekişmeyle bölünmüş durumda. Güç mücadelesi devam ederken taraflardan bomba ifşalar da geliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM ANKET BOMBASINI PATLATTI
CHP depremzedelerin tepkisine rağmen Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tepkilere karşı, "Anketlerde önde çıkıyordu. Alternatif bulamadık" şeklinde bir savunma yaptı.

Lütfü Savaş - Ekrem İmamoğlu-Özgür ÖzelLütfü Savaş - Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel

Son dönemde parti içine yönelik itiraflarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu yandaşı Tolgahan Erdoğan bu "anketlere" ilişkin bomba bir iddia ortaya attı.

ANKETİ YAPAN İSİM İMAMOĞLU'NA YAKIN MEHMET ALİ ÇALIŞKAN
Erdoğan, Hatay'da yapıldığı söylenen ve Lütfü Savaş'ın önde çıktığı iddia edilen anketleri Ekrem İmamoğlu'nun adamı Mehmet Ali Çalışkan'ın yaptığını öne sürdü.

6 MİLYONLUK İHALEYLE NE İLGİSİ VAR?
Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre Lütfü Savaş'ın önde gösterilmesi için de Hatay Expo Fuarı'nın sosyal medya tanıtım ihalesi İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın şirketine verildi.

Öykü Ajans'a verilen ihalenin belgesiÖykü Ajans'a verilen ihalenin belgesi

Tolgahan Erdoğan'ın iddiası şu şekilde:

"CHP'de Genel Merkezde anket çalışmaları için kamuoyu araştırmalarının başına Mehmet Alı Çalışkan ismi getirilmişti.

Mehmet Ali ÇalışkanMehmet Ali Çalışkan

Mehmet Ali Çalışkan aynı zamanda Reform Enstitüsünün Direktörü ve TEAM A.Ş (Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi A.Ş) Kurucusu

Mehmet Ali Çalışkan bu göreve iddialara göre İmamoğlu'nun Danışmanı Öykü Ajansın sahibi Necati Özkan'ın isteğiyle getirildi.

ŞİMDİ ESAS SORULARA GELELİM
Mehmet Ali Çalışkan'ın başında olduğu Reform Enstitüsü Avrupa Birliği ve Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanıyor mu?

SEBEBİ VERİLEN İHALE Mİ?
Hatay'da anketlerde önde çıktığı iddia edilen Lütfü Savaş'ın anketlerde her seferinde önde çıkmasının sebebi İmamoğlu'nun Danışmanı olan Necati Özkan'ın Öykü Ajansına Hatay Büyükşehir Belediyenin vermiş olduğu 6.180.000 ₺ lik Hatay Expo Fuarının Sosyal Medya Tanıtım ihalesi olabilir mi?

Necati Özkan ile Ekrem İmamoğluNecati Özkan ile Ekrem İmamoğlu

Öykü Ajansın birçok Belediyeden ihale aldığı kamuoyunun zaten malumu!

MYK VE PM YANLIŞ MI YÖNLENDİRİLDİ?
Peki Öykü Ajans ve Mehmet Ali Çalışkan ismi İmamoğlu'nun istediği isimleri anketlerde önde çıkarıp MYK'yı ve Parti Meclisini yanlış yönlendirmiş olabilir mi ? Cevaplarını sabırsızlıkla bekliyoruz..."

Hatayda depremzedelerden CHPli Lütfü Savaşa istifa çağrısı! Yeniden aday gösteren Özgür Özele sert tepkiHatayda depremzedelerden CHPli Lütfü Savaşa istifa çağrısı! Yeniden aday gösteren Özgür Özele sert tepki

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki sözlerini çarpıtan muhalefete: Ayrımcılık yapmadık yapmayız! Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar
Galatasaray- Bandırmaspor | CANLI
DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor
Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!
İstanbul’da en çok nereli var? TÜİK listeyi yayımladı: Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun... İlk sırada hangi il var?
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze: Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta
Resmi ilanları kesilsin! Cumhuriyet ve BirGün’ün DHKP-C’li teröristlerin sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı!
İngiliz basını ordunun krizini gözler önüne serdi: Batı’nın Orta Doğu’da ne işi var! Modern savaş teknolojilerinde geç kaldı: Silahlı kuvvetler dökülüyor
İngiltere Kralı III. Charles kan kanseri mi oldu? Kraliyet Ailesi’nden dışlanan Harry babasına koştu! ‘Hasta adam’dan sonra tahta kim geçecek?
CHP’li Özgür Özel Hatay’da Başkan Erdoğan ve TSK’ya iftira attı! Takvim Ordu yoktu darbe paranoyası vardı yalanını madde madde çökertti
6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar
1999’da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin deprem konutu teslime hazır
SON DAKİKA