ABD kontrolündeki kirli ağ... Talabani ve PKK'nın "uyuşturucu" kaçakçılığı ortaya çıktı

PKK'nın, yalnızca uyuşturucu kaçakçılığı değil, aynı zamanda Kuzey Irak'ta kara para aklama faaliyetleri de yürütmesi, bölgedeki güvenlik ve ekonomik istikrarı tehdit ediyor.

BasNews'e konuşan Dilovan Ali isimli araştırmacı, PKK'nın basın faaliyeti adı altında yürüttüğü bu illegal işlerin, Kürtlere zarar verdiğine dikkat çekiyor. Bu ofislerdeki kara para aklama faaliyetlerinin, Talabani ailesinin PKK ile kurduğu kirli ittifakın bir parçası olduğunu belirtiyor.

Bafel Talabani (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BasNews'e konuşan Medet Süleyman isim siyasi araştırmacı ise bu ittifakın bölgenin kalkınmasına engel olduğunu belirterek, "Bafıl Talabani ile PKK arasındaki ittifak, sadece ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik tehditlerini de beraberinde getiriyor. Bölgeyi kaosa sürüklüyor" dedi.

PKK AVRUPA'DAKİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN YÜZDE 80'İNİ KONTROL EDİYOR

Öte yandan Terör örgütü PKK, yalnızca Kuzey Irak'ta değil, aynı zamanda Avrupa'da da uyuşturucu ticaretinin büyük bir kısmını kontrol ediyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol gibi uluslararası raporlara göre, PKK Avrupa'daki uyuşturucu pazarının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.

Terör örgütü PKK Avrupa uyuşturucu trafiğinin yüzde 80’ini kontrol ediyor

YILLIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK GELİR

1990'lı yıllardan itibaren örgütün Avrupa'da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti, yıllık 1,5 milyar dolar gelir elde etmesine olanak sağlıyor. PKK, üretimden dağıtıma kadar her aşamada yer alıyor ve bu faaliyetler, örgütün eylemlerini finanse etmesinin ana kaynağı haline gelmiş durumda.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2012'de yayınladığı raporunda, PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle Türkiye'deki yasa dışı silahlı eylemlerini de finanse ettiği belirtiliyor.

PKK'NIN TERÖR EYLEMLERİ VE SURİYE'DEKİ BAĞLANTILAR

PKK uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para gibi geniş bir suç ağında faaliyet gösteriyor. Suriye'deki PYD ve YPG gibi uzantıları aracılığıyla da, bu illegal işlerin Avrupa'ya ulaştırılmasında aktif rol alıyorlar.

PKK'ya en büyük desteği ABD'nin verdiği bilinirken ABD Hazine Bakanlığı'nın "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi" ise, PKK elebaşlarını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla listelemiş durumda. Murat Karayılan, Ali Rıza Altun, Zübeyir Aydar Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok, Adem Uzun, Zeyneddin Geleri, Ömer Geleri, Çerkez Akbulut, Ömer Boztepe, bu faaliyetlerde başı çeken isimler olarak yer alıyor.

ABD'nin destek verdiği PKK ve Talabani ailesinin bölgedeki işbirliğinin yalnızca bölge güvenliğini tehdit etmekle kalmadığı aynı zamanda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerini de bir kez daha gözler önüne serdi.

TAKVİM.COM.TR KİRLİ İLİŞKİYİ YAZMIŞTI

Takvim.com.tr daha önce ABD-PKK-Talabani ilişkisini defalarca gündeme getirmişti. Talabani'nin PKK'ya askeri ve lojistik destek vererek barınma imkanı sağladığına dikkat çekildi.

ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ



Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.