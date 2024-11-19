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ABD kontrolündeki kirli ağ... Talabani ve PKK'nın "uyuşturucu" kaçakçılığı ortaya çıktı

ABD'nin desteklediği Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde ortaklık yaptığı ortaya çıktı. PKK'nın Avrupa'ya tonlarca uyuşturucu soktuğu KYB'nin ise bu yasa dışı işlerin merkezine dönüştüğü bildirildi. Peki bu kirli ağı kim organize ediyor, zehir rotası nasıl çizildi? İşte bölgedeki güvenlik ve ekonomik istikrarı tehdit eden kirli ittifakın deşifresi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:48 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:56
ABD kontrolündeki kirli ağ... Talabani ve PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığı ortaya çıktı

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ABD'nin koordinesinde sık sık temas kurdukları gündeme gelen Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile terör örgütü PKK'nın birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA TEZGAHI!
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi merkezli BasNews'in, Süleymaniye'deki kaynaklardan aktardığına göre, terör örgütü PKK, sadece bölgedeki güvenlik tehdidiyle kalmıyor, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerle de bölgenin ekonomisini zehirliyor.

2018 ve 2019 yıllarında Avrupa ülkelerine 47 bin kilo kokain ihraç ettiği öne sürülen PKK, bu ticareti Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile işbirliği içinde yapıyor. Haberde aktarılana göre KYB, Bafel Talabani'nin desteğiyle örgütün kaçakçılık ve kara para aklama işlerini düzenliyor.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ZEHİR ROTASI
PKK'nın Avrupa'ya taşıdığı uyuşturucunun İran ve Afganistan üzerinden, Talabani aracılığıyla Kuzey Irak'a ulaştırıldığı, ardından Suriye ve Lübnan üzerinden Avrupa'ya sevk edildiği aktarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG ABD ordusunun teknik desteğiyle Deyrizor'da gözetleme kuleleri inşa ediyor. Kuleler sayesinde terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin iki yakasında silah ve petrol kaçakçılığını gözetleyebilecek (Fotoğraf: AA)Terör örgütü PKK/YPG ABD ordusunun teknik desteğiyle Deyrizor'da gözetleme kuleleri inşa ediyor. Kuleler sayesinde terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin iki yakasında silah ve petrol kaçakçılığını gözetleyebilecek (Fotoğraf: AA)

CEMİL BAYIK'IN ADAMLARI İLE TALABANİ YÜRÜTÜYOR!
Haberde, yürütülen kaçakçılık organizasyonunu, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'a yakın isimler ile KYB'nin üst düzey yetkililerinin beraber yaptığı kaydedildi.

BasNews'te yer alan haber (Ekran Görüntüsü)BasNews'te yer alan haber (Ekran Görüntüsü)

MEDYA OFİSLERİNİ ZULA YAPTILR
Bu süreçte PKK, KYB'nin himayesindeki medya ofislerini de kara para aklama merkezine dönüştürmüş durumda. Bu ofislerde, PKK'ya ait uyuşturucular saklanıyor ve yasa dışı gelirler aklanıyor. KYB, bu yasadışı faaliyetleri göz yumarak, bölgeyi PKK için güvenli bir kaçakçılık alanına dönüştürüyor.

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJdeki Soykırımcı Türk Devleti yazısına ses çıkarmadıCHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJdeki Soykırımcı Türk Devleti yazısına ses çıkarmadı
CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki "Soykırımcı Türk Devleti" yazısına ses çıkarmadı

PKK'nın, yalnızca uyuşturucu kaçakçılığı değil, aynı zamanda Kuzey Irak'ta kara para aklama faaliyetleri de yürütmesi, bölgedeki güvenlik ve ekonomik istikrarı tehdit ediyor.

BasNews'e konuşan Dilovan Ali isimli araştırmacı, PKK'nın basın faaliyeti adı altında yürüttüğü bu illegal işlerin, Kürtlere zarar verdiğine dikkat çekiyor. Bu ofislerdeki kara para aklama faaliyetlerinin, Talabani ailesinin PKK ile kurduğu kirli ittifakın bir parçası olduğunu belirtiyor.

Bafel Talabani (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Bafel Talabani (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BasNews'e konuşan Medet Süleyman isim siyasi araştırmacı ise bu ittifakın bölgenin kalkınmasına engel olduğunu belirterek, "Bafıl Talabani ile PKK arasındaki ittifak, sadece ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik tehditlerini de beraberinde getiriyor. Bölgeyi kaosa sürüklüyor" dedi.

PKK AVRUPA'DAKİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN YÜZDE 80'İNİ KONTROL EDİYOR
Öte yandan Terör örgütü PKK, yalnızca Kuzey Irak'ta değil, aynı zamanda Avrupa'da da uyuşturucu ticaretinin büyük bir kısmını kontrol ediyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol gibi uluslararası raporlara göre, PKK Avrupa'daki uyuşturucu pazarının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.

Terör örgütü PKK Avrupa uyuşturucu trafiğinin yüzde 80’ini kontrol ediyorTerör örgütü PKK Avrupa uyuşturucu trafiğinin yüzde 80’ini kontrol ediyor

YILLIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK GELİR
1990'lı yıllardan itibaren örgütün Avrupa'da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti, yıllık 1,5 milyar dolar gelir elde etmesine olanak sağlıyor. PKK, üretimden dağıtıma kadar her aşamada yer alıyor ve bu faaliyetler, örgütün eylemlerini finanse etmesinin ana kaynağı haline gelmiş durumda.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2012'de yayınladığı raporunda, PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle Türkiye'deki yasa dışı silahlı eylemlerini de finanse ettiği belirtiliyor.

PKK'NIN TERÖR EYLEMLERİ VE SURİYE'DEKİ BAĞLANTILAR
PKK uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para gibi geniş bir suç ağında faaliyet gösteriyor. Suriye'deki PYD ve YPG gibi uzantıları aracılığıyla da, bu illegal işlerin Avrupa'ya ulaştırılmasında aktif rol alıyorlar.

PKK'ya en büyük desteği ABD'nin verdiği bilinirken ABD Hazine Bakanlığı'nın "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi" ise, PKK elebaşlarını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla listelemiş durumda. Murat Karayılan, Ali Rıza Altun, Zübeyir Aydar Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok, Adem Uzun, Zeyneddin Geleri, Ömer Geleri, Çerkez Akbulut, Ömer Boztepe, bu faaliyetlerde başı çeken isimler olarak yer alıyor.

ABD'nin destek verdiği PKK ve Talabani ailesinin bölgedeki işbirliğinin yalnızca bölge güvenliğini tehdit etmekle kalmadığı aynı zamanda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerini de bir kez daha gözler önüne serdi.

TAKVİM.COM.TR KİRLİ İLİŞKİYİ YAZMIŞTI
Takvim.com.tr daha önce ABD-PKK-Talabani ilişkisini defalarca gündeme getirmişti. Talabani'nin PKK'ya askeri ve lojistik destek vererek barınma imkanı sağladığına dikkat çekildi.

ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ

Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)


TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI

Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

Şu ifadeleri kullandı:

"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"

Talabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karedeTalabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karede


ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU
Bafel Talabani, ABD'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye'de PKK'ya imkanlar sunuyor.

HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI
Talabani, Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.

PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.

Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturduABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu
SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ
Talabani PKK'ya sadece Irak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor.

2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve "malzeme" taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.

TÜRKİYE TAKİPTE: DAHA İLERİ TEDBİRLER ALIRIZ
Türkiye Talabani-PKK ilişkisini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ocak ayında TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdiği özel oturumda "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısında bulunmuştu.

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