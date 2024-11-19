MHP Lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk ve Türkiye Yüzyılı uyanışını şuurla kavrıyoruz. Halka güveniyoruz, halkla yürüyoruz. Halkın isteklerine tercüman oluyoruz. Saha çalışmalarımızın gayet düzenli ve disiplinli bir şekilde gerçekleştirildiğini huzurlarınızda ifade ediyorum.

Bir ve birlikte hilale doğru mesafe aldıkça öngörülen tehlikeli akıntılar kurutulacaktır. Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Ağıtlar yakılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verelim. Bir ve birlikte hilale doğru yol alışımızın, kardeşliğimizin pekişmesi amacına mahsustur.

"MHP MİLLETLE KUCAKLAŞIYOR"

Bakmayalım çatık kaşla birbirimizle. Başka Türkiye yok. Başka gidecek vatan köşesi yok. Dönmeyelim sırtımızı birbirimize. Erdemli adımlarımızla hilale doğru gidelim. Bilinsin MHP, saha çalışmalarına milletle kucaklaşarak, ayrımcılığı dışlayarak şevkle devam edecektir. Dava arkadaşlarımı kutluyor, siyasi faaliyetlerimizde üstün başarılar diliyorum.

SINIRLARIMIZDA KARANLIK OYUNLAR VAR

Türkiye'nin çevresi aynı zamanda çatışmaların ağır bastığı sancılı bir yerdir. Güvenlik duvarlarını muhkem hale getirmek asli bir mesele olmalıdır. Farklı bahanelerle patlak veren çatışmaların kalıcı çözümlerle buluşmadığı ortada.

Sınırlarımızda oynanan oyunların son sahnesi Türkiye üzerinde oynanmak isteniyor. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var.

Mesela İsrail, Lübnan'a ateşkes önerisi sunmasından kısa bir süre sonra Beyrut'u havadan vurdu. Soykırıma her gün yenileri ekleniyor. Gazze'de sivillerin olduğu alana yağdırılan bombalar 100'e yakın masumun ölümüne yol açtı.

Zalimlerin hesap vermesi gerekiyorken, hala bir arpa boyu mesafenin alınmaması ürkütücü bir skandal değil midir? İsrail'e soykırım suçlarından hesap sorulması bir adalet konusu ve demokrasi namusudur. İsrail'e yaptırım uygulanmalı, önleyici tedbirler hayata geçirilmelidir.

İSRAİL'İN SALDIRILARI, TÜRKİYE'NİN İSRAİL'LE TİCARETİ KESMESİ

Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü öne sürüyorlar. Halbuki 2 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere bu durum kapanmıştır. Yapılan açıklamalar sabittir, kuşkuya gerek yoktur. Bu tip bir muhalafet anlayışının demokratik niteliğinden bahsetmek bizatihi demokrasiye hakarettir.

"TÜRKİYE KATİLLERE SEYİRCİ KALAMAZ"

Küresel ve bölgesel barış ve istikrara destek verilecekse, iki devletli çözüm mutlak sürekli gerçekleşmeli. 1967 sınırları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasından başka bir yöntem kalmamıştır.

Türk milleti mazlumların sesine kulaklarını tıkayamaz. Türkiye, iblise yoldaşlık eden bu devrin katillerine asla seyirci kalamaz. Tarafsız kaldık ki masumların tarafıyız.

"PREVEZE'DE DENİZİN DİBİNE GÖNDERDİKLERİMİZDEN FARKI YOK"

AB'nin görüş beyanı tek taraflı kararların alt yapısını oluşturma çabaları mesnetsizdir. Karşımızda toplanan ülkelerde Preveze'de denizin dibine gönderdiğimiz Haçlılardan ne farkı var? AB, GKRY ile Yunan tezlerine alet oluyor. Suyumuza dokunanın dumanını attıracağımızı unutmamalıdırlar. Tarihten ders almayanlar, diplomatik kuşatmanın Türk milletine sökmeyeceğini, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'de dolaştığını unutmasınlar.

Dünyada 900 milyon yakın insan içme suyuna erişemiyor 2 milyona yakın insan su hasreti çekiyor 800 milyon insan açlık sınırında. Buna rağmen obez insan artıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik insanlığın temel problem alanı olarak göze çarpıyor. Adil bir dünya nasıl kurulacak? Adil ve yaşanılabilir dünyanın gücü inanıyorum ki Türkiye olacaktır.

İZMİR'DE HAYATINI KAYBEDEN 5 ÇOCUK

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti. Kendi çocuklarımızı da konuşmalı dert etmeliyiz. Eşi cezaevinde bulunan annenin hurda toplamaya gittiği anlaşılmaktadır.

Bu konuyu sadece yoksulla ele almak doğru sonuca ulaştırmayacaktır. Ruhen ve rehberlik ihtiyaçlarını da gözlemlemek devletin başlıca vazifeleri arasındadır. Manevi moral ve desteklere ilgi, sevgiye muhtaç evlatlarımızın sağlıklı ve dengeli bir fert olması için çalışmalıyız. Türkiye'de bir çocuk gece yatağa aç giriyor sabah mutsuz uyanıyorsa bunun vebali hepimizindir.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİASI

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki bağı sulandırmaya çalışan köşebaşı fitnebazlar iyice azıttı. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yedi düvel nefretiyle üzerimize gelse de ilke ve irademizden taviz vermeyiz. Başkaları gibi soluğumuz kesik değildir.

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