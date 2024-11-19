17-25 ARALIK İHANETİ... FETÖ'NÜN YARGISAL DARBE TEŞEBBÜSÜ 15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 yıl önce sahnelenen 17/25 Aralık operasyonu "FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü" olarak biliniyor. O dönem FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki unsurları aracılığıyla Türkiye hükümetine karşı başlattığı bir yıpratma hamlesiydi. Yolsuzluk iddiaları üzerinden başlatılan bu operasyonlar, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı siyasi bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. FETÖ'nün bu operasyonu, devlete ve hükümete karşı en organize saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)

MİT KUMPASINDAN 12 GÜN ÖNCE FETÖ'DEN CHP'YE ZİYARET



Pensilvanya'daki illet tezgahında millete karşı pişirilen hain pusularda CHP hep ön safta yer aldı. 7 Şubat 2012 MİT kumpasından 12 gün önce FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.



Bahse konu ziyaret sonrası FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. MİT personelleri hakkında yakalama kararı çıkarttı.



CHP'NİN FETÖ'YE İADE-İ ZİYARETİNDEN 14 GÜN SONRA 17-25 ARALIK İHANETİ



17-25 Aralık öncesi dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir araya geldi. Bu olaydan 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.





CHP'nin 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık ihaneti öncesi FETÖ ile kurduğu temaslar "siyasi ayak" arayanlara da en ne ve en somut yanıt olarak karşımıza çıkıyor.