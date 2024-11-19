Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) uzun yıllar boyunca varlığını çeşitli karanlık operasyonlarla Türkiye'nin istikrarını hedef alarak sürdürdü.
Bu operasyonlar arasında darbe girişimi, suikastlar, toplumsal kaos denemeleri ve devletin kritik yapılarına sızma girişimleri yer aldı.
17-25 ARALIK İHANETİ... FETÖ'NÜN YARGISAL DARBE TEŞEBBÜSÜ
15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 yıl önce sahnelenen 17/25 Aralık operasyonu "FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü" olarak biliniyor. O dönem FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki unsurları aracılığıyla Türkiye hükümetine karşı başlattığı bir yıpratma hamlesiydi.
Yolsuzluk iddiaları üzerinden başlatılan bu operasyonlar, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı siyasi bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. FETÖ'nün bu operasyonu, devlete ve hükümete karşı en organize saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)
MİT KUMPASINDAN 12 GÜN ÖNCE FETÖ'DEN CHP'YE ZİYARET
Pensilvanya'daki illet tezgahında millete karşı pişirilen hain pusularda CHP hep ön safta yer aldı. 7 Şubat 2012 MİT kumpasından 12 gün önce FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
Bahse konu ziyaret sonrası FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. MİT personelleri hakkında yakalama kararı çıkarttı.
CHP'NİN FETÖ'YE İADE-İ ZİYARETİNDEN 14 GÜN SONRA 17-25 ARALIK İHANETİ
17-25 Aralık öncesi dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir araya geldi. Bu olaydan 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.
CHP'nin 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık ihaneti öncesi FETÖ ile kurduğu temaslar "siyasi ayak" arayanlara da en ne ve en somut yanıt olarak karşımıza çıkıyor.
CHP 17-25 ARALIK SONRASI CIA VE MOSSAD'LA NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?
Öte yandan 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası CHP'den bir heyetin önce İstanbul'da sonra da Ankara'da CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığı ortaya çıktı.
ÖNCE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER
21 Haziran 2014'te İstanbul'daki toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt bir araya geldi.
CIA - MOSSAD - CHP'DEN ANKARA'DA YUVARLAK MASA
24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi.
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu.
Bu toplantılar zamanlama açısından da oldukça manidar.
HALKBANK KUMPASININ TASARLANMA SÜRECİNE DENK GELİYOR
Öyle ki, CHP - MOSSAD - CIA'in yaptığı yuvarlak masa zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.