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CHP 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık'tan sonra CIA ve MOSSAD'la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!

FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kalleş pusulara ön ayak olan CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığı ortaya çıktı. 21 Haziran 2014'te İstanbul'da, 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA -Pentagon ajanı Michael Rubin katıldı. Peki, CIA - MOSSAD - CHP zirvesinde hangi kararlar alındı? Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Kamuoyu bu soruların yanıtını merakla bekliyor. Takvim.com.tr CHP'nin FETÖ pandora kutusunu açtı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:00 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:40
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) uzun yıllar boyunca varlığını çeşitli karanlık operasyonlarla Türkiye'nin istikrarını hedef alarak sürdürdü.

Bu operasyonlar arasında darbe girişimi, suikastlar, toplumsal kaos denemeleri ve devletin kritik yapılarına sızma girişimleri yer aldı.

17-25 ARALIK İHANETİ... FETÖ'NÜN YARGISAL DARBE TEŞEBBÜSÜ

15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 yıl önce sahnelenen 17/25 Aralık operasyonu "FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü" olarak biliniyor. O dönem FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki unsurları aracılığıyla Türkiye hükümetine karşı başlattığı bir yıpratma hamlesiydi.

Yolsuzluk iddiaları üzerinden başlatılan bu operasyonlar, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı siyasi bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. FETÖ'nün bu operasyonu, devlete ve hükümete karşı en organize saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)

MİT KUMPASINDAN 12 GÜN ÖNCE FETÖ'DEN CHP'YE ZİYARET

Pensilvanya'daki illet tezgahında millete karşı pişirilen hain pusularda CHP hep ön safta yer aldı. 7 Şubat 2012 MİT kumpasından 12 gün önce FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Bahse konu ziyaret sonrası FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. MİT personelleri hakkında yakalama kararı çıkarttı.

CHP'NİN FETÖ'YE İADE-İ ZİYARETİNDEN 14 GÜN SONRA 17-25 ARALIK İHANETİ

17-25 Aralık öncesi dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir araya geldi. Bu olaydan 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.

Siyasi ayak arayanlar iyi baksın! İşte CHP’nin FETÖ arşiviSiyasi ayak arayanlar iyi baksın! İşte CHP’nin FETÖ arşivi
Siyasi ayak arayanlar iyi baksın! İşte CHP'nin FETÖ arşivi



CHP'nin 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık ihaneti öncesi FETÖ ile kurduğu temaslar "siyasi ayak" arayanlara da en ne ve en somut yanıt olarak karşımıza çıkıyor.



CHP 17-25 ARALIK SONRASI CIA VE MOSSAD'LA NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?

Öte yandan 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası CHP'den bir heyetin önce İstanbul'da sonra da Ankara'da CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığı ortaya çıktı.

ÖNCE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

21 Haziran 2014'te İstanbul'daki toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt bir araya geldi.



CIA - MOSSAD - CHP'DEN ANKARA'DA YUVARLAK MASA

24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu.

Bu toplantılar zamanlama açısından da oldukça manidar.

HALKBANK KUMPASININ TASARLANMA SÜRECİNE DENK GELİYOR

Öyle ki, CHP - MOSSAD - CIA'in yaptığı yuvarlak masa zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.

CHP - MOSSAD - CIA, 15 Temmuz öncesi 17-25 Aralık ihaneti sonrası yuvarlak masa toplantısı yaptı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP - MOSSAD - CIA, 15 Temmuz öncesi 17-25 Aralık ihaneti sonrası yuvarlak masa toplantısı yaptı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

CHP'NİN MOSSAD VE CIA İLE OTURDUĞU İHANET MASASINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Avukat Burak Bekiroğlu karanlık toplantıya ilişkin şu soruları yöneltti:

Ankara'da MOSSAD ve CIA ajanlarıyla bir araya gelen CHP'liler Michael Rubin ve Dan Arbell ile ne görüştüler?

Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk gelen tarihlerde yapılan bu toplantının amacı neydi?

17/25'ten sonra 15 Temmuz'dan önce neden ABD'den gelip onlarla görüştüler?

Masada hangi kararlar alındı? Kimlere hangi görevler tevdi edildi?

İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın'ın ABD'de katıldığı toplantı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın'ın ABD'de katıldığı toplantı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İMAMOĞLU'NUN BİR NUMARASI ABD'DE FETÖ TOPLANTISINDA

Ek olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezdeki gölgesi olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın FETÖ'nün mahrem imamlarının olduğu bir toplantıyı yönettiği arşivden çıktı.

FETÖ'nün ABD'deki en önemli yapılarından Rumi Forum'un düzenlediği toplantıya Günaydın'la birlikte CHP'li Bülent Tezcan, Engin Özkoç ve Kadir Gökmen Öğüt de katılım sağladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan (Takvim.com.tr / Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan (Takvim.com.tr / Arşiv)


KİM BU YURTER ÖZCAN? 15 TEMMUZ SONRASI PENTAGON VE CIA İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Toplantıların baş aktörü olan ve Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin ABD temsilciğini yürüten Yurter Özcan girift ilişkiler ağına sahip.

Özcan, FETÖ bağlantıları deşifre olan eski CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ile 7 Nisan 2015'te FETÖ'nün organizasyonuna katıldı.

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Houston'da, FETÖ'nün en büyük organizasyonlarından birisi olan Raindrop Foundation'ın (Yağmur Damlası Fonu) iftar yemeğine CHP'li vekillerle birlikte katılan Özcan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün sonra ABD Savunma Bakanlığı'na sır bir ziyaret gerçekleştirdiği söyleniyor.

CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr / Arşiv)CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr / Arşiv)

MICHAEL RUBİN İLE GÖRÜŞTÜ

Özcan, FETÖ'nün ABD'deki ön tanıdık lobicilerinden birisi olan Michael Rubin ile görüştü. 15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söyleyen Rubin, bunun bir analiz değil bazı kaynaklar tarafından kendisine aktarılmış bir istihbarat olduğunu söylemişti.

CIA ajanı Henri Barkey... Barkey 15 Temmuz'da aktif rol amıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)CIA ajanı Henri Barkey... Barkey 15 Temmuz'da aktif rol amıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)

HENRI BARKEY İLE BİR ARAYA GELDİ

Özcan'ın darbe girişiminden birkaç gün sonra başlattığı görüşme trafiğindeki diğer isim ise o dönem bir düşünce kuruluşu temsilcisi olan Henri Barkey. Özcan, Barkey ile 16 Ağustos'ta görüştü. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanzim edilen iddianameye göre bir dönem CIA'da çalışan Barkey, 15 Temmuz'da da rol aldı.

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