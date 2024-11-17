CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki "Soykırımcı Türk Devleti" yazısına ses çıkarmadı

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü) TEPKİ YAĞDI Skandal sonrası CHP'ye sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları: "Atatürk'ün 6 okundan biri milliyetçilik değil miydi?"

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"CHP ülkenin beka sorunu. Bunlar demden daha tehlikeli. Allah bunlara iktidar fırsatı vermesin."



KANDİL-SARAÇHANE'DEN AĞIZ BİRLİĞİ



Takvim.com.tr Kandil-Saraçhane arasındaki ağız birliğini "KANDİLLİ SARAÇHANESİ" manşetiyle okurlarına aktarmıştı.



Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'e gerçekleştirdiği ziyaretin zamanla açısından oldukça manidar olduğunu ve geçtiğimiz günlerde PKK elebaşı Mustafa Karasu "Kayyumlar devam edecek" endişesine kapılarak CHP'ye "DEM'e destek ol" çağrısının ne anlama geldiğini satır satır gündeme getirmiştik.