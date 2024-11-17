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CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki "Soykırımcı Türk Devleti" yazısına ses çıkarmadı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, PKK kanalına konuk oldu. Cömert'in programda konuşma yaptığı sırada ise KJ’de “Soykırımcı Türk devleti” yazısı görüldü. Cömert’in ise bu yazıdan rahatsız olmaması dikkat çekerken, skandala sosyal medyadan tepki yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 20:56 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 20:56
CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ’deki Soykırımcı Türk Devleti yazısına ses çıkarmadı

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PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "CHP bizim sayemizde kazandı DEM'e destek olsun" çağrısı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun apar topar gerçekleştirdiği Mardin ziyaretine tepkiler sürmeye ederken, CHP'nin bir rezilliği daha ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

İSTANBUL İL EĞİTİM SEKRETERİ PKK KANALI KONUK OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İl Başkanlığında görevli İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, PKK'nın Medya Haber isimli TV kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

İŞTE CHP'NİN GELDİĞİ SON NOKTA!

İmamoğlu'nun İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert'in konuşması sırasında, KJ'de "Soykırımcı Türk devleti" yazısı görüldü.

Cömert'in ise bu yazıdan rahatsız olmaması dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİ YAĞDI

Skandal sonrası CHP'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Atatürk'ün 6 okundan biri milliyetçilik değil miydi?"

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
"Allah bunlara iktidar yüzü göstermesin. Batı'nın paralı uşakları!"

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ'deki ʺSoykırımcı Türk Devletiʺ yazısına ses çıkarmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
"CHP ülkenin beka sorunu. Bunlar demden daha tehlikeli. Allah bunlara iktidar fırsatı vermesin."

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KANDİL-SARAÇHANE'DEN AĞIZ BİRLİĞİ

Takvim.com.tr Kandil-Saraçhane arasındaki ağız birliğini "KANDİLLİ SARAÇHANESİ" manşetiyle okurlarına aktarmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'e gerçekleştirdiği ziyaretin zamanla açısından oldukça manidar olduğunu ve geçtiğimiz günlerde PKK elebaşı Mustafa Karasu "Kayyumlar devam edecek" endişesine kapılarak CHP'ye "DEM'e destek ol" çağrısının ne anlama geldiğini satır satır gündeme getirmiştik.

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