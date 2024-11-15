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CHP sıkışınca yine Atatürk’e sığındı! Milyarlık konser vurgunlarını aklama yarışı: Biz Mustafa Kemal’in yolunda gidiyoruz

CHP'deki konser skandallarına tepkiler sürmeye devam ederken, CHP'li Murat Bakan'dan akla ziyan bir savunma geldi. Milyonluk konser vurgunlarını aklama yarışına katılan Bakan, fondaş Sözcü TV'de, "Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri sosyal demokrat belediyeler. Konser yapmaya devam edecekler. Festivallerde olacak konserlerde olacak. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 23:49
CHP sıkışınca yine Atatürk’e sığındı! Milyarlık konser vurgunlarını aklama yarışı: Biz Mustafa Kemal’in yolunda gidiyoruz

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatandaşa hizmet için harcaması gereken kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtmasına tepkiler sürüyor.

Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?


5 YILDA 810 MİLYON TL

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)

AKLA ZİYAN SAVUNMA

Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

CHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağıCHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı


İMAMOĞLU YAVAŞ'TAN 5 KAT DAHA FAZLA PARA HARCADI

Yavaşın art arda patlak severen skandalları sonrası gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHPli İBBden Hadiseye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsunParaları hizmete değil konsere akıttı! CHPli İBBden Hadiseye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun


HADİSE'YE TEK KALEMDE 6 MİLYON TL

Öte yandan Hadise'ye konser kaşesi olarak 6 milyon TL ödenmesi fondaşları bile isyan ettirdi.

CHPden konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz | Yavaşın 5 katı harcayan İmamoğluna çıt yokCHPden konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz | Yavaşın 5 katı harcayan İmamoğluna çıt yok


CHP İYİCE ZIVANADAN ÇIKTI

Tüm yaşananlar sonrası CHP konser vurgunları nasıl savunacağını şaşırdı. CHP kurmayları, "Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz" ifadelerini kullanırken, bir akla ziyan savunmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi.

CHP sıkışınca yine Atatürk'e sığındı!



SIKIŞINCA ATATÜRK'E SIĞINDILAR

Milyonluk konser vurgunlarını aklama yarışına katılan CHP'li Murat Bakan, fondaş Sözcü TV'de, "Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri sosyal demokrat belediyeler. Konser yapmaya devam edecekler. Festivallerde olacak konserlerde olacak. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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