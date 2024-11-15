CHP sıkışınca yine Atatürk’e sığındı! Milyarlık konser vurgunlarını aklama yarışı: Biz Mustafa Kemal’in yolunda gidiyoruz

5 YILDA 810 MİLYON TL CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)



AKLA ZİYAN SAVUNMA



Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.



İMAMOĞLU YAVAŞ'TAN 5 KAT DAHA FAZLA PARA HARCADI



Yavaşın art arda patlak severen skandalları sonrası gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.



İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.



HADİSE'YE TEK KALEMDE 6 MİLYON TL



Öte yandan Hadise'ye konser kaşesi olarak 6 milyon TL ödenmesi fondaşları bile isyan ettirdi.



CHP İYİCE ZIVANADAN ÇIKTI



Tüm yaşananlar sonrası CHP konser vurgunları nasıl savunacağını şaşırdı. CHP kurmayları, "Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz" ifadelerini kullanırken, bir akla ziyan savunmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi.





SIKIŞINCA ATATÜRK'E SIĞINDILAR



Milyonluk konser vurgunlarını aklama yarışına katılan CHP'li Murat Bakan, fondaş Sözcü TV'de, "Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri sosyal demokrat belediyeler. Konser yapmaya devam edecekler. Festivallerde olacak konserlerde olacak. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidiyoruz" ifadelerini kullandı.