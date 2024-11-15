CHP sıkışınca yine Atatürk’e sığındı! Milyarlık konser vurgunlarını aklama yarışı: Biz Mustafa Kemal’in yolunda gidiyoruz

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatandaşa hizmet için harcaması gereken kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtmasına tepkiler sürüyor.
5 YILDA 810 MİLYON TL
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)
AKLA ZİYAN SAVUNMA
Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.
İMAMOĞLU YAVAŞ'TAN 5 KAT DAHA FAZLA PARA HARCADI
Yavaşın art arda patlak severen skandalları sonrası gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.
İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.
HADİSE'YE TEK KALEMDE 6 MİLYON TL
Öte yandan Hadise'ye konser kaşesi olarak 6 milyon TL ödenmesi fondaşları bile isyan ettirdi.
CHP İYİCE ZIVANADAN ÇIKTI
Tüm yaşananlar sonrası CHP konser vurgunları nasıl savunacağını şaşırdı. CHP kurmayları, "Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz" ifadelerini kullanırken, bir akla ziyan savunmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi.
SIKIŞINCA ATATÜRK'E SIĞINDILAR
Milyonluk konser vurgunlarını aklama yarışına katılan CHP'li Murat Bakan, fondaş Sözcü TV'de, "Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri sosyal demokrat belediyeler. Konser yapmaya devam edecekler. Festivallerde olacak konserlerde olacak. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidiyoruz" ifadelerini kullandı.