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CHP'den konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: "Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz" | Yavaş'ın 5 katı harcayan İmamoğlu'na çıt yok

CHP konser ve etkinliklere 'standart getirme' gündemiyle toplanıyor. Mansur Yavaş'ın 810 milyon TL'lik harcaması sonrası CHP vurgunu aklama yarışına girdi. Her 29 Ekim'de Atatürk maskesiyle vatandaşın cebinden milyonlar çıkarken CHP'li kurmaylar "Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz" diyerek astronomik konser ücretlerine kılıf uydurdu. Öte yandan "Yavaş'ın konserlerini gündeme alan Genel Merkez, 5 katı para harcayan Ekrem İmamoğlu'na neden göz yumuyor?" sorusu önem kazandı. Akıllara adaylık hesaplaşması geldi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:00
CHP’den konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz | Yavaş’ın 5 katı harcayan İmamoğlu’na çıt yok

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde konser vurgunu patlak verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki akçeli işlerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Mansur Yavaş kameralar karşısına geçti.

Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

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5 YILDA 810 MİLYON TL VERDİ "İSRAF DEĞİL" DEDİ

Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

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İMAMOĞLU YAVAŞ'TAN 5 KAT DAHA FAZLA PARA HARCADI

Şimdi gözler 3 yılda 5 milyar TL'yi aşkın bir ücreti, PR, konser ve etkinliklere yatıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

CHP'de 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı 'konser' gündemiyle toplanıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'de 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı 'konser' gündemiyle toplanıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)


CHP'DEN VURGUNA 'STANDART'

Konser vurgununun kamuoyunda infial uyandırması sonrası CHP Genel Merkezi "Harcamalara standart getirme" gündemiyle toplanma kararı aldı.

21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında bir araya gelecek.

AKLA ZİYA SAVUNMA... "GÖRKEMLİ KUTLAMANIN MALİYET HESABI YAPILMAZ"

CHP kurmayları ise "Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başını çektiği konser vurgunlarına kılıf uydurma çabasına girişti.

Manur Yavaş'ın 810 milyon İmamoğlu'nun ise 6 milyar TL'lik faturası kamuoyunun gündemindeyken CHP'li kurmaylar şöyle konuştu:

"29 Ekim törenlerinde asılan bayraklar, yapılan anonslar, pankartlar, afişler, bu konuyla ilgili oluşturulan kortjeler, farklı STK'larla yapılan dayanışmalar.... Bunlarla ilgili bir kıstas, kısıtlama getirilmesi doğru değil. Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz. Ama kamuoyunu rahatsız eden kimi uygulamalar konusunda da belediyelerimizin görüşlerini alacağız, bir yol haritası oluşturacağız"

İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MANSUR YAVAŞ İÇİN HAREKETE GEÇEN GENEL MERKEZ İMAMOĞLU'NA NEDEN GÖZ YUMUYOR?

Öte yandan toplantının zamanlaması ise bir hayli manidar...

Mansur Yavaş 9 Kasım'da "Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip anket bombasını patlattı. Yavaş'ın Ebru Gündeş tartışmalarını adaylığı yolunda kendine bir operasyon olarak gördüğü, özellikle Saraçhane medyasının olayın üzerinde tepinmesine çok sinirlendiği kulislerde konuşuluyor.

11 Kasım'da kameralar karşısına geçen ABB Başkanı, konser harcamalarını 'kalem kalem' açıkladı.

Sürece müteakip CHP Genel Merkezi 'konser' gündemiyle toplanma kararı aldı.

Mansur Yavaş'ın yaptığı ödemeleri duyurması fitili ateşlerken Genel Merkez ve CHP medyasının Ekrem İmamoğlu'nun 6 milyar TL'lik ödemesini gündeme getirmemesi bir hayli dikkat çekti.

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