CHP'den konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: "Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz" | Yavaş'ın 5 katı harcayan İmamoğlu'na çıt yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde konser vurgunu patlak verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki akçeli işlerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Mansur Yavaş kameralar karşısına geçti. Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

5 YILDA 810 MİLYON TL VERDİ "İSRAF DEĞİL" DEDİ Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

CHP'de 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı 'konser' gündemiyle toplanıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)





CHP'DEN VURGUNA 'STANDART'



Konser vurgununun kamuoyunda infial uyandırması sonrası CHP Genel Merkezi "Harcamalara standart getirme" gündemiyle toplanma kararı aldı.



21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında bir araya gelecek.



AKLA ZİYA SAVUNMA... "GÖRKEMLİ KUTLAMANIN MALİYET HESABI YAPILMAZ"



CHP kurmayları ise "Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başını çektiği konser vurgunlarına kılıf uydurma çabasına girişti.



Manur Yavaş'ın 810 milyon İmamoğlu'nun ise 6 milyar TL'lik faturası kamuoyunun gündemindeyken CHP'li kurmaylar şöyle konuştu:

"29 Ekim törenlerinde asılan bayraklar, yapılan anonslar, pankartlar, afişler, bu konuyla ilgili oluşturulan kortjeler, farklı STK'larla yapılan dayanışmalar.... Bunlarla ilgili bir kıstas, kısıtlama getirilmesi doğru değil. Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz. Ama kamuoyunu rahatsız eden kimi uygulamalar konusunda da belediyelerimizin görüşlerini alacağız, bir yol haritası oluşturacağız"