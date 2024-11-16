Vergi yüzsüzleri listesinde 5 futbolcu! İşte o isimler

Vergi yüzsüzleri listesinde yer alan 5 futbolcu

Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayınlanan ilanda; bir dosyaları bulunan Arvydas Novikovas'ın 308 bin 232 lira 63 kuruş, Mitchell Glenn Donald'ın 572 bin 670 lira 96 kuruş, iki ayrı dosyaları bulunan Jugurtha Hamroun'un 1 milyon 338 bin 219 lira 22 kuruş, Petrus Boumal Mayega'nın 1 milyon 401 bin 42 lira 17 kuruş, Arturo Rafael Mina Meza'nın 1 milyon 670 bin lira 95 kuruş vergi borcu bulunduğu açıklandı.

Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayınlanan liste

KÜLÜBÜ ŞİKAYET ETMİŞLER

Erzurumspor FK camiasının yakından tanıdığı ve alacakları nedeniyle takımı FIFA'ya şikayet ederek 3,5 dönem transfer yasağı getirilmesine neden olan futbolcuların yaklaşık 5 milyon lira vergi borçları olduğu tespit edildi.