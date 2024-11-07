CHP’li İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Ş’nin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı

CHP 'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hizmet için harcaması gereken kaynakları konserlere akıtıp ihalelerle yandaşlarını ihya ederken İstanbul sokaklarında çöp dağları oluştu. Gün aşırı arıza veren İETT otobüsleri, iptal olan metro seferleri, duraklardaki çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler megakentte yaşayanların çilesini daha da artırdı. 3 YILDA 5 MİLYAR LİRA Hal böyle iken İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılından bu yana farklı müdürlükler tarafından düzenlenen toplamda onlarca ayrı konser ve etkinlik ihalesi yaptı.

İBB iştiraki Kültür A.Ş aldığı ihaleleri yandaş firmalara vererek kamu zararına yol açtı (Takvim.com.tr / Arşiv)



Söz konusu ihaleler; İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.



Aralarında, kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100'üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 605 milyon 685 bin TL, 295 milyon 479 bin TL, 217 milyon 907 bin TL, 208 milyon 494 bin TL, 160 milyon 580 bin TL ve 135 milyon 876 bin TL olan birçok konser ve etkinlik düzenlendi.



Son 3 yılda düzenlenen konser ve etkinliklerin İBB'ye maliyeti 5 milyar lirayı aştı.





KÜLTÜR A.Ş BAŞI ÇEKTİ

İBB'nin düzenlediği konser ve etkinlik ihalelerinin büyük kısmını İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Söz konusu ihalelerde rekabet koşulları yok sayılarak ihaleler Kültür A.Ş'ye verildi. Kültür A.Ş'de kazandığı ihaleleri daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere etti.



Yapılan ihaleler gerçek yüklenicilere doğrudan ihale edilmeyip, alt yükleniciler eliyle işlerin gördürülmesi nedeniyle, tedarik edilen mal ve hizmetler, gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara mal edildi.



Bu da İBB kasasından fazla para çıkmasına ve milyonlarca lira kamu zararı oluşmasına neden oldu.