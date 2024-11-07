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CHP'li İBB'den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Ş'nin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı

İstanbul'da çöp dağları oluşurken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ballı ihalelerle yandaşlarını ihya ediyor. İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. İhaleler ağırlıklı olarak Kültür A.Ş'ye verildi. Kültür A.Ş de kazandığı ihaleleri daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere etti. Peki, iştirak şirket üzerinden yapılan bu akçeli oyunla kimler ihya edildi? İmamoğlu'nun PR ve reklam yoluyla dağıttığı ballı ihaleleri deşifre ettik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:11 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:27
CHP’li İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Ş’nin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hizmet için harcaması gereken kaynakları konserlere akıtıp ihalelerle yandaşlarını ihya ederken İstanbul sokaklarında çöp dağları oluştu.

Gün aşırı arıza veren İETT otobüsleri, iptal olan metro seferleri, duraklardaki çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler megakentte yaşayanların çilesini daha da artırdı.

3 YILDA 5 MİLYAR LİRA

Hal böyle iken İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılından bu yana farklı müdürlükler tarafından düzenlenen toplamda onlarca ayrı konser ve etkinlik ihalesi yaptı.

İBB iştiraki Kültür A.Ş aldığı ihaleleri yandaş firmalara vererek kamu zararına yol açtı (Takvim.com.tr / Arşiv)İBB iştiraki Kültür A.Ş aldığı ihaleleri yandaş firmalara vererek kamu zararına yol açtı (Takvim.com.tr / Arşiv)

Söz konusu ihaleler; İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Aralarında, kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100'üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 605 milyon 685 bin TL, 295 milyon 479 bin TL, 217 milyon 907 bin TL, 208 milyon 494 bin TL, 160 milyon 580 bin TL ve 135 milyon 876 bin TL olan birçok konser ve etkinlik düzenlendi.

Son 3 yılda düzenlenen konser ve etkinliklerin İBB'ye maliyeti 5 milyar lirayı aştı.


KÜLTÜR A.Ş BAŞI ÇEKTİ

İBB'nin düzenlediği konser ve etkinlik ihalelerinin büyük kısmını İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Söz konusu ihalelerde rekabet koşulları yok sayılarak ihaleler Kültür A.Ş'ye verildi. Kültür A.Ş'de kazandığı ihaleleri daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere etti.

Yapılan ihaleler gerçek yüklenicilere doğrudan ihale edilmeyip, alt yükleniciler eliyle işlerin gördürülmesi nedeniyle, tedarik edilen mal ve hizmetler, gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara mal edildi.

Bu da İBB kasasından fazla para çıkmasına ve milyonlarca lira kamu zararı oluşmasına neden oldu.

Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHPli İBBden Hadiseye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsunParaları hizmete değil konsere akıttı! CHPli İBBden Hadiseye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun



HADİSE'YE TEK KALEMDE 6 MİLYON TL

Öte yandan Hadise'ye konser kaşesi olarak 6 milyon TL ödenmesi fondaşları bile isyan ettirdi.

CHP fondaşı Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya bütün piyasanın 20 şarkıcı etrafından döndüğünü öne sürdü.

Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABBye sordu: Hadise ve Ebru Gündeşe ne kadar ödediniz?Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABBye sordu: Hadise ve Ebru Gündeşe ne kadar ödediniz?



KİM BU 20 ŞARKICI?

Küçükkaya, "Hadise'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş'e Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar para ödedi bunları açıklasınlar bilelim." dedi.

Küçükkaya konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kimi popüler sanatçıların etkisi altına girmiş bizim belediye başkanları. İsimlere tek tek baktım, 20 tane isim var elimde. Bir tanesi 1,7 milyon lira almış İstanbul'daki bir belediyeden. Bir tanesi 5 milyon TL almış, sadece bana değil bütün organizasyona diyor.

Diğeri 3 milyona anlaşmış. Bir başka sanatçıya 10 milyon lira teklif etmişler de kabul etmemiş. Yazıktır günahtır arkadaşlar, kolaycılık yapıyorsunuz."

İstanbullu sorunlarla boğuşurken Ekrem İmamoğlu ballı ihalelerle yandaşlarını ihya etti (Takvim.com.tr / Arşiv)İstanbullu sorunlarla boğuşurken Ekrem İmamoğlu ballı ihalelerle yandaşlarını ihya etti (Takvim.com.tr / Arşiv)


KERİMOĞLU'NUN İTİRAFINI HATIRLAYALIM

Tam da bu noktada CHP'li eski Bakırköt Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun itirafına kulak vermekte fayda var. Kerimoğlu, İmamoğlu'nun belediyecilikte vasat olduğunu ima ederek "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı" demişti.

Bu bağlamda Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun PR ve reklam yolunda dağıttığı ballı ihaleleri, harcadığı milyon liraları tüm detaylarıyla derledi.

Fenomenlere günlük 25 bin lira dağıtıldı (Takvim.com.tr / Arşiv)Fenomenlere günlük 25 bin lira dağıtıldı (Takvim.com.tr / Arşiv)

CHP'Lİ İBB'DEN PR'A GÜNLÜK 25 BİN LİRA

CHP'li İBB tarafından geride bıraktığımız yıl 'Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti temini' başlığı altında Youtuber, Blogger, Vlogger ve Influencerlara günlüğü 25 bin liradan ödeme yapıldı.

TEK KALEMDE VERİLEN ASTRONOMİK İHALELER

OMR Organizasyon Medya Reklam Limited Şirketi'ne tek kalemde 12.893.750 TL'lik ihale verilmiş. Aynı şirkete farklı tarihlerde 26.880.000 TL ve 28.325.000 TL'lik iki ihale daha verilmiş.

Aynı şirkete verilen diğer ihaleler şöyle;

- Organizasyon Kapsamında Görüntü Sistemleri Ve Gösteri Ekipmanları Temini Hizmet Alımı İşi: 27.067.500 TL

- Organizasyon Kapsamında Kapalı Ve Açık Mekan Dekor, Tefrişat Ekipmanları Temini Hizmet Alımı İşi: 20.629.000 TL

- Organizasyon Kapsamında Sahne Teknik Sistemleri Temini Hizmet Alımı İşi: 28.290.250 TL

İstanbullu sorunlarla boğuşurken Ekrem İmamoğlu ballı ihalelerle yandaşlarını ihya etti (Takvim.com.tr / Arşiv)İstanbullu sorunlarla boğuşurken Ekrem İmamoğlu ballı ihalelerle yandaşlarını ihya etti (Takvim.com.tr / Arşiv)


Üçikibir Reklam Promosyon Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, CHP'li İBB'den "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Promosyonel Malzemelerin Hazırlanması Ve Temini Hizmet Alımı İşi" başlığı altında tek kalemde 27.945.000 TL'lik ihale almış. Şirketin farklı tarihte 10.300.000 TL'lik bir başka ihalesi daha mevcut.

Aynı şirkete "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Promosyonel Malzemelerin Hazırlanması Ve Temini Hizmet Alımı İşi" kapsamında 26.820.500 TL tutarında verilen bir ihale daha mevcut.

İBB yönetimi, Medyagold Ajans Reklam Matbaa ve Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Vinil Baskıları Hizmet Alımı İşi" başlığı altında 26.500.000 liralık alım gerçekleştirmiş. Farklı tarihte aynı şirkete 9.768.750 TL'lik verilen bir başka ihale de mevcut.

Aynı şirkete verilen diğer ihaleler şöyle;

- Organizasyon Kapsamında Bülten Basımı Hizmet Alımı İşi: 28.200.000 TL

- Organizasyon Kapsamında Bülten Basımı Hizmet Alımı İşi: 14.300.000 TL

Creative Media Reklam Anonim Şirketi, "Organizasyon Kapsamında Ses Ve Işık Sistemleri Temini Hizmet Alımı İşi" konu başlığında CHP'li İBB'den 28.125.000 TL'lik ihale almış. Aynı şirkete farklı tarihte "Organizasyon Kapsamında Scaff, Truss, Kapalı Ve Açık Mekan Etkinlik Teknik İşleri Hizmet Alımı İşi" başlığı altında 27.897.500 liralık bir ihale daha verilmiş.

BBM Büyük Baskı Merkezi Matbaacılık ve İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne CHP'li İBB tarafından verilen ihalelere şöyle bir bakalım;

- Organizasyon Kapsamında Muhtelif Vinil Baskıları Hizmet Alımı İşi: 8.450.000 TL

- Organizasyon Kapsamında Tanıtım & Duyuru Materyalleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi: 27.538.000 TL

- Organizasyon Kapsamında Muhtelif Vinil Baskıları Hizmet Alımı İşi: 24.521.250 TL

- Organizasyon Kapsamında Tanıtım & Duyuru Materyalleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi: 8.542.500 TL

İBB'deki CHP'li kadrolar, KNK Grup Organizasyon Hizmetleri Gıda Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'ne tek kalemde "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Gösteri Hizmetleri Ve Atölye Çalışmaları Hizmet Alımı İşi" başlığı altında 28.057.500 TL'lik ihale vermiş. Aynı şirket farklı tarihte İBB'den 3.081.000 TL'lik bir başka ihale daha almış.

İBB ʺBenim Adım Nazimʺ müzikaline 1 milyon 85 bin TL'lik ödeme yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)İBB ʺBenim Adım Nazimʺ müzikaline 1 milyon 85 bin TL'lik ödeme yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)



BENİM ADIM NAZIM MÜZİKALİ'NE 1.085.000 TL'LİK ÖDEME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcuttaki yönetimi, Begüm Aybar adına "Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Benim Adım Nazım Müzikali (sanatçı Kaşe Ödemeleri) Hizmet Alım İşi"ne 1 milyon 85 bin TL'lik ödeme yapmış.

CHP'li İBB tarafından Antre Tasarım Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi'ne verilen yüksek meblağlı ihaleler ise şu şekilde;

- Organizasyon Kapsamında Stant Temini Hizmet Alımı İşi: 28.025.000 TL

- Organizasyon Kapsamında Dekor - Tefrişat Ekipmanları Ve Etkinlik Tamamlayıcı Hizmetleri Temini Hizmet Alımı İşi: 26.026.250 TL

- Organizasyon Kapsamında Stant Temini Hizmet Alımı İşi: 27.888.750 TL

- Organizasyon Kapsamında Çadır Temini Ve Çadır İçi Teknik İşleri Hizmet Alımı İşi: 26.530.000 TL

İmamoğlu'nun verdiği akçeli ihaleler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İmamoğlu'nun verdiği akçeli ihaleler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ADGREAT Dijital Medya ve Reklam Hizmetleri Limited Şirketi'ne "Organizasyon Kapsamında Podyum Temini Hizmet Alımı İşi" başlığında 25.362.500 TL'lik ihale verilmiş. Aynı şirkete 26.525.000 TL'lik verilmiş bir başka ihale daha mevcut.

LİF Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne tek kalemde 25.627.500 liralık ihale kaydı bulunuyor.

İmamoğlu'nun verdiği akçeli ihaleler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İmamoğlu'nun verdiği akçeli ihaleler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

REKLAM İSTANBUL'A TEK KALEMDE ÖDENEN MİLYONLAR

Öte yandan "Reklam İstanbul" detayına da dikkat çekmekte fayda var... Söz konusu şirketin CHP'li İBB'den 6 ihalede toplamda 17.508.980 TL aldığı gözlemlenirken tek kalemde 9.984.250 TL'lik ödeme yapılması dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana ihalelerdeki artış grafiği (Takvim.com.tr / Arşiv)İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana ihalelerdeki artış grafiği (Takvim.com.tr / Arşiv)

İMAMOĞLU DÖNEMİNDE FIRLADI

Öte yandan 2010'dan 2023'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihale tutarlarını incelediğimizde, 2019'dan sonra yani Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişiyle birlikte bariz bir artış söz konusu.

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