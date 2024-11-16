Narin Güran cinayetinde Enes’in sırtındaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu merak konusu oldu.
8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü Türkiye'de infial oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Narin cinayetinin zanlısı ağabey Enes Güran'ın Adli Tıp görüntüleri ortaya çıktı. Güran'ın kolundaki ısırık izine ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri A Haber ekranlarında verilmişti.
Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)
ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ
İkinci duruşmaya sayılı günler kala Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.
Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)
İşte Enes Güran'ın kolundaki o ısırık izi ve gözündeki morluk.
Enes Güran'ın gözündeki morluk (Takvim.com.tr / Arşiv)
TARLADA OLDU DEMİŞTİ
Ağabey Enes gözündeki morluğun mısır tarlasında mısır çarpması sonucu oluştuğunu dile getirmişti.
İŞTE ENES GÜRAN'IN SIRTINDAKİ TIRNAK İZİ
Cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Ağabey Enes Güran'ın sırtındaki tırnak izi ilk kez A Haber ekranlarında verildi.
Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri (A Haber/ Ekran Görüntüsü)
TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ KAN LEKELERİ KİME AİT?
Ahırın önünde bulunan taşın üzerinde ki kan izleri adli tıp kurumuna gönderildi. Kanın Narin'e veya başka bir hayvana ait olup olmadığı araştırılırken şoke eden bir sonuca varıldı. Taşın güneşin altında erimesi sonucu herhangi bir DNA izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Ahırın önünde bulunan yoğun kan bulunan taşa dair görüntülere ilk kez A Haber ekibi ulaştı.
CİNAYETTE ÜFÜRÜKÇÜ DETAYI
Anne Yüksel Güran taşın üzerinde ki kan lekesine ait "Sabah köpek orada hindi yemişti ve ona ait bir kan lekesi" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Yüksel Güran'ın ambulansta kan vermesi de olayın ilk günlerinde gündem olmuştu. Üfürükçülerin Narin'i bulması için aile yakınlarından kan talep edildiği ifade edilirken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, " Üfürükçüler çubukların ucuna insana dair herhangi bir kan sürülmesi veya bir eşyanın konulmasını istemiş anne Yüksel Güran'da bu yüzden ambulansta kan vermiş. Tabii olayı jandarmanın fark etmeli ile kana el konuldu." ifadelerini kullandı.