Narin Güran cinayetinde Enes’in sırtındaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ İkinci duruşmaya sayılı günler kala Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran 'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.

Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri (A Haber/ Ekran Görüntüsü)



TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ KAN LEKELERİ KİME AİT?

Ahırın önünde bulunan taşın üzerinde ki kan izleri adli tıp kurumuna gönderildi. Kanın Narin'e veya başka bir hayvana ait olup olmadığı araştırılırken şoke eden bir sonuca varıldı. Taşın güneşin altında erimesi sonucu herhangi bir DNA izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Ahırın önünde bulunan yoğun kan bulunan taşa dair görüntülere ilk kez A Haber ekibi ulaştı.

CİNAYETTE ÜFÜRÜKÇÜ DETAYI

Anne Yüksel Güran taşın üzerinde ki kan lekesine ait "Sabah köpek orada hindi yemişti ve ona ait bir kan lekesi" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Yüksel Güran'ın ambulansta kan vermesi de olayın ilk günlerinde gündem olmuştu. Üfürükçülerin Narin'i bulması için aile yakınlarından kan talep edildiği ifade edilirken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, " Üfürükçüler çubukların ucuna insana dair herhangi bir kan sürülmesi veya bir eşyanın konulmasını istemiş anne Yüksel Güran'da bu yüzden ambulansta kan vermiş. Tabii olayı jandarmanın fark etmeli ile kana el konuldu." ifadelerini kullandı.