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Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP'li İBB'den Hadise'ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun

CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtması büyük tepkilere neden oldu. Son olarak CHP'li İBB'nin Hadise'ye konser için 6 milyon TL vermesi vatandaşları çileden çıkardı. Sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar, "Alana da verene de zehir zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 02:05 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 02:33
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatandaşa hizmet için harcaması gereken kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtmasına tepkiler sürüyor.

İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tanıtım afişi ( İBB/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tanıtım afişi ( İBB/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Şevval Sam'a 5.3 milyon TL ödeme yapması büyük tepkilere neden oldu.

İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Hadise'nin konserinden görüntü ( İBB/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Hadise'nin konserinden görüntü ( İBB/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

İBB'DEN HADİSE'YE 6 MİLYON TL!
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 29 Ekim'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Hadise konseri için 6 milyon lira bütçe ayırdığı iddia edildi.

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Bunun üzerine sosyal medyadan ise tepkiler yükseldi. İşte o tepkilerden bazıları:

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

"Hadise'ye ve organizetörlere halkın cebinden ne paralar ödediklerinizi de açıklayın bilelim. Halkın kaynağını konser, monser adı altinda çarçur etmek değil mi bunun adı ?"

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

"İstanbulda otobüslerin bakımına bütçe ayrılırsa Hadise gibi sözde Cumhuriyetçi sözde Atatürkçü sanatçı zerzevatların nasıl para verilecek? Zehir zıkkım olsun."

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

"Her şey güzel olacak"

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

"Haram olsun"

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

"Düşünsene kıyafet masrafı da yok tertemiz 6 milyon. "İstanbul Senin" demiş geçmiş Başkanı!"

TARKAN VE GÜLŞEN'E SERVET ÖDENMİŞTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda İzmir'in kurtuluş yıldönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşındaki Gülşen konserine ise 10,2 milyon lira harcadığı biliniyor.

Alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin konsere yaptığı bu harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

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