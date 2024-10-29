Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatandaşa hizmet için harcaması gereken kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtmasına tepkiler sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatandaşa hizmet için harcaması gereken kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtmasına tepkiler sürüyor.
CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Şevval Sam'a 5.3 milyon TL ödeme yapması büyük tepkilere neden oldu.
İBB'DEN HADİSE'YE 6 MİLYON TL!
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 29 Ekim'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Hadise konseri için 6 milyon lira bütçe ayırdığı iddia edildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Bunun üzerine sosyal medyadan ise tepkiler yükseldi. İşte o tepkilerden bazıları:
"Hadise'ye ve organizetörlere halkın cebinden ne paralar ödediklerinizi de açıklayın bilelim. Halkın kaynağını konser, monser adı altinda çarçur etmek değil mi bunun adı ?"
"İstanbulda otobüslerin bakımına bütçe ayrılırsa Hadise gibi sözde Cumhuriyetçi sözde Atatürkçü sanatçı zerzevatların nasıl para verilecek? Zehir zıkkım olsun."
"Her şey güzel olacak"
"Haram olsun"
"Düşünsene kıyafet masrafı da yok tertemiz 6 milyon. "İstanbul Senin" demiş geçmiş Başkanı!"
TARKAN VE GÜLŞEN'E SERVET ÖDENMİŞTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda İzmir'in kurtuluş yıldönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşındaki Gülşen konserine ise 10,2 milyon lira harcadığı biliniyor.
Alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin konsere yaptığı bu harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.