Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler. (X/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

"Düşünsene kıyafet masrafı da yok tertemiz 6 milyon. "İstanbul Senin" demiş geçmiş Başkanı!"

TARKAN VE GÜLŞEN'E SERVET ÖDENMİŞTİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda İzmir'in kurtuluş yıldönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşındaki Gülşen konserine ise 10,2 milyon lira harcadığı biliniyor.

Alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin konsere yaptığı bu harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.