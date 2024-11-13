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Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özel'in 'şehit aileleri' çıkışına: Samimi bulmuyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle başlayan CHP'li belediyelerin konser skandalı hakkında "Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" şeklinde konuştu. Öte yandan DEM ile kol kola gezen Özgür Özel'in "Şehit aileleri ile görüşeceğim" çıkışı hakkında da konuşan Erdoğan, "Özgür Özel'in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 14:00
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özel’in ’şehit aileleri’ çıkışına: Samimi bulmuyorum

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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, DEM Parti'yle birlik olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Şehit aileleriyle görüşeceğiz" çıkışını samimi bulmadığını söyledi.

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Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel'in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Son olarak TUSAŞ'a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz.

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KONSER BELEDİYECİLİĞİNE SERT ÇIKIŞ
Başta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP belediyelerinin vatandaşın parasını konsere harcamasına da tepki gösteren Erdoğan, "Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul'un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Altyapıyı donatmak, üst yapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul'da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim" dedi.

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MİLLET İÇİN DEĞİL BİRİLERİNİN CEBİNİ DOLDURMAK İÇİN

Erdoğan, konserlerin millet için değil maddi çıkarlar için düzenlendiğine de dikkat çekerek, "Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdi ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz nereden seçilirse seçilsin yerel yönetimlerin milletin ihtiyaçlarını karşılamasını isteriz ve bunu amaç edinenleri destekleriz. Fakat şehirlerin hali ortada. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor" ifadelerini kullandı.

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HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORARIZ
Kamu kaynaklarının teröre ve terör örgütlerine aktarılmasına izin verilmediği gibi yandaşlara sermaye edilmesine de izin verilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" şeklinde konuştu.

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