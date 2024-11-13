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Enfest'in sahibi Çelikkaya Yavaş'ın kampanya sorumlusu çıktı!

Ankara Belediyesi'nin 307 milyon lira ödediği organizasyon şirketi Enfest'in sahibi Çelikkaya, Yavaş'ın kampanya sorumlusu çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Enfest’in sahibi Çelikkaya Yavaş’ın kampanya sorumlusu çıktı!

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konserler için sanatçılara milyonlarca lira ödenmesiyle eleştirilere cevap verdi. 67 ayda tüm organizasyon ve konserlere 810 milyon lira harcandığını itiraf etti.

Ayrıca ilginç bir detay dikkat çekti. Son üç yılda tüm konser ihalelerinin Festiva, Enfest, Evren Teknik ve Craft Organizasyon isimli şirketlere verdiği belirlendi. Enfest ve Festiva Organizasyon'un sahibinin Yavaş'ın seçim kampanyasını yürüten Selahattin Çelikkaya olduğu öğrenildi. Bu iki şirkete toplam 307 milyon 959 bin liralık ihale verildiği kaydedildi.

67 AYDA 810 MİLYON 729 BİN LİRA GİTTİ
Ebru Gündeş konserini, Selahattin Çelikkaya'nın sahibi olduğu Enfest Organizasyon şirketi organize etmişti.

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