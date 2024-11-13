SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Savcılık harekete geçti: Ankara'daki konser vurgununa soruşturma! | İlçeleri de kapsayacak

Cumhuriyet Halk Partisili belediyelerin karıştığı konser vurgunu Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle Ankara'da afişe olan skandallar sonrası Mansur Yavaş kameralar karşısında itirafta bulunmak zorunda kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konser vurgununa ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 20:16 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 20:55
Savcılık harekete geçti: Ankara’daki konser vurgununa soruşturma! | İlçeleri de kapsayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde konser vurgunu Türkiye'nin gündemine oturdu.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ VURGUNU KENDİ İTİRAF ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki akçeli işlerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Mansur Yavaş 11 Kasım'da kameralar karşısına geçti.

Mansur Yavaş konserlere harcanan dev bütçeleri kameralar karşısında itiraf etti (Fotoğraf: AA)Mansur Yavaş konserlere harcanan dev bütçeleri kameralar karşısında itiraf etti (Fotoğraf: AA)

Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?

5 YILDA 810 MİLYON TL VERDİ "İSRAF DEĞİL" DEDİ
Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

Ayrıca İBB'nin de konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.

CHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağıCHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONSER BELEDİYECİLİĞİNE SERT TEPKİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP belediyelerinin vatandaşın parasını konsere harcamasına tepki gösteren Erdoğan, "Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul'un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Altyapıyı donatmak, üst yapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul'da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim" dedi.

MİLLET İÇİN DEĞİL BİRİLERİNİN CEBİNİ DOLDURMAK İÇİN
Erdoğan, konserlerin millet için değil maddi çıkarlar için düzenlendiğine de dikkat çekerek, "Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdi ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz nereden seçilirse seçilsin yerel yönetimlerin milletin ihtiyaçlarını karşılamasını isteriz ve bunu amaç edinenleri destekleriz. Fakat şehirlerin hali ortada. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan CHPli belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özelin şehit aileleri çıkışına: Samimi bulmuyorumBaşkan Erdoğandan CHPli belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özelin şehit aileleri çıkışına: Samimi bulmuyorum


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Savcılık harekete geçti: Ankara’daki konser vurgununa soruşturma! | İlçeleri de kapsayacak
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
Firari Batuhan Karadeniz’in hesapları kapatıldı! Derkan Başer’in Gürcistan’daki kumarhanesine mi sığındı? Dilan Polat detayı
İstanbul’da trafik durdu: Yoğunluk yüzde 90’ı gördü!
Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye kara harekatı mesajı: Her an başlayacak hazırlığımız mevcut | Esed’e Bölgeyi rahatlatalım mesajı
İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!
İngiliz basınından Elon Musk boykotu! The Guardian X’te paylaşımı durdurdu
PKKsevici Evren Barış Yavuz’a CHP’den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!
Borsa İstanbul’dan finansal okuryazarlık İçin kamu spotu: Sosyal medya tuzaklarına dikkat!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özel’in ’şehit aileleri’ çıkışına: Samimi bulmuyorum
SON DAKİKA