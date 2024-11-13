Mansur Yavaş konserlere harcanan dev bütçeleri kameralar karşısında itiraf etti (Fotoğraf: AA) Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

5 YILDA 810 MİLYON TL VERDİ "İSRAF DEĞİL" DEDİ Ankara lının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

Ayrıca İBB'nin de konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONSER BELEDİYECİLİĞİNE SERT TEPKİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP belediyelerinin vatandaşın parasını konsere harcamasına tepki gösteren Erdoğan, "Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul'un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Altyapıyı donatmak, üst yapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul'da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim" dedi.