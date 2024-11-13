Mansur Yavaş'ın "CHP'li ya da CHP'siz" adaylık planı! Özgür Özel'in kafasındaki hesap... İmamoğlu'nun masasındaki senaryo

CHP'deki "adaylık" savaşı bu kez konser vurgunu üzerinden patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta adaylık yönünde baskı kurması ve Mansur Yavaş'ın anketlerde önde olduğunu öne sürerek adaylığa hazır olduğunu belirtmesi, parti içindeki kavgayı kızıştırdı.



Son dönemde ABB ve İBB'nin milyonluk konser harcamalarının ortaya çıkmasıyla gerilim daha da arttı. İki isim vatandaşa hesap vermek yerine yine birbirine girdi.





KONSER VURGUNU ÜZERİNDEN ADAYLIK KAVGASI



"Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım" diyen ABB Başkanı Yavaş anketlerde önde olduğunu savunarak İmamoğlu cephesine göndermede bulundu.



Yavaş şunları söyledi:

"Son 50 ankete baktığınız zaman, Hemen hemen hepsinde, yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından, hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor... Sağlı sollu saldırı altındayım buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok."



İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A MEDYATİK OPERASYON



Bir yandan da Saraçhane medyası Mansur Yavaş'ı yıpratmak için elinden geleni ardına koymuyor. El altından sızdırılan belge ve bilgilerle Yavaş köşeye sıkıştırılıyor.



CHP'li ABB Başkanı 5 yılda 7 ayda 810 milyon liralık harcama yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konser ve etkinliklere yaptığı ödemeler 6 milyar TL'yi aşmış durumda. Mansur Yavaş'ın 5 katı para harcayan İmamoğlu, kendi güdümündeki medyayı kullanıp konser vurgununda tüm okları Yavaş'ın üzerine çekmeyi başardı.



BİR GAZETE VE BİR TV KANALI İÇİN PAZARLIK YAPIYOR



Cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına almak isteyen İmamoğlu'nun yeni bir gazete çıkarıp Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir TV kanalını satın almak için pazarlık yürüttüğü kulislerde konuşuluyor.