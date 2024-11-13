SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mansur Yavaş'ın "CHP'li ya da CHP'siz" adaylık planı! Özgür Özel'in kafasındaki hesap... İmamoğlu'nun masasındaki senaryo

CHP'deki adaylık savaşı dallanıp budaklandı. Ekrem İmamoğlu ve güdümündeki medya 'konser vurgunu' üzerinden Mansur Yavaş'a yıpratma operasyonu başlattı. "Sağlı sollu saldırı altındayım" diyen Yavaş'ın CHP'li ya da CHP'siz kesin olarak aday olacağı söylenirken Özgür Özel'in de birtakım planlar içerisinde olduğu konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ise cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına almanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda İBB'de yerine geçecek isimleri bile tayin etti. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte İmamoğlu'nu destekleyeceği söylenirken Bay Kemalistlerin yaptığı "kurultay" baskısı bu durumu destekler nitelikte.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:22
Mansur Yavaş’ın CHP’li ya da CHP’siz adaylık planı! Özgür Özel’in kafasındaki hesap... İmamoğlu’nun masasındaki senaryo

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'deki "adaylık" savaşı bu kez konser vurgunu üzerinden patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta adaylık yönünde baskı kurması ve Mansur Yavaş'ın anketlerde önde olduğunu öne sürerek adaylığa hazır olduğunu belirtmesi, parti içindeki kavgayı kızıştırdı.

Son dönemde ABB ve İBB'nin milyonluk konser harcamalarının ortaya çıkmasıyla gerilim daha da arttı. İki isim vatandaşa hesap vermek yerine yine birbirine girdi.

Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaştan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaştan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!



KONSER VURGUNU ÜZERİNDEN ADAYLIK KAVGASI

"Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım" diyen ABB Başkanı Yavaş anketlerde önde olduğunu savunarak İmamoğlu cephesine göndermede bulundu.

Yavaş şunları söyledi:

"Son 50 ankete baktığınız zaman, Hemen hemen hepsinde, yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından, hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor... Sağlı sollu saldırı altındayım buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok."

İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A MEDYATİK OPERASYON

Bir yandan da Saraçhane medyası Mansur Yavaş'ı yıpratmak için elinden geleni ardına koymuyor. El altından sızdırılan belge ve bilgilerle Yavaş köşeye sıkıştırılıyor.

CHP'li ABB Başkanı 5 yılda 7 ayda 810 milyon liralık harcama yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konser ve etkinliklere yaptığı ödemeler 6 milyar TL'yi aşmış durumda. Mansur Yavaş'ın 5 katı para harcayan İmamoğlu, kendi güdümündeki medyayı kullanıp konser vurgununda tüm okları Yavaş'ın üzerine çekmeyi başardı.

BİR GAZETE VE BİR TV KANALI İÇİN PAZARLIK YAPIYOR

Cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına almak isteyen İmamoğlu'nun yeni bir gazete çıkarıp Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir TV kanalını satın almak için pazarlık yürüttüğü kulislerde konuşuluyor.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

YAVAŞ KESİN ADAY! ÖZEL'İN PLANI NE?

İmamoğlu adaylık için bastırırken Özgür Özel ise Mansur Yavaş'ı oyunda tutarak denge politikası izliyor. Yavaş'ın CHP'li ya da CHP'siz kesin olarak aday olacağı söylenirken Özgür Özel'in de birtakım planlar içerisinde olduğu değerlendiriliyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin "Özgür Özel, 'İki forvetim var' demişti. Şimdi onu değiştirmiş; iki adayımız var diyor. İmamoğlu bastırıyor. Mansur Yavaş, CHP'li ya da CHP'siz kesin olarak aday. Özgür Özel ise aradan sıyrılabilir miyim diye hesap yapıyor" ifadelerini kullandı.

CHPde savaş bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... Özele güveniyoruz, kurultay yokCHPde savaş bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... Özele güveniyoruz, kurultay yok



Öte yandan CHP içindeki kurultay tartışmaları alevlenerek büyüyor.

CHP'DE "SAVAŞ" BİLDİRİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği kulislerde konuşulurken Ekremci cepheden Gökhan Günaydın, Kemalci cepheden Oğuz Kaan Salıcı kurultay için zemin yokluyor.

CHP Genel Merkezi "Kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyiz. Kurultay gündemde değil" bildirisiyle İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

Ekrem İmamoğlu adaylık için zemin yokluyor (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu adaylık için zemin yokluyor (Takvim.com.tr / Arşiv)


İMAMOĞLU'NUN MASASINDAKİ SENARYO

Ekrem İmamoğlu'nun masasında ise cumhurbaşkanı adaylığını kesin surette garanti almak var. Bu doğrultuda olası bir adaylık açıklaması durumunda İBB koltuğunu bırakacağı isimler bile şimdiden konuşulmaya başladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat o isimler arasında.


CHPde Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlunun vekilleri Özgür Özele yükleniyor!CHPde Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlunun vekilleri Özgür Özele yükleniyor!


Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den 3. Dünya Savaşı uyarısı! ABD Suriye’den çekilecek mi? Dikkat çeken İsrail sözleri
Trump bakanlarını seçiyor! Talk showdan Pentagon’a: Fox News sunucusu Pete Hegseth savunma bakanı olacak
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sanıkların cezaevi şartları nasıl? Nevzat ve Salim’in kaldığı yer dikkat çekti
İntihar mı cinayet mi? Altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz odasında asılı halde bulundu
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?
ÖZEL | Okan Buruk’tan dünya yıldızına veto!
Galatasaray yıldızı Batshuayi 7 milyon TL dolandırıldı! Ev kirası ve otomobil için danışmanına verdiği 200 bin Euro buhar oldu
Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var
Donald Trump sözünü tuttu: Elon Musk bakan oldu! İşte milyarderin Beyaz Saray’daki görevi
Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı
Galatasaray’da Osimhen’in tapusu için 25 milyon Euro’luk operasyon!
SON DAKİKA