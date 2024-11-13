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Esenyurt'ta Ahmet Özer dönemindeki usulsüzlükler mercek altında! Tapuda "rayiç bedel" oyunu... Belediye ile ilişikleri kesildi

CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler tek tek mercek altına alındı. Özer döneminde gayrimenkul emlak rayiç bedelleriyle ilgili usulsüzlük yaptıkları tespit edilen ama haklarında hiçbir işlem yapılmayan 2 memurun belediye ile ilişiği kesildi. Terör tutuklusu Özer'in sümenaltı ettiği mevzuda adı geçen memurlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:16 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:19
Esenyurt’ta Ahmet Özer dönemindeki usulsüzlükler mercek altında! Tapuda rayiç bedel oyunu... Belediye ile ilişikleri kesildi

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CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüz işlemleri tespit etmeye devam ediyor.

TAPUDA "RAYİÇ BEDEL" OYUNU

Ahmet Özer döneminde Esenyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nde görevli A.T. ve C.H. isimli memurların usulsüz olarak gayrimenkul emlak rayiç bedellerini düşürerek tapu harçlarının eksik ödenmesine olanak sağladıkları, tamamlanan tapu işlemleri sonrasında düşürülen rayiç bedelin sistemden tekrar eski haline getirerek yaptıkları suçu gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı (AA)Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı (AA)

AHMET ÖZER SÜMENALTI ETTİ KAYYUM GEREKENİ YAPTI

Sistemde yapılan usulsüzlüğün Temmuz ayında görevlilerce tespit edilmesinin ardından görevden alınmadan önce Ahmet Özer'e iletildiği ama konunun sümen altı edilerek herhangi bir disiplin veya inceleme işlemlerinin başlatılmadığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt'a görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy (AA)İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt'a görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy (AA)

BELEDİYE İLE İLİŞİKLERİ KESİLDİ

Kayyum Can Aksoy'un konu hakkında bilgilendirilmesinin ardından gerekli talimatları verdiği, ilgili memurların belediye ile ilişkilerinin kesildiği ve memurlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.


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