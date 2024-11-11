CHP'de "savaş" bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... "Özel'e güveniyoruz, kurultay yok"

Cumhuriyet Halk Partisi içinde Özgür Özel , Kemal Kılıçdaroğlu , Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu 'nun başını çektiği dört başlı kavga büyüyor. Takvim.com.tr, parti kulislerinde "olağanüstü kurultay" konuşulduğunu yazdı. Hem İmamoğlu cephesinin hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kurultay için bastıracağını okurlarına aktardı. TAKVİM.COM.TR "OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI" YAZDI ORTALIK KARIŞTI Beklenen de oldu... Önce Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan Gökhan Günaydın "Kurultay için imza toplayan hain değildir" dedi ardından "Kemalci" cephe kurultay tartışmalarının fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu ve Salıcı (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi) ÖZGÜR ÖZEL "DİLENMESİNLER" DEDİ, SALICI "GEREKİRSE KURULTAY" RESTİ ÇEKTİ Özgür Özel 'in "Partinin oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç" resti sonrası Oğuz Kaan Salıcı 'dan siyaset kulislerini hareketlendiren bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu 'nun çekirdek ekibinde yer alan Salıcı, Özgür Özel'i "Padişah değilsin" ifadeleriyle açık bir şekilde hedef alarak "Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Gerekirse Kurultay'a gidilir." dedi. Oğuz Kaan Salıcı'nın çıkışına Genel Merkez Sözcüsü Deniz Yücel, "Kibir ve gözü dönmüş ihtiras" şeklinde yanıt verdi.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi)



KILIÇDAROĞLU'NA SADIK VEKİLLER EL YÜKSELTTİ



CHP'deki iç çekişme ve kurultay tartışmaları sürerken "Kılıçdaroğlu'na sadık vekiller" el yükseltti.



CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi "Müzakere değil, mücadele" siyasetini benimseyip Özgür Özel'i hedefe koydu.

"SON GRUP TOPLANTISI OLAYLI GEÇTİ" İTİRAFI



"Yumuşama" ve "normalleşme" ciddi bir sorun olarak görülüyor" diyen Sarıbal, son grup toplantısında Özel'in birçok vekil tarafından yüksek perdeden eleştirildiğini söyleyerek parti iç meselesini ifşa etti.



CHP Sözcüsü Deniz Yücel'i "nezaketsiz ve kindar" olarak tanımlayan Sarıbal, Genel Başkan Özel'e de açık açık "Kibirli" dedi.



ÖZEL'E "KİBİRLİ" DEYİP KURULTAY İSTEDİ... "PARTİ DELEGESİNİN İRADESİ"

"Kurultay, kişisel bir kararın ötesinde, parti delegelerinin iradesidir" sözleriyle kurultay isteyen Sarıbal sözlerini şöyle sürdürdü;



Genel Başkanımızın "Benden kimse kurultay dilenmesin" sözleri, iktidar gücünden beslenen kibirli bir yaklaşım olarak tehdit niteliği taşırsa, bu ne partimizin köklü demokratik kültürüne ne de halka vaat ettiklerimize yakışır. Kurultay, kişisel bir kararın ötesinde, parti delegelerinin iradesidir.