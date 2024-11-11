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CHP'de "savaş" bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... "Özel'e güveniyoruz, kurultay yok"

CHP'deki kurultay tartışmaları alevlenerek büyüyor. Özgür Özel'e "Padişah değilsin, kurultay haktır" diyen Oğuz Kaan Salıcı'dan sonra Orhan Sarıbal topa girdi. "Son grup toplantısı olaylı geçti" itirafında bulunan Sarıbal, Özel'i "Kibirli" olarak tanımlayıp kurultay istedi. "Bay Kemalist" vekillerin sistematik olarak el yükseltmesinin altında ise Kılıçdaroğlu - İmamoğlu pazarlığı yatıyor. Bu durumu gören CHP Genel Merkezi "Kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyiz. Kurultay gündemde değil" bildirisiyle İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:54
CHP’de savaş bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... Özel’e güveniyoruz, kurultay yok

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Cumhuriyet Halk Partisi içinde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği dört başlı kavga büyüyor.

Takvim.com.tr, parti kulislerinde "olağanüstü kurultay" konuşulduğunu yazdı. Hem İmamoğlu cephesinin hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kurultay için bastıracağını okurlarına aktardı.

TAKVİM.COM.TR "OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI" YAZDI ORTALIK KARIŞTI

Beklenen de oldu... Önce Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan Gökhan Günaydın "Kurultay için imza toplayan hain değildir" dedi ardından "Kemalci" cephe kurultay tartışmalarının fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu ve Salıcı (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi)Kılıçdaroğlu ve Salıcı (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi)

ÖZGÜR ÖZEL "DİLENMESİNLER" DEDİ, SALICI "GEREKİRSE KURULTAY" RESTİ ÇEKTİ

Özgür Özel'in "Partinin oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç" resti sonrası Oğuz Kaan Salıcı'dan siyaset kulislerini hareketlendiren bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan Salıcı, Özgür Özel'i "Padişah değilsin" ifadeleriyle açık bir şekilde hedef alarak "Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Gerekirse Kurultay'a gidilir." dedi.

Oğuz Kaan Salıcı'nın çıkışına Genel Merkez Sözcüsü Deniz Yücel, "Kibir ve gözü dönmüş ihtiras" şeklinde yanıt verdi.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi)CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi)

KILIÇDAROĞLU'NA SADIK VEKİLLER EL YÜKSELTTİ

CHP'deki iç çekişme ve kurultay tartışmaları sürerken "Kılıçdaroğlu'na sadık vekiller" el yükseltti.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi "Müzakere değil, mücadele" siyasetini benimseyip Özgür Özel'i hedefe koydu.

"SON GRUP TOPLANTISI OLAYLI GEÇTİ" İTİRAFI

"Yumuşama" ve "normalleşme" ciddi bir sorun olarak görülüyor" diyen Sarıbal, son grup toplantısında Özel'in birçok vekil tarafından yüksek perdeden eleştirildiğini söyleyerek parti iç meselesini ifşa etti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'i "nezaketsiz ve kindar" olarak tanımlayan Sarıbal, Genel Başkan Özel'e de açık açık "Kibirli" dedi.

ÖZEL'E "KİBİRLİ" DEYİP KURULTAY İSTEDİ... "PARTİ DELEGESİNİN İRADESİ"

"Kurultay, kişisel bir kararın ötesinde, parti delegelerinin iradesidir" sözleriyle kurultay isteyen Sarıbal sözlerini şöyle sürdürdü;

Genel Başkanımızın "Benden kimse kurultay dilenmesin" sözleri, iktidar gücünden beslenen kibirli bir yaklaşım olarak tehdit niteliği taşırsa, bu ne partimizin köklü demokratik kültürüne ne de halka vaat ettiklerimize yakışır. Kurultay, kişisel bir kararın ötesinde, parti delegelerinin iradesidir.

CHP Genel Merkezi (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi)CHP Genel Merkezi (Takvim.com.tr / Fotoğraf Arşivi)

GENEL MERKEZ'DEN İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALAN BİLDİRİ

Tepesinde kurultay tamtamları çalan CHP Genel Merkezi ise Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir bildiri yayımladı.

"81 il başkanının ortak açıklaması" diyerek servis edilen yazılı açıklamada "Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" denildi.

İlgili açıklamada şu ifadelere yer verildi;

CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak tüzükle güvenceye alınmış haklarını kullanabilir. Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medya da gündem yapmayacağız.

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KURULTAY ÇIĞIRTKANLIĞININ ALTINDA YATAN PAZARLIK

"Bay Kemalist" vekillerin sistematik olarak "kurultay" çığırtkanlığına soyunmasının altında ise Kılıçdaroğlu - İmamoğlu pazarlığı yatıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 2025 başında olağanüstü kurultaya hazırlandığı Özgür Özel'e karşı Gökhan Günaydın'ı aday olarak göstereceği konuşuluyor. Günaydın CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım" diyerek kurultayın sinyalini verdi.

Son olarak korumalarının Genel Merkezde'ki yemekleri kesilen Kılıçdaroğlu'nun da "Düşmanımın düşmanı dostumdur"diyerek İmamoğlu ile hareket edeceği konuşuluyor.

Oğuz Kaan Salıcı ve Orhan Sarıbal'un "kurultay" çıkışlarını bu pencereden bakmak gerekiyor.

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