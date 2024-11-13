Kuyu-37 operasyonlarında yakalanan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-37" operasyonunda gözaltına alınan "Baygara" organize suç örgütü üyesi 9'u kadın 282 zanlı adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında ekipler güvenlik önlemlerini arttırarak polis helikopteri ile destek verdi.
Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-37" operasyonunda gözaltına alınan "Baygara" organize suç örgütü üyesi 9'u kadın 282 zanlı adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında ekipler güvenlik önlemlerini arttırarak polis helikopteri ile destek verdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Baygara'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik 11 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 270 kişinin ardından aranan 12 zanlı daha yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin toplam sayısı 282'ye yükseldi.
EV VE İŞYERLERİNDE YOK YOK!
Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan arama çalışmalarında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 uzun namlulu otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.
DOSYALARI KABARIK!
Organize suç örgütü 83 farklı suça karışırken yakalanan şüphelilerin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edildi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadının da aralarında bulunduğu zanlılar, otobüs ve midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar öncülüğünde adliyeye götürüldü.
Adliyeye sevk sırasında polis helikopteri havadan destek verirken çevrede de yoğun güvenlik önlemi alındı.