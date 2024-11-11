PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'den İmamoğlu'nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?

Son günlerde CHP'li belediyelerin art arda patlak veren konser skandalları büyük tepkilere neden olurken, AK Parti'li Meclis Üyesi Zehra Kaya CHP’li İBB'nin düzenlediği konser ve organizasyonların ücretlerine dair soru önergesi verdi. Sanatçıların bahsi geçen ücretleri almadıklarına dair açıklamalar yaptığını belirten Kaya,"Sanatçılar dışında bu ödemelerin yapıldığı başka kişi veya kurumlar var mıdır? Varsa, bu kişi veya kurumlar kimlerdir?" diye sordu. Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise "Coşkuyla kutlamayalım mı?" diyerek pes dedirten bir savunmada bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 21:01 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 21:21
AK Parti’den İmamoğlu’nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vatandaşa hizmet yarışı yerine konser yarışına giren CHP'ye tepkiler dinmiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 milyonluk Hadise konseri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın milyonluk Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi, Tan Taşçı konserleri kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu.

Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?



AK PARTİ'DEN EKREM'İ TERLETECEK SORU ÖNERGESİ

Tüm bu yaşananlar sonrası AK Parti'li Meclis Üyesi Zehra Kaya ise CHP'li İBB'nin düzenlediği konser ve organizasyonların ücretlerine dair soru önergesi verdi.

AK Parti'den İmamoğlu'nu terletecek konser sorusu




İBB'nin düzenlediği organizasyon ve konserlerde harcanan bütçenin 5 milyar 60 milyon lira olduğunu aktaran Kaya, bu bütçenin deprem, altyapı, ulaşım gibi halkın acil ihtiyaçları yerine gösteriş ve eğlence için harcanarak heba edildiğini kaydetti.



BAŞKA KİŞİ KURUMLAR VAR MI?

Sanatçıların bahsi geçen ücretleri almadıklarına dair açıklamalar yaptığını belirten Kaya, "Organizasyonlarda sahne alan sanatçılara ayrılan bütçenin detayları nelerdir? Sanatçıların yaptığı 'Bize bu rakamlar ödenmedi.' açıklamaları dikkate alındığında, sanatçılar dışında bu ödemelerin yapıldığı başka kişi veya kurumlar var mıdır? Varsa, bu kişi veya kurumlar kimlerdir?" diye sordu.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan (Takvim.com.tr arşiv)CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan (Takvim.com.tr arşiv)

CHP'DEN PİŞKİN SAVUNMA: COŞKU İLE KUTLAMAYALIM MI?

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise pes dedirten bir savunmada bulundu.

Özcan, "Milli bayramlarda yapılan etkinlik ve konserlerin hepsi bu başlık altında yapılıyor. Tabii milli bayramlarda biz, bizden önceki süreçlerde çok coşkulu kutlandığını görmüyorduk. Milli bayramlar Ekrem başkandan sonra özellikle İstanbulluların coşkuyla kutladığı bayramlar haline geldi. Milli bayramları coşkuyla kutlamayalım mı? Halkla buluşmayalım mı?" ifadelerini kullandı.



"SANATÇILARIN KAŞELERİNİ YÜKSELTEN BİR CHP VAR"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise gelecek hafta bütçe görüşmelerinde, yapılan harcamaların bütçeye oranı üzerine değerlendirmede bulunacaklarını belirtti.

Konserlere harcanan ücretler konusunda bir tartışma yaşandığını ifade eden Türkyılmaz, "Son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan konser savaşları gündemini de dikkate alırsak piyasada aslında sanatçıların kaşelerini oldukça yükselten bir CHP belediyecilik yönetimi anlayışı var." değerlendirmesinde bulundu.

Adaylık kavgası konser vurgunuyla alevlendi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında neler oluyor? İşte CHPnin yeni İSKİcileriAdaylık kavgası konser vurgunuyla alevlendi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında neler oluyor? İşte CHPnin yeni İSKİcileri
Başkan Erdoğandan CHPye konser vurgunu tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyizBaşkan Erdoğandan CHPye konser vurgunu tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz
CHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağıCHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi | Listede kimler var?
AK Parti’den İmamoğlu’nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?
Türk Telekom
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan’da oynanacak!
Mansur Yavaş’ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?
Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak
Mehmet Ali Erbil tutuklandım dedi kızı ve eski sevgilisi gözyaşlarını tutamadı
Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan’dan Riyad’daki Olağanüstü İslam Zirvesi’nde önemli açıklamalar
CIA artığı Michael Rubin’in ağzındaki bakla! Kıbrıs üzerine kirli hesaplar... İngilizler Türklere karşı koyamaz üsler ABD’ye kiralansın
Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! CHP/DEM’li Ahmet Özer’e terörizmin finansmanı soruşturması... İmamoğlu’nun 100 milyon dolar korkusu
CHP’de savaş bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... Özel’e güveniyoruz, kurultay yok
Fenerbahçe’nin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran davası açıklaması: Daraltılmış baz önemli bir delil
Fenerbahçe’den 10 numara harekat! 2 yıldız listede
SON DAKİKA