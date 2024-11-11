AK Parti’den İmamoğlu’nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?

Vatandaşa hizmet yarışı yerine konser yarışına giren CHP'ye tepkiler dinmiyor.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 milyonluk Hadise konseri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın milyonluk Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi, Tan Taşçı konserleri kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu.





AK PARTİ'DEN EKREM'İ TERLETECEK SORU ÖNERGESİ



Tüm bu yaşananlar sonrası AK Parti'li Meclis Üyesi Zehra Kaya ise CHP'li İBB'nin düzenlediği konser ve organizasyonların ücretlerine dair soru önergesi verdi.







İBB'nin düzenlediği organizasyon ve konserlerde harcanan bütçenin 5 milyar 60 milyon lira olduğunu aktaran Kaya, bu bütçenin deprem, altyapı, ulaşım gibi halkın acil ihtiyaçları yerine gösteriş ve eğlence için harcanarak heba edildiğini kaydetti.