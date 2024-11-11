AK Parti’den İmamoğlu’nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?

Vatandaşa hizmet yarışı yerine konser yarışına giren CHP'ye tepkiler dinmiyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 milyonluk Hadise konseri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın milyonluk Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi, Tan Taşçı konserleri kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu.
AK PARTİ'DEN EKREM'İ TERLETECEK SORU ÖNERGESİ
Tüm bu yaşananlar sonrası AK Parti'li Meclis Üyesi Zehra Kaya ise CHP'li İBB'nin düzenlediği konser ve organizasyonların ücretlerine dair soru önergesi verdi.
İBB'nin düzenlediği organizasyon ve konserlerde harcanan bütçenin 5 milyar 60 milyon lira olduğunu aktaran Kaya, bu bütçenin deprem, altyapı, ulaşım gibi halkın acil ihtiyaçları yerine gösteriş ve eğlence için harcanarak heba edildiğini kaydetti.
BAŞKA KİŞİ KURUMLAR VAR MI?
Sanatçıların bahsi geçen ücretleri almadıklarına dair açıklamalar yaptığını belirten Kaya, "Organizasyonlarda sahne alan sanatçılara ayrılan bütçenin detayları nelerdir? Sanatçıların yaptığı 'Bize bu rakamlar ödenmedi.' açıklamaları dikkate alındığında, sanatçılar dışında bu ödemelerin yapıldığı başka kişi veya kurumlar var mıdır? Varsa, bu kişi veya kurumlar kimlerdir?" diye sordu.
CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan (Takvim.com.tr arşiv)
CHP'DEN PİŞKİN SAVUNMA: COŞKU İLE KUTLAMAYALIM MI?
Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise pes dedirten bir savunmada bulundu.
Özcan, "Milli bayramlarda yapılan etkinlik ve konserlerin hepsi bu başlık altında yapılıyor. Tabii milli bayramlarda biz, bizden önceki süreçlerde çok coşkulu kutlandığını görmüyorduk. Milli bayramlar Ekrem başkandan sonra özellikle İstanbulluların coşkuyla kutladığı bayramlar haline geldi. Milli bayramları coşkuyla kutlamayalım mı? Halkla buluşmayalım mı?" ifadelerini kullandı.