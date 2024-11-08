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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "konser vurgunu" tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin konser adı altında dağıttığı paralar Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konser savurganlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 80 milyona varan skandalları tepki çekerken Başkan Erdoğan'dan önemli bir çıkış geldi. Erdoğan, "CHP’nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz." ifadelerini kullandı. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyelerin milyonluk eğlenceler tertip ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz." dedi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 12:55
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye konser vurgunu tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz

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Türkiye CHP'li Belediyelerin konser skandallarını konuşuyor.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "konser vurgunu" tepkisi

İBB VE ABB'NİN KONSER SKANDALLARI
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi grubunun konserleri için 140 milyon lirayı buhar ettiği Candan Erçetin ve Murda Konseri için de 80 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.

Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetine 80 milyon TL ödenmişMansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetine 80 milyon TL ödenmiş
Mansur Yavaş'ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin'e 80 milyon TL ödenmiş

İstanbul'da çöp dağları oluşurken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ballı ihalelerle yandaşlarını ihya ediyor. İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.

CHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağıCHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı
CHP'li İBB'den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Ş'nin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı

CHP'li Belediyelerin konser vurgunları Başkan Erdoğan'a soruldu.

Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: MİLLET ADINA HESABI SORARIZ

Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz." dedi.
SORU: Kamuda tasarruf genelgesi açıklandığında bazı CHP'li belediye başkanları bunun kendilerine yönelik bir operasyon olduğunu iddia etmişlerdi. Gelinen noktada bir konsere milyonlarca lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Adı geçen sanatçılar da paylaşımlarında, bu paraları almadıklarını iddia ettiler. Bir yanda böyle bir tablo, diğer yanda ödenmeyen maaşlar, grevler, vesaire nedeniyle toplanmayan çöpler var. Bu konudaki yorumunuz nedir?

Başkan Erdoğan (Budapeşte)Başkan Erdoğan (Budapeşte)

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"CHP'nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz. Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum.

Türkiye Yavaş ve İmamoğlu'nun konser skandallarını konuşuyor (Takvim.com.tr)Türkiye Yavaş ve İmamoğlu'nun konser skandallarını konuşuyor (Takvim.com.tr)

KAMUYA BORÇLARINI ÖDEMİYORLAR
Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde "bizi çalıştırmıyorlar" feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur. Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor. Ancak CHP'li belediyelerde sorumluluk bilinci yok.

Kartala CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!Kartala CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!
Kartal'a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!

SOKAKLAR ÇÖP DOLU
CHP'nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP'nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz. Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor. CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz. CHP'de her zaman olduğu gibi bugün de siyasi sorumluluk ve mali disiplin konusunda ciddi bir eksiklik söz konusu."

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