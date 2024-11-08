Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "konser vurgunu" tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz

Türkiye CHP'li Belediyelerin konser skandallarını konuşuyor.

İBB VE ABB'NİN KONSER SKANDALLARI

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi grubunun konserleri için 140 milyon lirayı buhar ettiği Candan Erçetin ve Murda Konseri için de 80 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.

İstanbul'da çöp dağları oluşurken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ballı ihalelerle yandaşlarını ihya ediyor. İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li Belediyelerin konser vurgunları Başkan Erdoğan'a soruldu.