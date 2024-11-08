Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "konser vurgunu" tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz

Türkiye CHP'li Belediyelerin konser skandallarını konuşuyor.
İBB VE ABB'NİN KONSER SKANDALLARI
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi grubunun konserleri için 140 milyon lirayı buhar ettiği Candan Erçetin ve Murda Konseri için de 80 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.
İstanbul'da çöp dağları oluşurken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ballı ihalelerle yandaşlarını ihya ediyor. İBB'nin konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı.
CHP'li Belediyelerin konser vurgunları Başkan Erdoğan'a soruldu.
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: MİLLET ADINA HESABI SORARIZ
Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz." dedi.
SORU: Kamuda tasarruf genelgesi açıklandığında bazı CHP'li belediye başkanları bunun kendilerine yönelik bir operasyon olduğunu iddia etmişlerdi. Gelinen noktada bir konsere milyonlarca lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Adı geçen sanatçılar da paylaşımlarında, bu paraları almadıklarını iddia ettiler. Bir yanda böyle bir tablo, diğer yanda ödenmeyen maaşlar, grevler, vesaire nedeniyle toplanmayan çöpler var. Bu konudaki yorumunuz nedir?
Başkan Erdoğan (Budapeşte)
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"CHP'nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz. Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum.