PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mehmet Ali Erbil "tutuklandım" dedi kızı ve eski sevgilisi gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülsere Ceylan gözyaşlarını tutamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 18:08 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 19:16
Mehmet Ali Erbil tutuklandım dedi kızı ve eski sevgilisi gözyaşlarını tutamadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemede: Eski sevgilisi gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildi (İHA)Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildi (İHA)

İstanbul'da "yasa dışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan (İHA)Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan (İHA)

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Erbil, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildi (İHA)Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildi (İHA)

TUTUKLANDIM
Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "tutuklandım" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan (İHA)Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan (İHA)

ESKİ SEVGİLİSİ VE KIZI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil tutuklama talebi Serdar Ortaça ev hapsi | Listede kimler var?Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil tutuklama talebi Serdar Ortaça ev hapsi | Listede kimler var?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur Yavaş’ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak
Türk Telekom
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil tutuklama talebi Serdar Ortaç’a ev hapsi | Listede kimler var?
Mehmet Ali Erbil tutuklandım dedi kızı ve eski sevgilisi gözyaşlarını tutamadı
Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan’dan Riyad’daki Olağanüstü İslam Zirvesi’nde önemli açıklamalar
CIA artığı Michael Rubin’in ağzındaki bakla! Kıbrıs üzerine kirli hesaplar... İngilizler Türklere karşı koyamaz üsler ABD’ye kiralansın
Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! CHP/DEM’li Ahmet Özer’e terörizmin finansmanı soruşturması... İmamoğlu’nun 100 milyon dolar korkusu
CHP’de savaş bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... Özel’e güveniyoruz, kurultay yok
Fenerbahçe’nin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran davası açıklaması: Daraltılmış baz önemli bir delil
Fenerbahçe’den 10 numara harekat! 2 yıldız listede
İŞKUR 90 bin işçi alımı yapacak! Hangi alanlara ihtiyaç var? | Türkiye’de en çok aranan meslekler
Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?
Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’dan tehdit mesajları! Nevzat Bahtiyar’ı hedef aldı! Açık açık paylaştı
SON DAKİKA