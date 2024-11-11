Mehmet Ali Erbil "tutuklandım" dedi kızı ve eski sevgilisi gözyaşlarını tutamadı

Bu sırada Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul 'da "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil , tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildi (İHA)



İstanbul'da "yasa dışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.