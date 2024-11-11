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İBB Meclisi'nde kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda Meclis Başkan Nuri Arslan'ın meclisi taraflı yönettiği iddia edilince kavga çıktı. Parti üyeleri birbirlerine yumruklarla saldırırken, su şişeleri ise havada uçuştu.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 21:51 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 21:51
İBB Meclisi’nde kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda Meclis Başkan Nuri Arslan'ın meclisi taraflı yönettiği iddia edilince kavga çıktı. Parti üyeleri birbirlerine yumruklarla saldırırken, su şişeleri de havada uçuştu.

İBB Meclisi'nde kavga çıktı (AA)İBB Meclisi'nde kavga çıktı (AA)

İBB Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda kavga çıktı. Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı.

İBB Meclisi'nde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu (AA)İBB Meclisi'nde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu (AA)

"CHP GRUBUNUN DEĞİL MECLİS'İN BAŞKANISINIZ"

İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu. Okul, "CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın" dedi.

İBB Meclisi'nde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu (AA)İBB Meclisi'nde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu (AA)

"BİZİ MECLİSTEN Mİ ATACAKSINIZ"

AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi.

İBB Meclisi'nde kavga çıktı (AA)İBB Meclisi'nde kavga çıktı (AA)

AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü.
Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.

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