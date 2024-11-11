İBB Meclisi'nde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu (AA)

"CHP GRUBUNUN DEĞİL MECLİS'İN BAŞKANISINIZ"

İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu. Okul, "CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın" dedi.