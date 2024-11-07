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Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin'e 80 milyon TL ödenmiş

CHP'li Mansur Yavaş’ın konser harcamaları, AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Yalçın, Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri için toplam 140 milyon TL ödeme yapılmasının ardından, 29 Ekim 2023’te düzenlenen Candan Erçetin ve Murda konseri için de 80 milyon TL ödendiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:29 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:29
Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin’e 80 milyon TL ödenmiş

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CHP'li Mansur Yavaş'ın konser skandalları bitmek bilmiyor. AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 milyon TL ödendiğini açıkladı.

Yavaş'ın önceki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri için toplam 140 milyon TL ödendiği ortaya çıkarken, 29 Ekim 2023'te düzenlenen Candan Erçetin ve Murda konseri için de 80 milyon TL harcandığı belirlendi.

Konser organizasyonunun, daha önceki iki etkinliği de gerçekleştiren Enfest Organizasyon şirketi tarafından yapıldığı ifade edildi. 2023 yılına ait olan 80 milyon TL'lik ödeme, güncel kurla yaklaşık 97 milyon TL'ye denk geliyor.

"TARİHTE BÖYLE BİR TUTAR YOKTUR''

İşte Nihat Yalçıın'ın konuşmasının satır başları,

''Belediye aslı hizmetleri anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde en kötü dönemini yaşıyorken, Konser skandallarının arka arkaya geldiğini görüyoruz. Ebru Gündeş konserine 69,Mor ve Ötesi konserine de 71 Milyon Lira ödendiği ortaya çıktı. Ama asıl bomba şu, tüm bu rakamların daha üstünde 29 Ekim 2023 günü yapılan Candan Erçetin ve Murda konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır. Bakın bunun da ödeme belgesi de var. Sözleşmesi de var. Hepsi var. 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır o günün kuruyla dolara çevirdiğimizde 2 Milyon 838 Bin dolar yapıyor. Bugünkü kurla 97 Milyon 200 Bin TL ödeme yapılmıştır. Bu tarihi bir rakamdır. Hiçbir belediyede tarihte böyle tutar yoktur."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARTIK VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN BELEDİYESİDİR

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda 98 tane konserin tamamının tek bir şirkete doğrudan teminle verildiğini görmekteyiz. Bunun bir defa şeffaflıkla hesap verilebilirlik ile denetlenebilirlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu ihaleler EKAP'ta bile gözükmemektedir. Bununla ilgili ne ihale ilanı var ne sonuç ilanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi artık eserlerle hizmetlerle anılan bir belediye değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi eser ve belediyeciliği olmaktan artık çıkmış, yapılan bu devasa konserlerle Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Vur patlasın çal oynasın belediyesidir."

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