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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’deki ilk görevine başladığını bildirdi. Bayraktar, "Abdülhamid Han Gemisi Amasra bölgesinde bu sabah saatlerinde sondaja başladı. Yaklaşık 30 gün sürecek sondaj faaliyetine başladık. İnşallah olumlu netice o bölgeden alırız" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:18 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.


Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevine başladı

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, farklı coğrafyalarda çeşitli projeler yürütüldüğünü ifade etti.



Bayraktar, Türk tersanelerinde yapılan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin ilk kez başka ülkede göreve başladığını, Somali'de petrole yönelik 6-7 ay sismik arama yapılacağını söyledi.

Yurt dışında petrol üretim faaliyetlerine ilişkin konuşan Bayraktar, "Bizim petrolde Irak'ta, Rusya'da ve Azerbaycan'da yaklaşık günlük 40 bin varillik bir üretimimiz var. Türkiye üretimimiz bugün itibarıyla 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)

Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 56 bin 700 varile ulaştığını, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da yeni sahalarla yeni keşifler hedeflendiğini dile getirdi.

Doğal gazda ise, Hazar Denizi'nde Şah Deniz Projesi'ndeki ortaklıklar vesilesiyle Türkiye'de üretilenden daha fazla miktarın üretildiğini dile getiren Bayraktar, "Libya'da, Nijer'de, Sudan'da, Somali'de ve diğer coğrafyalarda hem petrol, hem doğal gaz, hem madenlerle alakalı somut projeleri geliştiriyoruz. Nijer'de üç tane altın sahasında faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor. İnşallah 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)

Bayraktar, Türkiye'de toplam doğal gaz üretiminin günlük 8 milyon metreküpe ulaştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık günlük 7 milyon metreküpe geldi üretimimiz. Dolayısıyla diyoruz ki 2,8 milyon hanenin doğal gazı artık kendi gazımız olarak Karadeniz'de üretiliyor. Türkiye'nin Trakya'da az da olsa bir üretimi var. Yaklaşık 1-1,5 milyon metreküp. Dolayısıyla bugün itibarıyla diyebilirim ki günde 8 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. 20 milyon Türkiye'de hanemiz var doğal gaz kullanan. Bunun 3 milyonu yani yüzde 15'i şu anda kendi gazımızı kullanır hale gelmiş durumda."

Bayraktar Karadeniz'de faaliyetlerin devam ettiğine işaret ederek, "Abdülhamid Han Gemisi Amasra bölgesinde bu sabah saatlerinde sondaja başladı. Yaklaşık 30 gün sürecek sondaj faaliyetine başladık. İnşallah olumlu netice o bölgeden alırız." dedi.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)
BAKAN BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Filomuzun en yenisi Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Karadeniz'deki ilk görevine başladı. Amasra-4 kuyusundaki çalışmalarından hayırlı haberler bekliyoruz." dedi.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)

NÜKLEER SANTRALLERE YÖNELİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santralinde inşaatın devam ettiğini, Sinop ve Trakya'da projeler için görüşmeler yapıldığını söyledi.

Bayraktar bu alanda işbirliğine açık olunduğunu, Türkiye'nin ve vatandaşların menfaatlerinin göz önünde bulundurulduğunu anlatarak, teklifler içerisinde en uygun elektrik fiyatını, istihdama en büyük katkıyı sunanların değerlendirildiğini söyledi.

Akkuyu'da Türk şirketlerin inşaatın yapımı aşamasında önemli bilgi birikimi edindiklerine dikkati çeken Bayraktar, bu tecrübenin Trakya'da ve Sinop'ta kullanılabileceğini dile getirdi.

Küçük modüler reaktörlerde batılı şirketlerle önemli işbirliği fırsatları olduğuna değinen Bayraktar, Amerikalı şirketler ve Amerikalı yetkililerle de görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevine başladı (AA)

FATURADA YENİ TARİFE DÖNEMİ

Bayraktar, halihazırda yapılan uygulamalar kapsamında dar gelirli vatandaşların elektrik faturalarında 100 kilovatsaate kadar olan kısmının devlet olarak karşılandığını belirterek, ikinci grup abonelerde ise 240 kilovatsaate kadar olan tüketimde bir bedel ödendiğini, 240 kilovatsaatin üzerinde tüketimde ise o bedelin yüzde 50 katlanarak faturalandırıldığını ifade etti.

Elektrik fiyatlarında değişim olmazsa, 2025'te elektrik faturalarının yaklaşık 500 milyar liralık kısmının devlet tarafından karşılanacağını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"2025 yılı için yapmayı hedeflediğimiz şöyle bir husus var. Diyoruz ki bizim Türkiye'de 40 milyon abonemiz var. Bunun 10 milyonu tamamen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürüttüğümüz destek grubu var. Diğer grubun içerisinde de Türkiye ortalama tüketiminin iki katından da fazla olan bir tüketim ve abone grubumuz var. Yani, EPDK'nin son aldığı kararla yaklaşık ayda 417 kilovatsaat ve yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati bulan tüketici grubuna diyoruz ki, sizin bu desteklenen grubun içerisinde yer almanıza gerek yok. Siz elektriğin gerçek maliyeti neyse bu maliyetleri karşılayın diyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu konuyla alakalı çalışmamızı teknik düzeyde yaptık. Doğal gazda da benzer şekilde bir uygulama düşünüyoruz."

Bayraktar, desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan abone sayısının 1,2 milyon olarak hesaplandığını, camiler, cemevleri, ibadethaneler, konteyner, kentlerde yaşayanların istisna kategorisine alındığını kaydetti.

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