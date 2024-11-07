İçişleri harekete geçti! DEM Partili Tuncer Bakırhan'a "Sakine Cansız" ve "Seyit Rıza" soruşturması

PKK ile organik bağ kurup Kandil'in arka bahçesi haline gelen belediyelere kayyum ayarı çekildi. CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. MARDİN, BATMAN VE HALFETİ'YE KAYYUM ATANDI Sürece müteakip DEM Parti li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Kandil'in arka bahçesi olan belediyelere kayyum atandı.

ELEBAŞI SAKİNE CANSIZ'I ANIP KÜSTAH TEHDİTLER SAVURDU DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise Mardin'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'le birlikte yaptığı kayyum mitinginde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anıp küstah sözlerle tehditler savurdu.

DEM'DEN İKİNCİ 6-8 EKİM OLAYLARI HAYALİ... BÖLÜCÜLER SOKAKLARI KARIŞTIRDI İkinci "6-8 Ekim olayları" hayali kuran DEM Parti sokakları kaşıyan kirli ve sistematik bir provokasyona soyundu. DEM Parti yönetimi açık açık "Devlete karşı direneceğiz" duyurusu yaptı. Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti'de olaylar baş gösterdi.

DEM'li Tuncer Bakırhan ʺkayyumʺ mitinginde PKK elebaşı Sakine Cansız'ı anıp küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





Bakırhan "Mazlum'lar, Sakine'ler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır." dedi.



DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç da bölücü ifadeler kullandı.

Gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ! SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atılmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle, DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, DEM EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a soruşturma başlattı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak;

Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN'ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ'un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

SORUŞTURMA, MİLLETVEKİLİ OLMASI NEDENİYLE ANKARA'DA YÜRÜTÜLÜYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkındaki soruşturma, milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca resen başlatıldı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunun, Siirt Milletvekili Bakırhan'ın, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen başlattığı soruşturmayı "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürüttüğü öğrenildi.

SEYİT RIZA VE DERSİM İSYANI

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "50 Soruda PKK/PYD terör örgütü" kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde PKK'nın öncülü bölücü örgütler ve isyanların nasıl ve hangi dış güçlerin desteğiyle ortaya çıktığı sorusu da yer aldı.

Bu bölümde, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş aşamasında yabancı güçlerin de kışkırtmasıyla ayrılıkçı bir özellik göstermeye başladığı belirtildi. Kitapta, 1937'deki Seyit Rıza ve Dersim isyanının bu bağlamda önemli olduğu kaydedildi.