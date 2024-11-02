SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kongreye katılacaktı! AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay kalp krizi geçirdi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, memleketi Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 09:56
Kongreye katılacaktı! AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay kalp krizi geçirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil UluayAK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay

Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA