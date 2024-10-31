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Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16'dan farkı ne?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Diyarbakır’a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili soruları yanıtladı. 29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne, Türk uçakları refakatinde acil iniş yapmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16'dan farkı ne? soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:51
Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16’dan farkı ne?

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Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne, Türk uçakları refakatinde acil iniş yapmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16'dan farkı ne? soruları gündeme geldi. İşte konuya dair merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakanlıktan hangi açıklama yapılmıştı?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi: "29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EUROFİGHTER HANGİ ÜLKEDE ÜRETİLİYOR?

Eurofighter, Avrupa'nın birkaç ülkesinin iş birliğiyle üretilen bir savaş uçağıdır. Temel üreticileri Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'tır. Bu dört ülke Eurofighter Typhoon projesinde ortak çalışarak uçağın tasarımını ve üretimini gerçekleştirmiştir. Üretici isimleri ise şöyle: Eurofighter GmbH, BAE Systems, Airbus, Alenia Aermacchi, DASA, EADS.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EUROFİGHTER ÖZELLİKLERİ

Eurofighter, Avrupa'nın dört ülkesi Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa üretilen bir savaş uçağıdır. Uzunluğu yaklaşık 15,96 metre ve kanat açıklığı 10,95 metre olan bu uçak Mach 2 hızına ulaşabilme yeteneğine sahiptir. İki adet Eurojet EJ200 turbofan motoru ile güçlendirilmiş olan Eurofighter yaklaşık 2.900 km menzil sunar. Havadan havaya ve havadan yere füzelerle donatılabilir. Modern silah sistemleriyle uyumlu çalışır.

Gelişmiş aviyonik sistemleri ve kapalı alan radarı (AESA) sayesinde yüksek hedef tespit ve izleme kabiliyeti sunar. Manevra kabiliyeti hava muharebelerinde üstünlük sağlamasına yardımcı olurken çoklu rol yetenekleri sayesinde hava üstünlüğü yer hedeflerine saldırı ve keşif görevlerinde etkili bir performans sergiler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

F-16'dan farkı ne?

F-16 savaş uçağı yeni kitlerle modernize edilirse 4,5'uncu nesil bir uçak olabiliyor. Bu kapsamda radar sisteminin değiştirilmesi veya uçuş kontrolü yazılımı gibi ilave işlemlerin yapılması gerekiyor.

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