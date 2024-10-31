Eurofighter hangi ülkede üretiliyor, özellikleri nedir? F-16’dan farkı ne?

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EUROFİGHTER ÖZELLİKLERİ

Eurofighter, Avrupa'nın dört ülkesi Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa üretilen bir savaş uçağıdır. Uzunluğu yaklaşık 15,96 metre ve kanat açıklığı 10,95 metre olan bu uçak Mach 2 hızına ulaşabilme yeteneğine sahiptir. İki adet Eurojet EJ200 turbofan motoru ile güçlendirilmiş olan Eurofighter yaklaşık 2.900 km menzil sunar. Havadan havaya ve havadan yere füzelerle donatılabilir. Modern silah sistemleriyle uyumlu çalışır.

Gelişmiş aviyonik sistemleri ve kapalı alan radarı (AESA) sayesinde yüksek hedef tespit ve izleme kabiliyeti sunar. Manevra kabiliyeti hava muharebelerinde üstünlük sağlamasına yardımcı olurken çoklu rol yetenekleri sayesinde hava üstünlüğü yer hedeflerine saldırı ve keşif görevlerinde etkili bir performans sergiler.