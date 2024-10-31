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MSB'den haftalık rapor: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi | İşte Eurofighter ve F-16 teminin son durum

Terörü kaynağında yok etmek anlayışıyla operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada 198 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerimize yönelik saldırı haberlerine ilişkin, "Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok” dedi. Bakanlık yetkilileri Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin sorulara da yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:13
MSB’den haftalık rapor: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi | İşte Eurofighter ve F-16 teminin son durum

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Milli Savunma Bakanlığı'nca gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin verilere yer verildi.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etmek anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi.

2024 YILINDA 2 BİN 419 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1256'sı Irak ve 1163'ü Suriye'de olmak üzere 2 bin 419'e ulaştı.

Terör operasyonu (AA)Terör operasyonu (AA)

"HEDEFLER BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ"
Açıklamada, TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur terör saldırısı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve örgüt tarafından kullanılan tesislerden oluşan hedeflerin başarıyla imha edildiği, hedeflerde etki kıymetlendirmesinin devam ettiği belirtildi.

3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaştı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin eli kanlı teröristler Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla süreceği vurgulandı. 25 Ekim'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'e de Allah'tan rahmet dilendi.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ENGELLENİYOR
Sınır güvenliği ile ilgili bilgilere de yer verilen açıklamada, son bir hafta içerisinde, biri terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahsın yakalandığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 12 bin 273 olduğu belirtildi.

Son bir haftada engellenen 1149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı (AA)Eurofighter Typhoon savaş uçağı (AA)

TEKNİK ARIZA YAŞAYAN EUROFİGHTER UÇAĞI DİYARBAKIR'A ACİL İNİŞ YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır."

"EUROFİGHTER VE F-16 İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Bakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir."

F-16 savaş uçağı (AA)F-16 savaş uçağı (AA)

"ÜLKEMİZ ARTIK SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KENDİ KARŞILAR HALE GELDİ"
Bakanlık kaynakları, "Türkiye'ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorular üzerine "Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir" değerlendirmesi yapıldı.

Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığı (AA)Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığı (AA)

"ÜS BÖLGELERİMİZE TACİZ VE SALDIRILARA DERHAL MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR"
Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize yönelik saldırı haberlerine ilişkin sorular üzerine de "Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şuan için bölgede olumsuz bir durum yok" dedi.

ŞIRNAK'TA MEYDANA GELEN KAZA
Bakanlık kaynakları, Şırnak'ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına dair sorular üzerine "Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok" yanıtını verdi.

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