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FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme'den kara kutu Cevdet Türkyolun'a sinkaflı küfür: O... evladısınız

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gelişmeyi bizzat FETÖ'nün yayın organları 'son dakika' olarak duyurdu. Terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümünün ardından taht kavgası hız kazanırken, örgütte cenazesi krizi başladı. Kara kutu Cevdet Türkyılmaz'ın Fetullah Gülen'in cenazesini sakladığını itiraf eden Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, "Sen ve damadın Muhammet o... evladısınız" diyerek kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 18:42
FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme’den kara kutu Cevdet Türkyolun’a sinkaflı küfür: O... evladısınız

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FETÖ terör örgütünün iblisbaşı Fetullah Gülen, ABD'de vatansız şekilde geberdi. Gülen'in ölümünü FETÖ'cü hesaplar tarafından duyuruldu. FETÖ terör örgütünün sözcülüğü yapan 'Herkül Nağme' sitesi iblis başının öldüğünü yaptığı paylaşımla açıkladı.

Ebuseleme Gülen FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü duyurduEbuseleme Gülen FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü duyurdu

YEĞENİ DE DOĞRULADI

Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen de elebaşının öldüğünü doğruladı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İBLİSBAŞI GEBERDİ CENAZE KAVGASI BAŞLADI

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, örgüt içinde liderlik ve cenaze konusunda büyük bir kavga başladı. FETÖ elebaşının nereye gömüleceği, kimin namazı kıldıracağı ve törene kimlerin katılacağı gibi konular örgüt üst yönetimini ikiye böldü.

Örgütün kara kutusu Cevdet Türkyolu, cenazenin hızlı bir şekilde defnedilmesini isterken, örgütün yaşlı üyeleri Avrupa'dan katılacak kişilerin beklenmesi gerektiğini savundu.

FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme’den kara kutu Cevdet Türkyolun’a sinkaflı küfür: O... evladısınız

FETÖ elebaşı Gülen'in ölmeden önce saklandığı in! (AA)FETÖ elebaşı Gülen'in ölmeden önce saklandığı in! (AA)

"CENAZEYİ KAÇIRABİLİR"

Bunun yanı sıra, Gülen'in mezarının gizli tutulması ve sadece birkaç kişinin katılacağı bir tören düzenlenmesi planlanıyor. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre Türkyolu'nun cenazeyi kaçırabileceği yönündeki iddialar, örgüt içindeki diğer güç odaklarını endişelendirmiş durumda.

Fetullah Gülen'in ölümü, uzun süredir var olan örgüt içi bölünmeleri iyice su yüzüne çıkardı. Gülen'in ardından kimin elebaşı olacağı ve örgütün büyük servetini kimin yöneteceği konusunda ciddi kavgalar yaşanıyor.

Yeğeni Ebuseleme'den kara kutu Cevdet Türkyolun'na sinkaflı küfür: O... evladısınız Yeğeni Ebuseleme'den kara kutu Cevdet Türkyolun'na sinkaflı küfür: O... evladısınız

"SEN VE DAMADIN MUHAMMET O... EVLADISINIZ"

Şer ittifakında kavgalar ve tartışmalar artmaya tam gaz devam ediyor. Cevdet Türkyılmaz'ın Fetullah Gülen'in cenazesini sakladığını itiraf eden Ebuseleme Gülen, "Sen ve damadın Muhammet o... evladısınız" diyerek kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

"EKREM GİBİ ŞEREFSİZLERİ YAYINA SOKTUN"

Gülen şu ifadeleri kullandı:

"2 gündür hastaneye kaldırıldığını bile akrabalarına söylemedin Cevdet efendi. Ancak öldükten sonra haber verdin. Kardeşleri akrabaları dururken Ekrem gibi şerefsizleri yanına soktun. Hayatında onu bize göstermediğin gibi cenazesini bile sakladın. Sen ve damadın Muhammet o evladısınız başka bir şey değil."

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ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANACAK

Gülen'in ölümüyle birlikte, FETÖ içinde uzun süredir beklenen çözülmelerin hızlanacağı ve yeni bir liderlik mücadelesinin başlaması bekleniyor.

Öyle ki sosyal medyada çeşitli açıklamalar yapan ve örgüt içinden ifşalar paylaşan Ebuseleme Gülen bunun işaretini vermişti.

Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt gibi isimlerin başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinde ölmeden önce kaldığı oda (AA)FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinde ölmeden önce kaldığı oda (AA)

İKTİDAR MÜCADELESİ: KİM FETÖ ELEBAŞI OLACAK?

Bu işaret iç kavgayı açık şekilde gösterirken CIA ilişkili örgüt çeşitli klikler arasında bölünmüş durumda. Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu Naci Tosuni Barbaros Kocakurt gibi isimler, Gülen sonrası dönemde örgütün başına geçmek için kavgaya tutuşacak.

FETÖ elebaşı Gülen ve Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ elebaşı Gülen ve Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
CEVDET TÜRKYOLU VE ABDULLAH AYMAZ ÇEKİŞMESİ

Türkyolu, örgütün büyük kısmını kontrol eden isim olarak görülse de, özellikle Avrupa kanadını yöneten Abdullah Aymaz ve destekçileri, Türkyolu'nun etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bu mücadelede, Türkyolu ve Mustafa Özcan bir tarafta yer alırken, Abdullah Aymaz ve ona bağlı isimler diğer tarafta konumlanmış durumda. Avrupa ve ABD kanatları arasındaki bu gerilimin, örgütün gelecekteki faaliyetlerini ve güç dağılımını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

FETÖ'cü Abdullah Aymaz (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ'cü Abdullah Aymaz (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SUİKASTLAR YAŞANABİLİR

Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor. Örgüt içinde yer alan Mustafa Yeşil, Ali Urasvaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz, Abdullah Aymaz ile hareket ediyor. Bu isimlere karşılık FETÖ'cü Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin de Cevdet Türkyolu ve Mustafa Öcan ile hareket ediyor. Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.

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