FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme’den kara kutu Cevdet Türkyolun’a sinkaflı küfür: O... evladısınız

FETÖ elebaşı Gülen'in ölmeden önce saklandığı in! (AA)



"CENAZEYİ KAÇIRABİLİR"



Bunun yanı sıra, Gülen'in mezarının gizli tutulması ve sadece birkaç kişinin katılacağı bir tören düzenlenmesi planlanıyor. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre Türkyolu'nun cenazeyi kaçırabileceği yönündeki iddialar, örgüt içindeki diğer güç odaklarını endişelendirmiş durumda. Fetullah Gülen'in ölümü, uzun süredir var olan örgüt içi bölünmeleri iyice su yüzüne çıkardı. Gülen'in ardından kimin elebaşı olacağı ve örgütün büyük servetini kimin yöneteceği konusunda ciddi kavgalar yaşanıyor.

Yeğeni Ebuseleme'den kara kutu Cevdet Türkyolun'na sinkaflı küfür: O... evladısınız



"SEN VE DAMADIN MUHAMMET O... EVLADISINIZ"



Şer ittifakında kavgalar ve tartışmalar artmaya tam gaz devam ediyor. Cevdet Türkyılmaz'ın Fetullah Gülen'in cenazesini sakladığını itiraf eden Ebuseleme Gülen, "Sen ve damadın Muhammet o... evladısınız" diyerek kavganın boyutunu gözler önüne serdi.



"EKREM GİBİ ŞEREFSİZLERİ YAYINA SOKTUN"



Gülen şu ifadeleri kullandı:



"2 gündür hastaneye kaldırıldığını bile akrabalarına söylemedin Cevdet efendi. Ancak öldükten sonra haber verdin. Kardeşleri akrabaları dururken Ekrem gibi şerefsizleri yanına soktun. Hayatında onu bize göstermediğin gibi cenazesini bile sakladın. Sen ve damadın Muhammet o evladısınız başka bir şey değil." Elebaşı Fetullah Gülenin ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖnün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!





ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANACAK



Gülen'in ölümüyle birlikte, FETÖ içinde uzun süredir beklenen çözülmelerin hızlanacağı ve yeni bir liderlik mücadelesinin başlaması bekleniyor. Öyle ki sosyal medyada çeşitli açıklamalar yapan ve örgüt içinden ifşalar paylaşan Ebuseleme Gülen bunun işaretini vermişti. Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt gibi isimlerin başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinde ölmeden önce kaldığı oda (AA)



İKTİDAR MÜCADELESİ: KİM FETÖ ELEBAŞI OLACAK?



Bu işaret iç kavgayı açık şekilde gösterirken CIA ilişkili örgüt çeşitli klikler arasında bölünmüş durumda. Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu Naci Tosuni Barbaros Kocakurt gibi isimler, Gülen sonrası dönemde örgütün başına geçmek için kavgaya tutuşacak.

FETÖ elebaşı Gülen ve Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

CEVDET TÜRKYOLU VE ABDULLAH AYMAZ ÇEKİŞMESİ



Türkyolu, örgütün büyük kısmını kontrol eden isim olarak görülse de, özellikle Avrupa kanadını yöneten Abdullah Aymaz ve destekçileri, Türkyolu'nun etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.



Bu mücadelede, Türkyolu ve Mustafa Özcan bir tarafta yer alırken, Abdullah Aymaz ve ona bağlı isimler diğer tarafta konumlanmış durumda. Avrupa ve ABD kanatları arasındaki bu gerilimin, örgütün gelecekteki faaliyetlerini ve güç dağılımını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.