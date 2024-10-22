Gülen'in ölüm haberini Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı medya kuruluşları 'son dakika' ifadesiyle duyurdu. Yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.
FETO NASIL ÖLDÜ? CEHENNEME ODUN OLACAK
20 Ekim'de hastaneye kaldırılan Gülen'in sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak saat 21.20 sularında cehenneme odun olduğu öğrenildi.
Tam da bu noktada "Yer yüzündeki iblisi toprak nasıl kabul edecek?" sorusu önem kazandı. "Cehenneme odun olacak" yorumları yapıldı.
İşte iblis başının ölümüne dair tüm detaylar;
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler, Gülen'in ölüm nedenini açıkladığı bir video yayımladı. Degler yayımladığı videoda, elebaşının 4 gün hastanede tedavi gördüğünü ve doğal nedenlerle öldüğünü söyledi.
FETÖ mensupları, elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Pensilvanya'daki çiftlikte toplandı.
FETO'nun yaşarken donunu koklayanlar şimdi de tabutunu paylaşamıyor. Güvenlik kaynakları örgüt içinde liderlik kavgasına girişen Cevdet Türkyolu'nun cenazeyi kaçırarak ormanlık bir alana gömmek istediğini aktardı.
FETÖ'DE CENAZE KRİZİ: "KAÇIRILABİLİR"
Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.
FETULLAH GÜLEN BU HASTANEDE GEBERDİ!
Hatırlanacağı üzere Pensilvanya'daki örgüt evinde elebaşı Gülen'in iki ağaç arasında içi boş mezarının hazırda bekletildiği ortaya çıkmıştı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden 10 gün önce yeni evinde görüntülenmişti.
Dron kamerasına yakalanan Gülen apar topar siyah bir ciple bölgeden kaçırılmıştı.