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"FETÖ elebaşı Gülen ayakta öldü" diyen firari Ekrem Dumanlı dalga konusu oldu: "Torbacını değiştir"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte kimin yerine kimin geçeceği tartışmaları gündeme gelirken kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı teröristbaşının nasıl öldüğünü açıkladı. Dumanlı, yürümekte zorlanan elebaşı Gülen'in ayakta geberdiğini iddia ederken bu sözler sosyal medyada dalga konusu oldu. Öte yandan Takvim.com.tr'nin haberi sonrası Anadolu Ajansı (AA) FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:41
FETÖ elebaşı Gülen ayakta öldü diyen firari Ekrem Dumanlı dalga konusu oldu: Torbacını değiştir

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte kimin yerine kimin geçeceği tartışmaları gündeme geldi.

Dumanlı dalga konusu oldu!

Örgüt içinde tartışmalar devam ederken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerden biri olan kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, terörist Gülen'i hastanede gördüğünü belirterek açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen (AA)Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen (AA)

FETÖ ELEBAŞI NASIL ÖLDÜ?
Dumanlı, terörist Gülen'i İslami cümleler ile, "Nur içindeydi" gibi ifadelerle anlatmak istedi. Dumanlı, son zamanlarda tek başına ayağa bile kalkamayan terörist Gülen'in tek başına yürümek için ayağa kalktığını ve ayakta öldüğünü söyledi. Dumanlı, "Biliyorsunuz bir süredir hastahanedeydi. Ve bir odadan diğerine tekerlekli sandalye ile götürülüyordu. Yine böyle bir anda tekerlekli sandalyeyi getiriyorlar. Bırakın yürüyerek gideyim deyip ayağa kalkıyor. O anda vefat ediyor.'' dedi.

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı (Ekran görüntüsü)Kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı (Ekran görüntüsü)

DUMANLI'NIN SÖZLERİ DALGA KONUSU OLDU
Dumanlı'nın sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

FETÖ elebaşı Gülen ayakta öldü diyen firari Ekrem Dumanlı dalga konusu oldu: Torbacını değiştir



TORBACINI DEĞİŞTİR
Haşhaşi örgütü olarak bilinen FETÖ üyesi Dumanlı'ya tepki gösteren bir vatandaş, "Hahahaha torbacını değiştir" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün medyadaki algı yönetiminin başında olduğu düşünülen Dumanlı'nın "örgüt ayakta" mesajı vermiş olabileceği değerlendiriliyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)


TAKVİM DUYURDU AA GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan Takvim.com.tr'nin haberi sonrası Anadolu Ajansı (AA) FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

AA muhabirinin Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

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