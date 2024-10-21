"FETÖ elebaşı Gülen ayakta öldü" diyen firari Ekrem Dumanlı dalga konusu oldu: "Torbacını değiştir"

TORBACINI DEĞİŞTİR
Haşhaşi örgütü olarak bilinen FETÖ üyesi Dumanlı'ya tepki gösteren bir vatandaş, "Hahahaha torbacını değiştir" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün medyadaki algı yönetiminin başında olduğu düşünülen Dumanlı'nın "örgüt ayakta" mesajı vermiş olabileceği değerlendiriliyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)
TAKVİM DUYURDU AA GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan Takvim.com.tr'nin haberi sonrası Anadolu Ajansı (AA) FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.
AA muhabirinin Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)
Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.
AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastane odasını görüntülendi. (AA)
Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.