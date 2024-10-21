"FETÖ elebaşı Gülen ayakta öldü" diyen firari Ekrem Dumanlı dalga konusu oldu: "Torbacını değiştir"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen (AA)



FETÖ ELEBAŞI NASIL ÖLDÜ?

Dumanlı, terörist Gülen'i İslami cümleler ile, "Nur içindeydi" gibi ifadelerle anlatmak istedi. Dumanlı, son zamanlarda tek başına ayağa bile kalkamayan terörist Gülen'in tek başına yürümek için ayağa kalktığını ve ayakta öldüğünü söyledi. Dumanlı, "Biliyorsunuz bir süredir hastahanedeydi. Ve bir odadan diğerine tekerlekli sandalye ile götürülüyordu. Yine böyle bir anda tekerlekli sandalyeyi getiriyorlar. Bırakın yürüyerek gideyim deyip ayağa kalkıyor. O anda vefat ediyor.'' dedi.