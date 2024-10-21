FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü hastanenin ABD’deki bir tarikata ait olduğu çıktı!

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi. (AA) Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor. Elebaşının kaldığı hastanenin bir tarikata ait olduğu biliniyor. Tarikatın lideri olan Robert McKee, teröristbaşı Gülen'le yakın ilişkideydi.

St. Luke Lutheran Kilisesi California Kıdemli Papazı Robert McKee, FETÖ'nün yayın organlarında elebaşı Gülen'i övmüştü. (Ekran görüntüsü / FETÖ yayın organı internet sitesi) PAPAZ ROBERT MCKEE FETÖ İÇİN NE DEMİŞTİ

St. Luke Luteryen Kilisesi California Kıdemli Papazı Robert McKee, "Hizmet Hareketi" olarak adlandırdığı terör örgütüne FETÖ'nün yayın organlarında övgüler yağdırmıştı.

St. Luke Lutheran Kilisesi California Kıdemli Papazı Robert McKee (Tarikatın internet sitesi) McKee, "Hizmet Hareketi aracılığıyla insanların bir araya gelip hepimizin insan olduğunu ve çok ortak noktamız olduğunu anlamaları için fırsatlar olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Öldüğü hastane tarikat üyesi çıktı! İşte McKee'nin FETÖ'yü aklamaya çalıştığı konuşmadan kesit!

St. Luke Lutheran Kilisesi California Kıdemli Papazı Robert McKee (Tarikatın internet sitesi) DİNLER ARASI DİYALOG PALAVRASI

Dinler arası diyalog palavrasıyla beyin yıkama faaliyetleri gerçekleştiren FETÖ'cülerle ilgili McKee, "Dinler ve kültürler arası diyalog çalışmaları sayesinde, insanlar birbirlerinden bir şeyler öğrenebiliyor. Sayın Gülen de kendisini takip edenleri başkalarıyla iletişim kurmaya ve onlardan bir şeyler öğrenmeye teşvik ediyor." sözleriyle ihanet örgütüne destek vermişti.