FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü hastanenin ABD’deki bir tarikata ait olduğu çıktı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinin bir tarikata ait olduğu ortaya çıktı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinin bir tarikata ait olduğu ortaya çıktı.
Teröristbaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit edildi. Elebaşının ölmeden önce kaldığı oda görüntülendi.
ST. LUKE'S HASTANESİNİN MONROE KAMPÜSÜNDE
Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden alınan bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.
ELEBAŞI GÜLEN'İN KALDIĞI ODA
AA'nın hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı. AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.
Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.
Elebaşının kaldığı hastanenin bir tarikata ait olduğu biliniyor. Tarikatın lideri olan Robert McKee, teröristbaşı Gülen'le yakın ilişkideydi.
PAPAZ ROBERT MCKEE FETÖ İÇİN NE DEMİŞTİ
St. Luke Luteryen Kilisesi California Kıdemli Papazı Robert McKee, "Hizmet Hareketi" olarak adlandırdığı terör örgütüne FETÖ'nün yayın organlarında övgüler yağdırmıştı.
McKee, "Hizmet Hareketi aracılığıyla insanların bir araya gelip hepimizin insan olduğunu ve çok ortak noktamız olduğunu anlamaları için fırsatlar olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
DİNLER ARASI DİYALOG PALAVRASI
Dinler arası diyalog palavrasıyla beyin yıkama faaliyetleri gerçekleştiren FETÖ'cülerle ilgili McKee, "Dinler ve kültürler arası diyalog çalışmaları sayesinde, insanlar birbirlerinden bir şeyler öğrenebiliyor. Sayın Gülen de kendisini takip edenleri başkalarıyla iletişim kurmaya ve onlardan bir şeyler öğrenmeye teşvik ediyor." sözleriyle ihanet örgütüne destek vermişti.
Terör örgütü olarak devletin her kademesine sızan organize yapıyı İslam ve Müslümanlık ile bağdaştıran McKee, "Hizmet Hareketi'nin İslamiyet'in özünü temsil ettiğini düşünüyorum; "sulh" anlamına gelen İslamiyet'i." sözleriyle eli kanlı hainleri aklamıştı.
ELEBAŞI GÜLEN TARİKAT HASTANESİNİ ÖVMÜŞTÜ
FETÖ elebaşı Gülen de o cemaat ve hastaneden, "St. Luke's Hastanesi'nde 5 din adamı hastanede tedavi gören 990 kalp hastasının, 466'sına dua okudu. Kendileri için dua okunan hastaların yüzde 11 oranında daha çabuk iyileştiği ve rahatsızlığın belirtilerinin azaldığı görüldü" sözlerini kullanarak övgüyle bahsetmişti.
Teröristbaşı, 1999 yılında kurulan Rumi Forum üzerinden "dinler arası diyalog" sloganıyla ABD'deki kiliselerde faaliyete başladı. St. Luke'da ayrıca elebaşı Gülen'in belgeseli gösterilmişti.
HANGİ TARİKATA AİT?
St. Luke's Hastanesi ilk hastasını 28 Şubat 1866'da kabul etti. 1948'de Presbiteryenler tarafından bakanlığa katılan St. Luke's, Piskoposluk ve Presbiteryen (ABD) kiliselerinin şifa bakanlığının bir parçası oldu. 1880'den beri bağımsız bir cemaat olan St. Luke, 1987'de Amerika'daki Evanjelik Luteryen Kilisesi'ne katıldı.