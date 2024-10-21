Alman Zeit’tan iblis Gülen’i aklama operasyonu! Habere taziye köşesi eklediler: Yorumlara bak FETÖ’cüleri gör

Türkiye'de işlenen cinayetlerin, şantajların, terör eylemlerinin, Başkan Erdoğan'a kurulan kumpasların ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü.
Türkiye'de işlenen cinayetlerin, şantajların, terör eylemlerinin, Başkan Erdoğan'a kurulan kumpasların ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü.
FETÖ'CÜ HESAPLAR DUYURDU
ABD'deki ininden kaçırılarak başka bir yere götürülen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vaziyetinin bitik olduğu görülen hatta altının bezlendiği bilinen elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü FETÖ'cü hesaplar tarafından duyuruldu.
FETÖ sözcülüğü yapan "Herkül Nağme" sitesi ve yeğeni iblis başının öldüğünü yaptığı paylaşımla açıkladı.
İblis başının ölümün ardından Pensilvanya'da liderlik ve para kavgası başlarken FETÖ'nün karıştığı suçlar yeniden gündem oldu. Fetullah Gülen, kabarık suç listesiyle 19 ilde açılan 45 davanın "1" numaralı sanığıydı.
Terörist başı Gülen'in suçları arasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme" bulunuyor.
ALMAN MEDYASINDAN AKLAMA OPERASYONU
FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in gebermesinden sonra Alman medyası Zeit'i karalar bağladı. İblis başını aklama operasyonuna soyunan Zeit kaleme aldığı haberde skandal ifadelere yer verdi.
Söz konusu skandal haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük muhaliflerinden biriydi" diyen Zeit, Gülen alçağını adeta mağdur gibi göstermeye çalıştı.
DİNLER ARASI DİYALOG PALAVRASINI ÖVDÜLER
Haberin devamında ise dinler arası diyalog palavrasıyla beyin yıkama faaliyetlerini gerçekleştiren iblis başı Gülen için, "Muhafazakar bir İslam'ı temsil ediyordu ama aynı zamanda Batı'yla rekabet edebilmek için beşeri bilimler ve doğa bilimleri alanında eğitimi de savunuyordu. Dinlerarası diyaloğa açıktı ve diğerlerinin yanı sıra Papa II. John Paul tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.
VATANSIZ ALÇAĞA TAZİYE KÖŞESİ HAZIRLADILAR
Öte yandan bununla yetinmeyen Alman Zeit, "Değerli okurlarımız, bu yazımızın yorum bölümünde sizlere anılarınızı ve düşüncelerinizi bir taziye kitabıyla paylaşma fırsatı vermek istiyoruz" diyerek terör örgütü lideri için taziye köşesi hazırladı.
FETÖ'CÜLER YORUMLARA DOLUŞTU
Terör örgüt lideri için hazırlanan taziye köşesine ise FETÖ'cü alçaklar doluştu. Yabacı ve Türk mahlaslara yorum yapan kullanıcılar iblis başına methiyeler dizdi.
İşte o alçak yorumlardan bazıları:
"Papa bile din ile modern eğitimi bir araya getiremez. . . Bir ateist olarak bu beni özellikle etkiliyor."