Alman Zeit’tan iblis Gülen’i aklama operasyonu! Habere taziye köşesi eklediler: Yorumlara bak FETÖ’cüleri gör





ALMAN MEDYASINDAN AKLAMA OPERASYONU



FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in gebermesinden sonra Alman medyası Zeit'i karalar bağladı. İblis başını aklama operasyonuna soyunan Zeit kaleme aldığı haberde skandal ifadelere yer verdi.



Söz konusu skandal haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük muhaliflerinden biriydi" diyen Zeit, Gülen alçağını adeta mağdur gibi göstermeye çalıştı.



DİNLER ARASI DİYALOG PALAVRASINI ÖVDÜLER



Haberin devamında ise dinler arası diyalog palavrasıyla beyin yıkama faaliyetlerini gerçekleştiren iblis başı Gülen için, "Muhafazakar bir İslam'ı temsil ediyordu ama aynı zamanda Batı'yla rekabet edebilmek için beşeri bilimler ve doğa bilimleri alanında eğitimi de savunuyordu. Dinlerarası diyaloğa açıktı ve diğerlerinin yanı sıra Papa II. John Paul tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

VATANSIZ ALÇAĞA TAZİYE KÖŞESİ HAZIRLADILAR



Öte yandan bununla yetinmeyen Alman Zeit, "Değerli okurlarımız, bu yazımızın yorum bölümünde sizlere anılarınızı ve düşüncelerinizi bir taziye kitabıyla paylaşma fırsatı vermek istiyoruz" diyerek terör örgütü lideri için taziye köşesi hazırladı.