FETÖ elebaşı Gülen’in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz direnişçilerinden Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir 'in Niğde 'deki mezarını, çok sayıda kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerden Bülent Coşkun isimli bir vatandaş ise, "İnşallah şehidimizin ruhu şad olur. İnşallah, ailesi de bir nebze rahatlamıştır" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretçilerden Efe Kahveci, 15 Temmuz'un kahramanı Halisdemir'i böyle bir günde ziyaret etmenin kendilerine farklı duygular yaşattığını söyledi. Kahveci, "Onun için dua edeceğiz, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz." Ziyarette bulunan bir diğer vatandaş Yunus Emre Pehlivan ise darbe girişimi gecesini hatırladıkça hüzünlendiğini dile getirerek, "Fetullah Gülen'in ölmesiyle bugün bizim için aslında milli bayram." diye konuştu.

Şehidin kabri başında dualar okundu (DHA)

"ELEBAŞININ ÖLÜM HABERİ İÇİN MUTLUYUM"

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ailesiyle gelen Serap Coşkun isimli vatandaş ise Bursa'da yaşadığını, elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehidin kabrini ziyaret ettiklerini anlattı. 15 Temmuz kahramanı olan şehit Ömer Halisdemir için üzgün, örgüt elebaşının ölüm haberi için mutlu olduğunu aktaran Coşkun, şu ifadelerle duygularını dile getirdi:

"Kaç senedir Ömer Halisdemir'in acısını yaşıyoruz. Ben de evlatlarımın böyle karakterde olmasını çok isterim. Onun için dua etmeye geldim. İki oğlum var, inşallah şehidin karakterinden, huyundan bir şeyler alırlar. Bu vatan için can vermeye hazır olurlar. Biz Türk milletine böyle evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Kalbimiz hep Ömer Halisdemir ile olacak."