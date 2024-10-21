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FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz direnişçilerinden Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından vatandaşlar, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarına akın etti. Şehidin kabrinde dualar okundu. Ziyarette bulunan Yunus Emre Pehlivan isimli vatandaş ise darbe girişiminin olduğu geceyi hatırladıkça hüzünlendiğini dile getirerek, "Fetullah Gülen'in ölmesi bugün bizim için aslında milli bayram." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 18:29 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 18:29
FETÖ elebaşı Gülen’in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz direnişçilerinden Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğradı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını, çok sayıda kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerden Bülent Coşkun isimli bir vatandaş ise, "İnşallah şehidimizin ruhu şad olur. İnşallah, ailesi de bir nebze rahatlamıştır" ifadelerinde bulundu.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

ŞEHİDİN KABRİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün duyulmasının ardından vatandaşlar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Şehidin kabrini ziyaret eden vatandaşlar mezarı başında dualar okudu.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı (AA)Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı (AA)

"FETÖ ELEBAŞININ ÖLMESİ BİZİM İÇİN MİLLİ BAYRAM"

Ziyaretçilerden Efe Kahveci, 15 Temmuz'un kahramanı Halisdemir'i böyle bir günde ziyaret etmenin kendilerine farklı duygular yaşattığını söyledi. Kahveci, "Onun için dua edeceğiz, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz." Ziyarette bulunan bir diğer vatandaş Yunus Emre Pehlivan ise darbe girişimi gecesini hatırladıkça hüzünlendiğini dile getirerek, "Fetullah Gülen'in ölmesiyle bugün bizim için aslında milli bayram." diye konuştu.

Şehidin kabri başında dualar okundu (DHA)Şehidin kabri başında dualar okundu (DHA)

"ELEBAŞININ ÖLÜM HABERİ İÇİN MUTLUYUM"

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ailesiyle gelen Serap Coşkun isimli vatandaş ise Bursa'da yaşadığını, elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehidin kabrini ziyaret ettiklerini anlattı. 15 Temmuz kahramanı olan şehit Ömer Halisdemir için üzgün, örgüt elebaşının ölüm haberi için mutlu olduğunu aktaran Coşkun, şu ifadelerle duygularını dile getirdi:

"Kaç senedir Ömer Halisdemir'in acısını yaşıyoruz. Ben de evlatlarımın böyle karakterde olmasını çok isterim. Onun için dua etmeye geldim. İki oğlum var, inşallah şehidin karakterinden, huyundan bir şeyler alırlar. Bu vatan için can vermeye hazır olurlar. Biz Türk milletine böyle evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Kalbimiz hep Ömer Halisdemir ile olacak."

FETÖ elebaşı Gülen’in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz direnişçilerinden Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğradı

FETÖ elebaşının ölüm haberinin ardından vatandaşlar şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti (AA)FETÖ elebaşının ölüm haberinin ardından vatandaşlar şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti (AA)

"İNŞALLAH ŞEHİDİMİZİN RUHU ŞAD OLUR"

Ziyarette bulunan Bülent Coşkun da Bursa'da yaşadığını, yıllardır şehidin kabrini ziyaret etmek istediğini ancak bugüne nasip olduğunu söyledi.

Şehit Halisdemir kabri başında anıldı (AA)Şehit Halisdemir kabri başında anıldı (AA)

FETÖ elebaşının ölümünün ardından bir nebze yüreklere su serpildiğini dile getiren Coşkun, "Sebep olanlar, hesabını verecekler öbür tarafta. İnşallah şehidimizin ruhu şad olur. İnşallah, ailesi de bir nebze rahatlamıştır." ifadelerini kullandı.

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