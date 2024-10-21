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FETÖ elebaşı öldü küresel medya ve Türkiye'deki fondaşları terör örgütünü "Gülen hareketi" olarak duyurdu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü. FETÖ'ye yakın internet siteleri Türkiye ve din düşmanı teröristbaşının öldüğünü duyururken birçok yabancı yayın organı vatan hainini akladı. İngiliz Reuters, elebaşı Gülen'in ihanetini ve kurduğu terör örgütünü Ankara'nın iddiası olarak verirken ABD'den aldığı fonla kaleminin istikametini belirleyen, CIA ve FETÖ aparatı fondaş Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı site, teröristleri "Gülen hareketi" olarak tanımladı.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:52
FETÖ elebaşı öldü küresel medya ve Türkiye’deki fondaşları terör örgütünü Gülen hareketi olarak duyurdu

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15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devlet kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılan oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.

FETÖ mensuplarının kirli maşası Reuters'dan skandal paylaşım

FETÖ elebaşı Gülen (AA)FETÖ elebaşı Gülen (AA)

Haberi FETÖ'ye yakın yayın organları son dakika olarak duyururken İngiliz haber ajansı Reuters skandal ifadelerle terör örgütü elebaşını akladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)İngiliz haber ajansı Reuters'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

İNGİLİZ REUTERS TERÖR ELEBAŞINI AKLADI
Hain darbe girişimini elebaşı Gülen ve ona bağlı olan hainler tarafından gerçekleştirilmesine rağmen bunu iddia olarak veren İngiliz haber ajansı sosyal medyada yer alan haberinde, "Ankara'nın 2016'daki başarısız darbenin arkasında olduğunu söylediği Türk Müslüman vaiz Fethullah Gülen, Gülen'le ilişkili bir web sitesi ve Türk medyasının bildirdiğine göre, ikamet ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. 83 yaşındaydı." ifadelerine yer verdi.

Reuters'ın haber diline tepki gösteren bir Türk vatandaşı, "Müslüman değil" dedi.

FETÖ elebaşı öldü küresel medya ve Türkiye’deki fondaşları terör örgütünü Gülen hareketi olarak duyurdu

Medyascope'dan skandal ifade: Gülen hareketi (Ekran görüntüsü)Medyascope'dan skandal ifade: Gülen hareketi (Ekran görüntüsü)

SKANDAL İFADE: 15 TEMMUZ'U GERÇEKLEŞTİRDİ DİYEMEDİLER
İngiliz haber ajansı dışında Türkiye'de de uluslararası fonlardan beslendiği bilinen Medyascope adlı sitenin sosyal medya hesabından Gülen elebaşı olduğu FETÖ terör örgütünü, "Gülen hareketi" olarak duyurdu. ABD'den aldığı fonla kaleminin istikametini belirleyen, CIA ve FETÖ aparatı fondaş Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu yayın organının internet sitesi ise 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren elebaşını, "Gülen'in ismi 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de darbe girişimine karıştı." diyerek akladı.

Silinen tweete vatandaşlar tepki gösterdi. (Ekran görüntüsü)Silinen tweete vatandaşlar tepki gösterdi. (Ekran görüntüsü)

NİYE SİLDİNİZ YEMEDİ Mİ?
Gelen tepkilerin ardından Medyascope paylaşımı sildi. Ancak internet sitesinde benzer ifadeler yer almaya devam ediyor. Tweetin silindiği gören vatandaşlar ise, "Bunu niye sildiniz, yemedi mi?" diyerek FETÖ sözcülüğü yapan siteye tepki gösterdi.

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