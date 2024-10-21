FETÖ elebaşı öldü küresel medya ve Türkiye'deki fondaşları terör örgütünü "Gülen hareketi" olarak duyurdu

15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devlet kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılan oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.
15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devlet kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılan oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.
Haberi FETÖ'ye yakın yayın organları son dakika olarak duyururken İngiliz haber ajansı Reuters skandal ifadelerle terör örgütü elebaşını akladı.
İNGİLİZ REUTERS TERÖR ELEBAŞINI AKLADI
Hain darbe girişimini elebaşı Gülen ve ona bağlı olan hainler tarafından gerçekleştirilmesine rağmen bunu iddia olarak veren İngiliz haber ajansı sosyal medyada yer alan haberinde, "Ankara'nın 2016'daki başarısız darbenin arkasında olduğunu söylediği Türk Müslüman vaiz Fethullah Gülen, Gülen'le ilişkili bir web sitesi ve Türk medyasının bildirdiğine göre, ikamet ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. 83 yaşındaydı." ifadelerine yer verdi.
Reuters'ın haber diline tepki gösteren bir Türk vatandaşı, "Müslüman değil" dedi.
SKANDAL İFADE: 15 TEMMUZ'U GERÇEKLEŞTİRDİ DİYEMEDİLER
İngiliz haber ajansı dışında Türkiye'de de uluslararası fonlardan beslendiği bilinen Medyascope adlı sitenin sosyal medya hesabından Gülen elebaşı olduğu FETÖ terör örgütünü, "Gülen hareketi" olarak duyurdu. ABD'den aldığı fonla kaleminin istikametini belirleyen, CIA ve FETÖ aparatı fondaş Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu yayın organının internet sitesi ise 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren elebaşını, "Gülen'in ismi 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de darbe girişimine karıştı." diyerek akladı.
NİYE SİLDİNİZ YEMEDİ Mİ?
Gelen tepkilerin ardından Medyascope paylaşımı sildi. Ancak internet sitesinde benzer ifadeler yer almaya devam ediyor. Tweetin silindiği gören vatandaşlar ise, "Bunu niye sildiniz, yemedi mi?" diyerek FETÖ sözcülüğü yapan siteye tepki gösterdi.