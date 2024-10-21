FETÖ elebaşı öldü küresel medya ve Türkiye'deki fondaşları terör örgütünü "Gülen hareketi" olarak duyurdu

İngiliz haber ajansı Reuters'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

İNGİLİZ REUTERS TERÖR ELEBAŞINI AKLADI

Hain darbe girişimini elebaşı Gülen ve ona bağlı olan hainler tarafından gerçekleştirilmesine rağmen bunu iddia olarak veren İngiliz haber ajansı sosyal medyada yer alan haberinde, "Ankara'nın 2016'daki başarısız darbenin arkasında olduğunu söylediği Türk Müslüman vaiz Fethullah Gülen, Gülen'le ilişkili bir web sitesi ve Türk medyasının bildirdiğine göre, ikamet ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. 83 yaşındaydı." ifadelerine yer verdi.

Reuters'ın haber diline tepki gösteren bir Türk vatandaşı, "Müslüman değil" dedi.