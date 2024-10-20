CHP ilk 4 maddeye dokunmaya niyetlendi! Ekrem’in barosunun ağzındaki bakla… Türkiye bölünsün, eşcinsellik ve ateistlik gelsin

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu.
İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu.
KABOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ
64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.
Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.
İLK 4 MADDE'YE DOKUNMAYA NİYETLENDİ
Geçmişte CHP'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak da görev yapan yeni İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu seçimlerin ardından ağzındaki baklayı çıkarttı.
İlk dört maddeyi hedef alan Kaboğlu, "İbrahim Kaboğlu kitaplarında da yazdı konuşmalarında da dile getirdi. Değişmez maddelere olumlu anlamlarda dokunulabilir" diyerek skandal ifadelere imza attı.
Kaboğlu'nun Yönetim Kuruluna ise şu şekilde :
Metin İriz: Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Selim Okçuoğlu'nun avukatı.
Arzu Becerik: TSK'nın güneydoğuda PKK ile mücadelesinde 'katliama ortak olmayacağız' açıklaması yapan 'Barış Akademisyenleri'nin avukatı.
Rukiye Leyla Süren: CHP'li. Yurtdışından fonlanan ve HDP'yle dirsek teması olan Kadın Meclisleri, KADER gibi örgütlerin destekçisi.
Mehmedali Barış Beşli: Laz Derneği Kurucu Başkanı. 1994 yılında Laz bölücülüğü yaptığı gerekçesiyle yargılandı ve beraat etti.
Ahmet Ergin: Öcalan'a özgürlük isteyen Emek Partisi'nin (EMEP) Ümraniye Belediye Başkan Adayı.
Yelda Koçak Urfa: Türkiye İşçi PartisiAnkara Milletvekili adayı.
HDP ve DEM destekli Fırat Epözdemir: Abdullah Öcalan'ın avukatlarının avukatı. PKK'nın desteklediği ve Öcalan'ın avukatlarının üye olduğu Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Başkanı.
TAKVİM.COM.TR ARŞİVİ AÇTI
Takvim.com.tr, CHP'li İbrahim Özden Kaboğlu'nun arşivini açtı. Hatırlanacağı üzere Kaboğlu geçmişte CHP ile HDP'nin Anayasa görüşmelerini yürüten kişiydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile dokunulmaz maddeleri değiştiren metni kaleme almıştı.
TÜRKİYE BÖLÜNSÜN, EŞCİNSELLİK VE ATEİSTLİK GELSİN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritasını" yazdı. "Yasama Yetkisi Devredilemez" adlı bir kitapçık hazırlamıştı. Kitapçığın önsözünü de bizzat Kılıçdaroğlu yazmıştı.
ANAYASA'NIN 2. MADDESİ
Yedi bölümden oluşan kitapçıkta Anayasa'nın değiştirilemez olan maddelerinden ikincisinde değişiklik öngörülüyor. Bugünkü anayasanın 2. Madde'sinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir." yazarken, CHP'nin değişiklik önerisinde ise, "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" ifadeleri kullanılıyor. Yani bugünkü anayasada yer alan "Atatürk Milliyetçiliği" ifadesini çıkarılmış ve yerine "İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti" ifadesi eklenmişti.
TÜRK, TÜRKİYE KAVRAMLARI YOK
Kitapçıkta başka değişiklik önerileri de yer almıştı. "Yeni anayasa" için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, "Türk Vatandaşlığı" kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında "Anayasal Yurtseverlik", Türkiye yerine "Ülke", Türkiye Devleti yerine "Cumhuriyet", Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine "Türkiye Cumhuriyeti insanı" kavramlarının kullanılması tavsiye edilmişti.
Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle:
"Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan)."
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİNE "DEMOKRATİK MUHALEFET" KILIFI
Kavramların anlamına yer verilen kitapçıkta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP (DEM) sözcülerinin kullandığı "Demokratik muhalefet" ifadesi şöyle açıklanmıştı: "CHP öncülüğünde kurulan ve İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi kapsamına alan Millet İttifakı ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve TİP (Türkiye İşçi Partisi) ekseninde yürütülen muhalefet için kullanılan kavram."
HDP'YE AÇIK ÇAĞRI
Kitapçıkta DEM Parti yani eski ismi ile HDP'ye de açık çağrı yapılmıştı. "CHP öncülüğünde oluşan Millet İttifakı içerisinde yer alan partiler kadar, HDP ve TİP gibi muhalefette yer alan partileri de kapsamına alan 'demokratik muhalefet', CBHS olarak adlandırılan 'tek kişi yönetimi'ni aşmaya özgü muhalefet yol ve yöntemlerini geliştirme ve uygulamaya koyma tarihsel sorumluluğu ile karşı karşıya bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.
'TÜRK MİLLETİ, ATATÜRK' RAHATSIZLIĞI
Yasama ve yargı yetkileriyle ilgili anayasanın 7. ve 9. maddelerine değinirken "Türk Milleti adına" ifadesini çıkarak kullanılmştı.
Bu madde şöyle yazılmış:
"Yasama yetkisi, TBMM'nindir. "Bu yetki devredilemez" (madde 7)
Yargı yetkisi, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce kullanılır (madde 9)(8)"
Maddelerin bugünkü hali ise şöyle:
"Madde 7: Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez.
Madde 9: Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır."
ORTAK ANAYASA METNİNDE DE DEĞİŞTİRDİLER!
CHP'nin, Kaboğlu imzalı kitapçığıyla aynı dönemde Millet İttifakı'ndan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ile gizli ortak HDP'nin de ortak Anayasa çalışmaları yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çalışmayı reddetmişti. Ancak CHP'li İbrahim Kaboğlu iddiaları doğrulamıştı. Kaboğlu, Ekim 2019'da bir televizyon kanalında katıldığı programda, "HDP birlikte çalışıyoruz diyor, İyi Parti reddediyor. Sizin görüşmeniz oldu mu? Niye böyle diyorsunuz diye cevaplama şansınız oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Bu konu esasen 2018 Ocak ve Nisan ayında dört parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. CHP, HDP, SP ve İyi Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle bir ortak paydalar oluşturan bir anayasa raporu hazırlandı. Ama bu 2018 yılının başlarında yapılan bir çalışmaydı. Dolayısıyla bugün belirttiğim gibi adil yargılanma hakkı yasa çalışmaları üzerinde yapılan çalışmadır."
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