CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal çağrı: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılsın!

Anayasa değişikliğinin Demirtaş'ın ifade özgürlüğü üzerindeki olumsuz sonuçlarının kaldırılması gereğini belirten komite; Türkiye'ye, Demirtaş'ın derhal bırakılması, hakkındaki mahkumiyetin kaldırılması ve Ankara 22. ACM' ndeki devam eden davanın sonlandırılması çağrısı yaptı. Komite, Demirtaş davasındaki konuyla ilgili olarak alınacak genel tedbirler hakkında Türkiye'nin bir eylem planı iletmesi için verilen sürenin 22 Haziran 2021'de sona erdiğini, Türkiye'ye genel tedbirlere ilişkin bilgi vermesi için 30 Eylüle kadar yeni süre verildiğini belirtti.

Türkiye 1950'de ilk imzacılarından olduğu AİHS hukuk sistemin bir parçasıdır ve AİHM'nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymakla yükümlüdür (AİHS, m.46/1). Hal böyleyken; AİHM'yi ötekileştiren siyasi söylemler, Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini inkarla eş anlamlıdır.