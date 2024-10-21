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Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı

Bebek katilleri 'Yenidoğan Çetesi' Türkiye'de infial oldu. Soruşturma derinleştikçe kirli çamaşırlar bir bir ortaya dökülüyor. PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hüküm giyen Fırat Sarı'nın eş zamanlı operasyonlar sırasında Beykent Üniversitesi Hastanesi'ndeki yenidoğan doktoru Hayrettin Yıldız'ı aradığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 12:51
Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde de çeteleşmişler! PKK’lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız’ın konuşmaları ortaya çıktı

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Doğum sonrası bebeklerin yoğun bakımda kalması gereken hassas durumlarını fırsata çevirerek, korkunç bir dolandırıcılık ve cinayet sistemi kuran Yenidoğan Çetesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

Soruşturma derinleştikçe kirli çamaşırlar da bir bir ortaya dökülmeye başladı. İstanbul Büyükçekmece'deki Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de yenidoğan bebeklerin gereksiz yere entübe edildiği ve SGK'dan para alabilmek için yoğun bakımda tutulduğu iddiası ortaya aldı. Öyle ki Beykent Üniversitesi'ndeki Hayrettin Yıldız'ın adının iddianamede 2 kez geçtiği anlaşıldı.

Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

Eylül 2022'de Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yapan bir anne, çocuğunun 11 gün boyunca solunum sıkıntısı denilerek yoğun bakımda tutulduğunu epikriz raporunda entübede 6 gün kaldığının yazıldığını fakat kendilerine entübe süresinin 3 gün olduğu bilgisinin verildiğini söyledi.

Hemşirenin 2. gün "Bebeğiniz ne kadar güçlü entübe borusunu kendisi çıkardı" bilgisini vermesinden sonra uzman doktorun asla bunu kabul etmemesi "Hemşire uydurmuş" demesi ailenin şüphesini çekmiş. 11 gün boyunca hastane kapısından ayrılmayan aile nihayet bebeklerini 12. gün alabildi.

Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde de çeteleşmişler! PKK’lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız’ın konuşmaları ortaya çıktı

Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de çeteleşmişler! PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

12 gün yoğun bakımda kalan bebeğin babası o süreci şöyle özetledi:

"Bilgi almak için yoğun bakımın kapısında yatıyordum, asla bilgi vermek istemiyorlardı. Çocuğum doğar doğmaz 10 saniye gösterip bakın solunum sıkıntısı çekiyor diye entübe ettiler. Entübenin 2. gününde iyi niyetli bir hemşire oğlumuzun entübe hortumunu çıkardığını söyledi. Doktor bunu hemen reddetti ve hemşireye kızdı.

Hastaları yanlış bilgilendirmeyin "Yok öyle bir şey" dedi. Daha sonra bize entübeden 4. gün çıktığını söylediler zor bela epikriz raporunu aldık burada bebeğin 6 gün entübe edildiği yazıyor."

Hayrettin Yıldız (Ekran Görüntüsü)Hayrettin Yıldız (Ekran Görüntüsü)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDEKİ HAYRETTİN YILDIZ RAPORLARINI ÇARPITTI"
Bununla birlikte farklı bir aile de Uzman Doktor Hayrettin Yıldız'ın sağlıklı doğan bebeklerini yoğun bakıma aldığını düşünüyor, ailenin iddiası da bu şekilde, aile savcılığa şikayet başvurusu yaptı.

"8.06.24 tarihinde bu hastanede sezaryen doğum yaptık. Gayet sağlıklı doğan oğlumuzu sebepsiz bizden alıp 9 gün kuvözde tuttular. Kavga dövüş aldığımız epikriz raporunun çarpıtıldığını gördük. Doktor Hayrettin Yıldız bu işi organize eden kişilerle birlikte. Çocuk emme refleksi, aglama, düzgün solunum, ne varsa düzgün doğdu, video kayıtları ve dilekçemizle bugün savcılığa ifade verdik."

PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü)PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü)

Soruşturmada tutuklu bulunan isimlerden birinin teknik takipte Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde yenidoğan doktoru olarak çalışan Hayrettin Yıldız ile konuştuğu iddianamede geçiyor! Tutuklu çete üyesi daha sonra bu konuşmanın detaylarını çete lideri Fırat Sarı'ya aktarıyor.

Hayrettin Yıldız'ın hem Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde hem de çetenin en çok bebeği öldürdüğü Avcılar Hospital ve Özel Şafak Hastanesi'nde çalışması aileleri büyük bir sarsıntıya soktu.

PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü)PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü)

OPERASYONLAR SIRASINDA BEYKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ'Nİ ARIYOR
12 bebeğin ölmesi onlarca bebeğin engelli kalması ailelerin psikolojik çöküntü yaşamasının mimarlarının başında bulunan örgüt lideri Fırat Sarı, baskından sonra apar tapar Hayrettin Yıldız'ı arıyor ve Beykent Üniversitesi Hastanesi'ne baskın olup olmadığını soruyor.

PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü)PKK'lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız'ın konuşmaları ortaya çıktı (Ekran Görüntüsü)

AVCILAR HOSPİTAL VE ÖZEL ŞAFAK HASTANESİ'NDE DE ÇALIŞIYOR
İddianamede adı geçen Hayrettin Yıldız, bebek katili çetenin en fazla çalıştığı Özel Avcılar Hospital ve Özel Şafak Hastanesi'nde çalışıyor.

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