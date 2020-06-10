CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu skandal bir açıklamada bulundu.

Kaboğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada; "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.

MUŞ: TAKKE DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, İbrahim Kaboğlu'nu eleştirdi ve "CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu az önce mecliste 'İktidara gelirsek Sultanahmet Camisini de müzeye çevireceğiz' dedi. CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İYİ Parti kafayı yere eğip sus pus oldu! Ne oldu? Takke düştü kel göründü!" dedi.

ÖZEL: ALLAH'IM SEN BU MİLLETİ CHP ZİHNİYETİNDEN İLELEBET MUHAFAZA EYLE"

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, "CHP Milletvekili İbrahim Kabaoğlu 'Biz iktidara geldiğimizde Sultanahmet Camiinide müze yapacağız' dedi. Milletimizle niye böyle ters düştüklerini ve iktidara gelemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Allah'ım sen bu milleti CHP zihniyetinden ilelebet muhafaza eyle" diye konuştu.

KENAN KIRAN / SABAH