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    • 11.06.2020 00:31
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    'li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal! ’nin müze olmasını istedi

    skandal bir açıklamada bulundu. TBMM'de 'ninde müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, yaptığı konuşmada söylediği “Benim görüşüme göre da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı” sözlerine 'den sert tepki geldi. Kaboğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'nin Ayasofya üzerinden rol çalmaya çalışan ittifak ortağı İYİ Parti'yi de "CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İYİ Parti kafayı yere eğip sus pus oldu! Ne oldu? Takke düştü kel göründü!” sözleriyle sert tepki gösterdi.

    CHP'li Kaboğlu'ndan skandal!

    skandal bir açıklamada bulundu.

    Kaboğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada; "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.

    MUŞ: TAKKE DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ
    Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, İbrahim Kaboğlu'nu eleştirdi ve "CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu az önce mecliste 'İktidara gelirsek Sultanahmet Camisini de müzeye çevireceğiz' dedi. CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İYİ Parti kafayı yere eğip sus pus oldu! Ne oldu? Takke düştü kel göründü!" dedi.

    ÖZEL: ALLAH'IM SEN BU MİLLETİ CHP ZİHNİYETİNDEN İLELEBET MUHAFAZA EYLE"
    AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, "CHP Milletvekili İbrahim Kabaoğlu 'Biz iktidara geldiğimizde Sultanahmet Camiinide müze yapacağız' dedi. Milletimizle niye böyle ters düştüklerini ve iktidara gelemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Allah'ım sen bu milleti CHP zihniyetinden ilelebet muhafaza eyle" diye konuştu.

    KENAN KIRAN / SABAH

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