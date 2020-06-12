

*CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu dün yaptığı yazılı açıklamada da büyük tepkiye neden olan skandal önerisini savundu.



KENDİ DEĞERLERİNE YABANCI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış. Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine bu kadar mı yabancı olur. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi. Açık ve net söylüyoruz. Bu şekilde düşünenler Libya meselesinden Doğu Akdeniz'e ve Suriye meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor. Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar. Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlamentosunda yapıyorlar.Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: CHP'nin cami hazımsızlığı hepimizin malumu. Zamanında camileri ahıra çeviren zihniyet, seçimlerde görüntü olsun diye camilerde pozlar verdi lakin dün (önceki) akşam ifade edilen sözlerden sonra anlıyoruz ki CHP'nin camilerimize ve değerlerimize olan bakışı hiç değişmemiş. Biz Ayasofya'nın cami olarak açılması, Sultan Fatih'in vakfiyesinin aslına uygun hale gelmesi için mücadele ederken Sultanahmet Camisi'ni de müzeye çevirme talebinin geleceğini kimse tahmin edemezdi. Çünkü bunu Yunanlılar bile teklif etmeye cesaret edemezdi ancak CHP bunu dile getirme cüretini dahi kendisinde gördü. Yazıklar olsun. Peki CHP'liler bu sözleri dile getirirken İyi Parti ne yaptı? Kafasını kuma sokmayı tercih etti, sessiz kaldı. Sessiz kalmak onaylamaktır.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: CHP, zaman zaman farklı konularda farklı tavır alsa da her fırsatta esas kimliği açığa çıkıyor. Fethin sembolü, mührü ve ruhu olan Ayasofya'nın milletimizin vicdanındaki yeri bellidir. Türkiye'nin kendi mülküdür, kendi meselesidir. Gazi Meclis'imizin kürsüsünde milletimizin hassasiyetini ve tarihi anlamı bir kenara bırakıp sanki başka bir ülkenin milletvekili gibi konuşması bizi şaşırtmadı. Bunlara kalsa sadece Ayasofya ve Sultanahmet'in değil; Süleymaniye, Selimiye, Bursa Ulu Cami gibi camilerin de yeri bellidir.