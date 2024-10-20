Türkiye, şeytanın tabipleri olan 'Yenidoğan çetesi'nin imza attığı sağlık skandalıyla çalkalanıyor. Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında soruşturma tamamlandı.
22 şüpheli tutuklandı, adı geçen 10 hastanenin kapısına kilit vuruldu. Yenidoğan çetesinin elebaşılığını PKK iltisaklı Fırat Sarı'nın yaptığı belirlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT: GEREĞİNİ YAPIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın" talimatı verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmanın derinleştirildiğini duyurdu (AA)
"BEBEKLERİN ÖLÜMÜNE DEVLET MÜSAADE ETMEZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına ilişkin konuştu.
Soruşturmanın derinleştirildiğini belirten Tunç, "Bir baba olarak söylüyorum. Devlet bebek ölümüne müsaade etmez" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini dile getiren Bakan Tunç, Erdoğan'ın "Soruşturma titizlikle devam etsin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiğini söyledi.
Tunç şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız, soruşturmanın titizlikle devam etmesini, gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını ifade etti.
Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcıyı tehditle ilgili ayrıca soruşturma açıldı.