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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! 'Yenidoğan çetesi' soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor

PKK'lı Fırat Sarı'nın liderliğini yaptığı 'Yenidoğan çetesi' bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek ölümüne yol açtı. Çete hakkında yürütülen soruşturma sonucu 22 şüpheli tutuklandı 10 hastane mühürlendi. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın" talimatı verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaklar" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın derinleştirildiğini duyurdu. Tunç, "Savcıyı tehditle ilgili ayrıca soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.DE

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 14:19
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! ’Yenidoğan çetesi’ soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor

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Türkiye, şeytanın tabipleri olan 'Yenidoğan çetesi'nin imza attığı sağlık skandalıyla çalkalanıyor. Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında soruşturma tamamlandı.


22 şüpheli tutuklandı, adı geçen 10 hastanenin kapısına kilit vuruldu. Yenidoğan çetesinin elebaşılığını PKK iltisaklı Fırat Sarı'nın yaptığı belirlendi.

Başkan Erdoğandan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunça Yenidoğan çetesi talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapınBaşkan Erdoğandan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunça Yenidoğan çetesi talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT: GEREĞİNİ YAPIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın" talimatı verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmanın derinleştirildiğini duyurdu (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmanın derinleştirildiğini duyurdu (AA)

"BEBEKLERİN ÖLÜMÜNE DEVLET MÜSAADE ETMEZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına ilişkin konuştu.

Soruşturmanın derinleştirildiğini belirten Tunç, "Bir baba olarak söylüyorum. Devlet bebek ölümüne müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini dile getiren Bakan Tunç, Erdoğan'ın "Soruşturma titizlikle devam etsin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiğini söyledi.

Bakan Tunç 'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında konuştu



Tunç şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız, soruşturmanın titizlikle devam etmesini, gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını ifade etti.

Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcıyı tehditle ilgili ayrıca soruşturma açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! ’Yenidoğan çetesi’ soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da (Anadolu Ajansı)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da (Anadolu Ajansı)



AK PARTİ: HEPSİ EN AĞZIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde 'Yenidoğan çetesi'ni "Bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesi" olarak tanımladı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı 10 hastane mühürlendi (Takvim.com.tr / Arşiv)Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı 10 hastane mühürlendi (Takvim.com.tr / Arşiv)


"Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır"

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