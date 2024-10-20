AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da (Anadolu Ajansı) AK PARTİ: HEPSİ EN AĞZIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde ' Yenidoğan çetesi 'ni "B ebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesi" olarak tanımladı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı 10 hastane mühürlendi (Takvim.com.tr / Arşiv)





"Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:



"Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır"