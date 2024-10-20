Cenazeyi bisküvi kutusunda verdiler! Yenidoğan çetesinin yeni diyalogları çıktı: Ex olsun Galatasaray’ın maçı var!

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri gereksiz yere önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımına yatırıp öldüren 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. Fırat Sarı'nın elebaşılığını yaptığı çete tarafından mağdur edilen aileler ise bir bir ortaya çıkıyor.
Mağdurlardan biri olan Kaya ailesinin başına gelenler tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Esenler Güney Hastanesi'nde yaşamını yitiren bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya yaşadıkları acılı günleri anlattı.
"8 BİN TL VERİRSENİZ TEDAVİYE BAŞLARIZ"
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; 2.5 yıldır evli olduklarını söyleyen Kaya, 13 Kasım 2023'te eşi Zeynep Kaya'nın 26 haftalık hamileyken tansiyonunun çıkmasıyla Esenler Güney Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Eşinin apar topar sezaryen ameliyatına alındığını belirten Mehmet Hanifi Kaya "Hastaneye vardığımızda bize hiçbir şey sormadan bebeği sezaryen ile almışlardı bile. Biz ambulansın arkasından gelene kadar doğum gerçekleşmiş. Sonra hastaneden bize '8 bin TL verirseniz tedaviye başlarız' dediler. "şeklinde konuştu.