Cenazeyi bisküvi kutusunda verdiler! Yenidoğan çetesinin yeni diyalogları çıktı: Ex olsun Galatasaray’ın maçı var!

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri gereksiz yere önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımına yatırıp öldüren 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. Fırat Sarı'nın elebaşılığını yaptığı çete tarafından mağdur edilen aileler ise bir bir ortaya çıkıyor.

Mağdurlardan biri olan Kaya ailesinin başına gelenler tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Esenler Güney Hastanesi'nde yaşamını yitiren bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya yaşadıkları acılı günleri anlattı.