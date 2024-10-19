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Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Yenidoğan çetesi skandalı hakkında iki bakandan detaylı bilgi aldı.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 18:55
Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti

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Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.

SORUŞTURMA İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan görüşmede, Yenidoğan çetesi skandalı hakkında iki bakandan detaylı bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti


Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı."

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