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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak

Yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu şebeke tüm uzantıları, bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkarılacak, hukuk vasıtasıyla en ağır şekilde cezalandırılacaktır” dedi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:18 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:18
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çetenin, bir cinayet şebekesi olduğunu belirterek, "Bu şebeke tüm uzantıları, bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkarılacak, hukuk vasıtasıyla en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.


Çelik: Yenidoğan çetesi en ağır şekilde cezalandırılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'nda düzenlediği Çukurova 7'nci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'İç cepheyi güçlü, kuvvetli tutalım' mesajını verdiğini ve birlik beraberliğin sağlanması için safların sık tutulması gerektiğini söyledi.

2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin sona erdiğini belirten Çelik, "Bugün kadar gelen düzenin artık dikişleri sökülüyor, çatırdıyordu ve sona erdi. Çok sevdiğim bir düşünür, 'Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı' demişti. Gerçekten canavarlar zamanı olduğunu Gazze'de cinayetler gerçekleştiren şebeke örneğinde görüyoruz. Dünyada en çok insan haklarından bahseden ülkelerin, bugün siyonizmin en büyük destekçisi olması ve geri adım atmaması ibretlik bir durumdur. Hem Cumhurbaşkanımız hem Bahçeli'nin, İsrail'in bölge için oluşturduğu tehdidin, Türkiye için de bir tehdit olduğunu söylediğinde muhalefet bunun söz konusu olmadığını söyledi. Bundan bir yıl önce, Gazzeli kardeşlerimize karşı soykırım saldırılarını başlattıktan 2 gün sonra Netanyahu, 'Bundan sonra bölgedeki sınırları değiştireceğiz' dedi. 'Bundan 3 hafta sonra bölgede Davut Koridoru'nu kuracağız' dedi. Bütün bir bölgede Büyük İsrail'i kurmaktan bahsettiler. İsrail Maliye Bakanı iki hafta önce 'Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Lübnan ve Suriye'yi içerisine alan Büyük İsrail'i kurmanın hayalini gerçekleştirmeye en yakın zamandayız' dedi. Siyonizm dediğimiz, işte tam olarak budur" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)
'SİYONİZM TÜM İNSANLIĞA DÜŞMANDIR'

Siyonizmin, insanlığın, Müslümanlığın, Hristiyanlığın ve barış isteyen Yahudilerin de düşmanı olduğunu belirten Ömer Çelik, "Siyonizm tüm insanlığa düşmandır. Arzı Mevud Haritası'na baktığınızda içinde bulunduğumuz coğrafyayı da içerisine alan bir hezeyan olduğunu görürsünüz. Bunların ne kadar acımasız olduğunu, bu kadar bebeği öldürürken kıllarını bile kıpırdatmadıklarında net bir şekilde gördük. Onun için bugün Cumhur İttifakı örneğinde olduğu gibi birliğimizi, dirliğimizi yani Türkiye'nin iç cephesini sık tutmamız, en kritik düzeyde yapmamız gereken işlerin başında geliyor. Tüm bölgeye ve halklarına düşman olan İsrail durmayacak. Amerika Birleşik Devletleri adına konuşan yetkili, İsrail'in Gazze'ye gıda ve ilaç yardımının girmesine müsaade etmese bile silah yardımına devam edeceklerini söyledi. Akdeniz'e savaş gemilerinden dolayı bir balıkçı gemisi bile giremez oldu. İsrail'e trilyonlarca dolar silah yardımı yapıyorlar, daha fazla kadın ve çocuk öldürsün diye. Hem yardım ediyorlar hem de dalga geçer gibi havadan gıda paketi atmaya çalışıyorlar. İnsan haysiyeti, onuru ne olursa olsun diz çökmez. Bu söz Batı dünyasının üniversiteleri ve sokaklarında yankılanıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)

'MACRON GERİ ADIM ATTI'

İsrail'in her yeri işgal etmek istediğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soykırım şebekesi Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşları, adalet adına fiziki güç kullanması gereken birçok yeri işgal etmiştir. Tek işgal edemediği yer Gazze'dir. Gazze'de insanlar ayaktadır. Geçen gün çok ibretlik bir olay gördüm. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Bundan sonra İsrail'e silah yardımı yapılmaması lazımdır' dedi. İsrail'in nükleer güç olmasını sağlayan tarihteki ilk ülke Fransa'dır. Bu açıklama dikkat çekti. Soykırım şebekesi öyle bir propaganda yaptı ki Macron geri adım attı, 'Ne olursa olsun siyonizmin yanında duracağız' dedi. Özellikle 'siyonizm' terimini tercih ediyorlar. Macron gibi pek çok örnek gördük. İlk günden beri İsrail'e, Netanyahu hükümetine 'Siz katilsiniz' deyip, geri adım atmayan tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)

'TÜRKİYE'NİN İÇ CEPHESİNİ DAĞITMAYA ÇALIŞTILAR'

Başkan Erdoğan'ın, Hamas için 'Ülkesi adına kurtuluş savaşı veren bir vatanseverler örgütüdür' dediğini hatırlatan Ömer Çelik, şunları söyledi:

"İlk bu olaylar başladığında Cumhuriyet Halk Partisi ise Hamas'a 'Terör örgütü' dedi. Cumhurbaşkanımızın söylediğini başta yadırgayıp, eleştirdiler. Gelen bu günlerde ise bu sözlerinden geri döndüler. Muhalefet partilerinin gelgitleri, işimizi daha da çok zorlaştırmaktadır. Biz her şeye rağmen birlik ve beraberlik çağrısı yapmaya devam edeceğiz. Bu salondaki birlik beraberliğimizi tüm ilçe ve şehirlerimize, Türkiye'nin her yerine yayacağız. Adlarımız farklı, partilerimiz farklı olabilir ancak hepimizin soyadı Türkiye'dir. Şimdiye kadar tüm zorluklara rağmen büyük yol yürüdük. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en büyük işgal girişimi, FETÖ'nün darbe girişimidir. Bu girişimle Türkiye'nin iç cephesini dağıtmaya çalıştılar. Bu terör örgütüyle ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. PKK'dan FETÖ'ye kadar bağlantılarının neresi olduğu açık ve net görünmektedir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)

'TARİHİN DOĞRU TARAFINDA, ADALETİN TARAFINDAYIZ'

Safları sık tutup, birlik ve beraberliği güçlü tutacaklarının altını çizen Çelik, "Bizi birçok koldan sıkıştırarak, Türkiye'ye geri adım attırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanımız her fırsatta başaramayacaklarını söyledi. Bahçeli ise 'Alayınız gelin' diyordu. PKK'sı, FETÖ'sü, iç cepheyi dağıtmaya çalışan soykırım şebekesi Netenyahu, alayınız gelin. Bugün biz tarihin doğru tarafında, hakkın, hakikatin, adaletin tarafındayız. Bugün biz Gazze'nin tarafındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak (AA)

'YENİDOĞAN ÇETESİ TÜM UZANTILARIYLA ORTAYA ÇIKARILACAK'

Yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çetenin, bir cinayet şebekesi olduğunu kaydeden Ömer Çelik, "Bu şebeke tüm uzantıları, bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkarılacak, hukuk vasıtasıyla en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisidir. Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız bu meselenin üzerine gitmektedir. Masum bebeklere yönelik olarak ortaya çıkan bu şebekenin diyalogları, hepimizi günlerdir uyutmamaktadır. Vicdanımız yaralandı. Bu şebekenin kurbanı olan bebeklerimiz için çok üzgünüz. En güçlü, en kararlı şekilde mücadele edeceğimizden, hiçbir konuda taviz verilmeyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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