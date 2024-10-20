AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çetenin, bir cinayet şebekesi olduğunu belirterek, "Bu şebeke tüm uzantıları, bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkarılacak, hukuk vasıtasıyla en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'nda düzenlediği Çukurova 7'nci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'İç cepheyi güçlü, kuvvetli tutalım' mesajını verdiğini ve birlik beraberliğin sağlanması için safların sık tutulması gerektiğini söyledi.

2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin sona erdiğini belirten Çelik, "Bugün kadar gelen düzenin artık dikişleri sökülüyor, çatırdıyordu ve sona erdi. Çok sevdiğim bir düşünür, 'Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı' demişti. Gerçekten canavarlar zamanı olduğunu Gazze'de cinayetler gerçekleştiren şebeke örneğinde görüyoruz. Dünyada en çok insan haklarından bahseden ülkelerin, bugün siyonizmin en büyük destekçisi olması ve geri adım atmaması ibretlik bir durumdur. Hem Cumhurbaşkanımız hem Bahçeli'nin, İsrail'in bölge için oluşturduğu tehdidin, Türkiye için de bir tehdit olduğunu söylediğinde muhalefet bunun söz konusu olmadığını söyledi. Bundan bir yıl önce, Gazzeli kardeşlerimize karşı soykırım saldırılarını başlattıktan 2 gün sonra Netanyahu, 'Bundan sonra bölgedeki sınırları değiştireceğiz' dedi. 'Bundan 3 hafta sonra bölgede Davut Koridoru'nu kuracağız' dedi. Bütün bir bölgede Büyük İsrail'i kurmaktan bahsettiler. İsrail Maliye Bakanı iki hafta önce 'Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Lübnan ve Suriye'yi içerisine alan Büyük İsrail'i kurmanın hayalini gerçekleştirmeye en yakın zamandayız' dedi. Siyonizm dediğimiz, işte tam olarak budur" diye konuştu.