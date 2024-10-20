PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Yenidoğan çetesi 12 bebeği katletti! Korkunç kayıtlar ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı uzmanları ölüm nedenlerini sıraladı

Anlaşmalı özel hastanelerde para için bebeklerin canına kıyan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına adı karışan 9 hastanenin ruhsatları iptal edildi. 22'si tutuklu 47 şüphelinin üyesi olduğu örgütün piramit yapılanmaya sahip olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan çetenin, çalıştığı hastaneler de isim isim listelendi. Bebeklerin ölüm nedenleri de Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca tek tek sıralandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:25
Yenidoğan çetesi 12 bebeği katletti! Korkunç kayıtlar ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı uzmanları ölüm nedenlerini sıraladı

Türkiye'nin gündemine oturan bebek acil hastalarının ölümüne neden olan skandal olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve suç örgütünün sevk ve idaresini yapan İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Örgütün piramit yapılanmaya sahip olduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi 12 bebeği katletti! Korkunç kayıtlar ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı uzmanları ölüm nedenlerini sıraladı

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

İşte o hastaneler...

Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ile Özel Reyap Hastanesi'nin çalışma ruhsatlarını iptal etti.

Yenidoğan çetesi 12 bebeği katletti! Korkunç kayıtlar ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı uzmanları ölüm nedenlerini sıraladı

İKİ KOLİLİK DENETİM RAPORU

Karar uyarınca, polisler tutanak tuttu, yatan hastalar başka hastanelere nakledilmeye başlandı. "Yenidoğan çetesi"nin faaliyetlerini tespit edebilmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel komisyonun ildeki tüm hastaneleri mercek altına alarak 30 klasör ve iki kolilik denetim raporu hazırladığı öğrenildi.

SON DAKİKA