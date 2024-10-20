Türkiye'nin gündemine oturan bebek acil hastalarının ölümüne neden olan skandal olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve suç örgütünün sevk ve idaresini yapan İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Örgütün piramit yapılanmaya sahip olduğu ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.
İşte o hastaneler...
Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ile Özel Reyap Hastanesi'nin çalışma ruhsatlarını iptal etti.
İKİ KOLİLİK DENETİM RAPORU
Karar uyarınca, polisler tutanak tuttu, yatan hastalar başka hastanelere nakledilmeye başlandı. "Yenidoğan çetesi"nin faaliyetlerini tespit edebilmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel komisyonun ildeki tüm hastaneleri mercek altına alarak 30 klasör ve iki kolilik denetim raporu hazırladığı öğrenildi.