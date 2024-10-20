Türkiye'nin gündemine oturan bebek acil hastalarının ölümüne neden olan skandal olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve suç örgütünün sevk ve idaresini yapan İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Örgütün piramit yapılanmaya sahip olduğu ortaya çıktı.